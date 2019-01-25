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Sapphire RX 570 16GB HDMI Blockchain ekran kartı duyuruldu

GPU madenciliğinin yeniden yükselişe geçeceğini düşünen Sapphire firması 16GB GDDR5 belleğe sahip Radeon RX 570 ekran kartını duyurdu. Ekran kartı aynı anda iki farklı madenciliğe imkân tanıyor.
3 ay
5,3b
1
10
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Sapphire RX 570 16GB HDMI Blockchain ekran kartı duyuruldu

Sapphire’in kripto para madencileri için hazırladığı 16GB GDDR5 belleğe sahip Radeon RX 570 ekran kartı duyuruldu. GPU madenciliğinin yeniden yükselişe geçtiğine inanan Sapphire en iyi alternatifi sunmaya kararlı.

Sapphire RX 570 16GB HDMI Blockchain ekran kartı özellikleri

16GB GDDR5 bellekli yeni Radeon RX 570 ekran kartı çift madencilik için bile yetecek kapasitede. GRIN gibi ASIC uyumlu kripto paralar ve Cuckaroo gibi ASIC dirençli kripto paralar bu ekran kartı ile kazılabiliyor. Sapphire madenciler ile yaptığı testlerde kartın adeta para bastığını ifade ediyor. Kullanıcılar kazancına göre ağlar arasında geçiş yapabilecek.

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Sapphire RX 570 16GB HDMI Blockchain ekran kartı NITRO+ tasarımına dahil olacak. 16 adet 8 Gbit GDDR5 bellek modülleri grafik biriminin etrafına serpiştirilmiş. Sadece madencilik odaklı olsa da grafik çıkışı olduğu için iş istasyonlarına yönelik de iyi bir alternatif olabilir.

Sapphire RX 570 16GB HDMI Blockchain ekran kartı 175W enerji tüketiyor ve orijinal versiyondan 25W daha fazla. 8-pinli bağlantı ile gerekli güç sağlanıyor. Soğutma sistemi tarafında iki fan ve ısı boruları olan büyük bir alüminyum radyatör yer alıyor.

Firma, 224GB/s bant genişliği sunan ekran kartının Radeon VII, RTX 2080 Ti gibi Premium modellere çok ucuz bir alternatif olacağını ifade ediyor. Sapphire RX 570 16GB HDMI Blockchain ekran kartı için henüz bir fiyat açıklanmadı.

 

https://gpuminer.sapphiretech.com/Radeon-RX-570-16GB-Blockchain/ Yorum Yaz
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Sütyen_Teli 3 ay en beğenilen
1060 3gb Bunu beğendi :D
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DH Misafiri 3 ay
Donanım bilgin sıfır olduğunu gösteriyorsun resmen bir kartın iyi olduğunu vram miktarı göstermez 50 gb olsa da birşey değişmiyor kullanılan miktar aynı kalıyor ikincisi sli ve crossfire çoğu oyunda işe yaramıyor neredeyse yarıyanlarda en fazla ikinci kartın yüzde 20 sini alabiliyorsun yani gereksiz sli ve crossfire da sonuç olarak 4k da 60 fps alman olanaksız crossfire performansı tek bir 1070 kadar olmuyor
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Executor Arhentir 3 ay
Casper bunu beğendi

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AwerlawK 3 ay
Uygun fiyatlıysa CrossFire'ı deli dehşet olur bence.
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Hyperchondriac 3 ay
crossfireda 16gb vramı kullanabilmek icin iki kartında mı 16 gb olması gerekiyor?
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Elsa 3 ay Hyperchondriac
CF durumda basitçe bellek tek bir karttan ortak kullanıldığı için, 4GB+16GB kombosu en mantiklisi (fiyat olarak)
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jac0B0 3 ay
Rx 570 4gb + rx 570 16gb
crossfire yapılıp
4k 60fps için en uyguna alınabilcek ekran kartı olabilir.
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Elsa 3 ay
Crossfire için güzel alternatif
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pyrotechnician 3 ay
İki sene öncesinin haberi mi bu ?
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Sütyen_Teli 3 ay en beğenilen
1060 3gb Bunu beğendi :D
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taharetmusluğu_ 3 ay Sütyen_Teli
3gb alanların gözleri yaşlı
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