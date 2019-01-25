Sapphire RX 570 16GB HDMI Blockchain ekran kartı duyuruldu

Sapphire’in kripto para madencileri için hazırladığı 16GB GDDR5 belleğe sahip Radeon RX 570 ekran kartı duyuruldu. GPU madenciliğinin yeniden yükselişe geçtiğine inanan Sapphire en iyi alternatifi sunmaya kararlı.

Sapphire RX 570 16GB HDMI Blockchain ekran kartı özellikleri

16GB GDDR5 bellekli yeni Radeon RX 570 ekran kartı çift madencilik için bile yetecek kapasitede. GRIN gibi ASIC uyumlu kripto paralar ve Cuckaroo gibi ASIC dirençli kripto paralar bu ekran kartı ile kazılabiliyor. Sapphire madenciler ile yaptığı testlerde kartın adeta para bastığını ifade ediyor. Kullanıcılar kazancına göre ağlar arasında geçiş yapabilecek.

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Sapphire RX 570 16GB HDMI Blockchain ekran kartı NITRO+ tasarımına dahil olacak. 16 adet 8 Gbit GDDR5 bellek modülleri grafik biriminin etrafına serpiştirilmiş. Sadece madencilik odaklı olsa da grafik çıkışı olduğu için iş istasyonlarına yönelik de iyi bir alternatif olabilir.

Sapphire RX 570 16GB HDMI Blockchain ekran kartı 175W enerji tüketiyor ve orijinal versiyondan 25W daha fazla. 8-pinli bağlantı ile gerekli güç sağlanıyor. Soğutma sistemi tarafında iki fan ve ısı boruları olan büyük bir alüminyum radyatör yer alıyor.

Firma, 224GB/s bant genişliği sunan ekran kartının Radeon VII, RTX 2080 Ti gibi Premium modellere çok ucuz bir alternatif olacağını ifade ediyor. Sapphire RX 570 16GB HDMI Blockchain ekran kartı için henüz bir fiyat açıklanmadı.