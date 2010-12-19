Gainward, GeForce GTX 570 Phantom modelini hazırlıyor

Ekran kartı üreticisi Gainward'ın özel tasarımlı yeni modeli GeForce GTX 570 Phantom göründü. Sahip olduğu yeni soğutucu tasarımı ve fabrika çıkışı arttırılan saat hızlarıyla GeForce GT 570 Phantom dikkat çekecek gibi görünüyor. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartında, petek tasarımlı üst panelin altına gizlenmiş üç fanlı özel bir soğutucuya yer verildiği belirtiliyor ki ortaya çıkan görüntüden de anlaşılabileceği üzere soğutucu aynı zamanda çok sayıda ısı borusuyla destekleniyor.

Saat hızları henüz açıklanmayan ekran kartı 480x paralel işlem birimi, 320-bit bellek veri yolu desteği ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Kaslı bir görünüme sahip olan GeForce GTX 570 Phantom aynı zamanda çoklu ekran kartı kurulumları için üç yollu SLI desteğine de sahip. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle donatılan ekran kartı CUDA, PhysX ve 3DVision Surround gibi teknolojileri de destekliyor. Çıkış tarihi henüz açıklanmayan kartın fiyatı hakkında da şu an için net bir bilgi bulunmuıyor.