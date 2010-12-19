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Gainward, GeForce GTX 570 Phantom modelini hazırlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,6b
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11
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üreticisi Gainward'ın özel tasarımlı yeni modeli GeForce GTX 570 Phantom göründü. Sahip olduğu yeni soğutucu tasarımı ve fabrika çıkışı arttırılan saat hızlarıyla GeForce GT 570 Phantom dikkat çekecek gibi görünüyor. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartında, petek tasarımlı üst panelin altına gizlenmiş üç fanlı özel bir soğutucuya yer verildiği belirtiliyor ki ortaya çıkan görüntüden de anlaşılabileceği üzere soğutucu aynı zamanda çok sayıda ısı borusuyla destekleniyor.

Saat hızları henüz açıklanmayan ekran kartı 480x paralel işlem birimi, 320-bit bellek veri yolu desteği ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Kaslı bir görünüme sahip olan GeForce GTX 570 Phantom aynı zamanda çoklu ekran kartı kurulumları için üç yollu SLI desteğine de sahip. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle donatılan ekran kartı CUDA, PhysX ve 3DVision Surround gibi teknolojileri de destekliyor. Çıkış tarihi henüz açıklanmayan kartın fiyatı hakkında da şu an için net bir bilgi bulunmuıyor.


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Rainbow6 8 yıl
AMD neden yeni kartlari cikardi anlamis degilim bu kart 6970 den biraz daha iyi bazi test sitelerinde ise kafa kafaya gidiyolar ama fiyatlarina bakiyorum bu kart 6970 den biraz daha ucuz ... bu arada piyasaya o kadar kart ciktiki devamli seri degisi bu kart degilde benim kafam phantom oldu vala :)
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Trecc11 8 yıl
6 silindirli bir motoru andırıyor
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vidoko 8 yıl
dizayn bana göre onnumara olmuş ..ben beğendim..
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ozkan_tpc 8 yıl
Performans olarak bilemem ama tasarım olarak çok tatlı olmuş.
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OverClocK1ng 8 yıl
Oha ısı borularına bak. Tabi bu arada Vapour Chamber'e göre ne kadar fark yaratır tartışılır. Vapour Chamber de heatsink'in değen yüzeyinin tamamı ısı borusu şeklinde davranıyor...
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Rey Leon 8 yıl
güzele benziyor sıcaklık değerlerini görmek gerek
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No Way Out 8 yıl
Başda bu marka PALIT'ın yan markasıdır, PALIT GTX 570 SONIC PLATINUM modelinde referans PCB kullanılmamıştır.

Umarım bu kartın PCB'si referans değildir, çünkü soğutucu 5hp ile çok iyi soğutucunun hakkını vermek lazım, ZOTAC GTX 470 480 AMP gibi soğutucu takıp, referans PCB'li kart yapıp normal kartla aynı saat hızlarına çıkan kart yapmakla bu işler olmuyor.
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CeFurkan 8 yıl
en erken özelleşmiş fan ne zaman girecek piyasaya bilen var mı ? (newegg veya amazon)


bu arada kartın görüntüsü güzelmiş
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