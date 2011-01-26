Gainward'dan Phantom soğutuculu ve 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 560 Ti modelleri geliyor

Ekran kartı üreticisi Gainward, GeForce GTX 560 Ti tabanlı dört yeni ekran kartı hazırladı. Tamamı özel tasarımlı soğutucu kullanan yeni ekran kartları, Nvidia'nın yeni GF114 GPU'sundan güç alıyor ve 384x paralel işlem birimi ile geliyorlar. Modeline göre 1GB veya 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle donatılan kartlar, 256-bit bellek veri yolu desteği sunuyor ve 32x ROP birimiyle geliyorlar. 64x doku ünitesine yer verilen kartlar aynı zamanda modeline fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarında görev yapıyorlar.

Gainward'ın yeni modelleri arasında fiyat açısından satın alınabilirliği en yüksek olan çözüm, tek fanlı çift slot soğutucu kullanıyor. 822MHz GPU ve 4004MHz bellek saat hızlarıyla Nvidia'nın referans değerlerini koruyan ekran kartı, aynı özelliklere sahip olan ancak 2GB GDDR5 bellekle donatılan Phantom versiyonu da bulunuyor. Bu kartı diğer modelden ayıran bir diğer önemli detay ise referans fana göre %67'ye varan oranda daha sessiz ve %13 civarında daha serin çalışan iki adet 80mm fana ve dört adet Bakır ısı borusuna sahip özel soğutucu. Phantom serisinin aynı zamanda 835MHz GPU, 1670MHz paralel işlemci ve 4100MHz bellek hızlarında çalışan 1GB bellekli bir versiyonu da bulunuyor.

Gainward ayrıca fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 560 Ti Golden Sample modelini de hazırladı. 1GB GDDR5 bellekle gelen ekran kartı, Phantom modellerindeki özel soğutucu tasarımının bir benzerini kullanıyor ve kutudan 900MHz GPU, 1800MHz paralel işlemci ve 4200MHz bellek saat hızlarıyla çıkıyor. Gainward'ın tamamı özel tasarımlı ekran kartları, Avrupa piyasalarında modeline göre 212 Avro ile 371 Avro arasınad değişen fiyatlarla ön-sipariş listelerine giriş yapmış durumdalar.