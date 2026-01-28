Giriş
    Nvidia Geforce 591.86 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

    Nvidia, GeForce Game Ready 591.86 sürücüsünü yayınladı. Yeni sürücü, hata düzeltmelerine ek olarak yeni tanıtılan DLSS 4.5 desteği ekliyor. İşte tüm yenilikler..

    Nvidia Geforce 591.86 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Nvidia, GeForce ve RTX ekran kartları için en yeni Game Ready 591.86 sürücüsünü duyurdu. Yeni sürüm DLSS 4.5 desteği, yeni oyun desteği ve çeşitli hata düzeltmelerini beraberinde getiriyor. Ayrıca Windows Otomatik Renk Yönetimi etkinleştirildiğinde SDR içeriğiyle ilgili sorunlar çözüldü. İşte sürücü ile sunulan yenilikler...

    Nvidia Geforce 591.86 sürücüsü yayınlandı

    Windows 10 ve 11 için yayınlanan GeForce 591.86 sürücüsü, yeni piyasaya sürülen PvP nişancı oyunu Highguard için ilk desteği sağlıyor ve strateji RPG oyunu Arknights: Endfield ile uyumluluğu güncelliyor. Arknights: Endfield oyuncuları, RTX 50 serisi kartlarda DLSS 4 Çoklu Kare Üretimi'nden yararlanabilirler. 

    Öte yandan Nvidia, Total War: Three Kingdoms oyununda oyun sırasında ortaya çıkan görüntü bozuklukları sorununu çözdü. Ek olarak, bu sürücü, Windows Otomatik Renk Yönetimi etkinleştirildiğinde SDR içeriğiyle ilgili sorunları gidererek doğru SDR renk yönetimini sağlıyor ve ASUS G14 dizüstü bilgisayar donmaları düzeltildi. GeForce Game Ready 591.86 Sürücüsü ile 400'den fazla oyunda kullanılabilir durumda ve bu sürücüyü bu bağlantıdan indirebilirsiniz

    Game Ready

    • Arc Raiders: Headwind
    • Arknights: Endfield

    Düzeltilen Oyun Hataları

    • Total War: Three Kingdoms: Ekran Alanı Yansımaları etkinleştirildiğinde oyun sırasında eserler görülebilir.

    Düzeltilen Genel Hatalar

    • Windows Otomatik Renk Yönetimi etkinleştirildiğinde SDR içerikte renk bantlanması gözlemlendi.
    • ASUS Ultimate Modu etkinleştirildiğinde ASUS G14 başlatılırken donma sorunu yaşanabilir.

    Bilinen sorunlar

    • Call of Duty: Modern Warfare: Sürücü güncellemesinden sonra görüntü bozulması
