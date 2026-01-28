Nvidia Geforce 591.86 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, GeForce ve RTX ekran kartları için en yeni Game Ready 591.86 sürücüsünü duyurdu. Yeni sürüm DLSS 4.5 desteği, yeni oyun desteği ve çeşitli hata düzeltmelerini beraberinde getiriyor. Ayrıca Windows Otomatik Renk Yönetimi etkinleştirildiğinde SDR içeriğiyle ilgili sorunlar çözüldü. İşte sürücü ile sunulan yenilikler...

Nvidia Geforce 591.86 sürücüsü yayınlandı

Windows 10 ve 11 için yayınlanan GeForce 591.86 sürücüsü, yeni piyasaya sürülen PvP nişancı oyunu Highguard için ilk desteği sağlıyor ve strateji RPG oyunu Arknights: Endfield ile uyumluluğu güncelliyor. Arknights: Endfield oyuncuları, RTX 50 serisi kartlarda DLSS 4 Çoklu Kare Üretimi'nden yararlanabilirler.

Nvidia, RTX 50 serisi üretimini geçici olarak durdurabilir 6 gün önce eklendi

Öte yandan Nvidia, Total War: Three Kingdoms oyununda oyun sırasında ortaya çıkan görüntü bozuklukları sorununu çözdü. Ek olarak, bu sürücü, Windows Otomatik Renk Yönetimi etkinleştirildiğinde SDR içeriğiyle ilgili sorunları gidererek doğru SDR renk yönetimini sağlıyor ve ASUS G14 dizüstü bilgisayar donmaları düzeltildi. GeForce Game Ready 591.86 Sürücüsü ile 400'den fazla oyunda kullanılabilir durumda ve bu sürücüyü bu bağlantıdan indirebilirsiniz.

Game Ready

Arc Raiders: Headwind

Arknights: Endfield

Düzeltilen Oyun Hataları

Total War: Three Kingdoms: Ekran Alanı Yansımaları etkinleştirildiğinde oyun sırasında eserler görülebilir.

Düzeltilen Genel Hatalar

Windows Otomatik Renk Yönetimi etkinleştirildiğinde SDR içerikte renk bantlanması gözlemlendi.

ASUS Ultimate Modu etkinleştirildiğinde ASUS G14 başlatılırken donma sorunu yaşanabilir.

Bilinen sorunlar

Call of Duty: Modern Warfare: Sürücü güncellemesinden sonra görüntü bozulması

