Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia’nın HBM4 tercihinde Samsung öne çıkıyor

    Samsung, HBM4 bellekleriyle Nvidia’nın yeni nesil Vera Rubin AI platformunda öne çıkıyor. Yüksek pin hızları ve 4 nm üretim avantajıyla şirket, Nvidia’nın ilk tercihi olmaya hazırlanıyor.

    Nvidia’nın HBM4 tercihinde Samsung öne çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, bellek tarafında son dönemde yaşadığı dönüşümün meyvelerini almaya başladı. Güney Kore kaynaklı sektör raporlarına göre şirket, Nvidia’nın yeni nesil Vera Rubin yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılacak HBM4 bellekleri için tüm doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı. Bu gelişmeyle birlikte Samsung’un HBM4 modüllerinin, Nvidia ekosisteminde yer alan ilk çözümlerden biri olarak Haziran ayı itibarıyla tedarik zincirine girmesi bekleniyor.

    HBM4’te dengeler değişiyor

    HBM4, bellek üreticileri tarafından “devrimsel” olarak nitelendirilen bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Daha geniş arayüz, daha yüksek bant genişliği ve yapay zeka iş yüklerine özel optimize edilen mimarisiyle HBM4, özellikle yeni nesil agentic AI uygulamaları için kritik bir rol üstleniyor. Samsung’un buradaki mevcut konumu dikkat çekici. Zira şirket, yalnızca birkaç çeyrek önce HBM tarafında müşteri kazanmakta zorlanıyordu.

    Nvidia’nın HBM4 tercihinde Samsung öne çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Son raporlar ise tabloyu tamamen tersine çevirmiş durumda. Samsung’un HBM4 modülleri, Nvidia’nın Vera Rubin AI serisinde tercih edilen ilk çözümler arasında yer alıyor. Bu tercihin arkasında yatan en önemli nedenlerden biri, Samsung’un sunduğu sektörün en yüksek pin hızları.

    Samsung’un HBM4 bellekleri, 11 Gbps ve üzeri pin hızları ile derecelendiriliyor. Bu değer, mevcut JEDEC standartlarının belirgin şekilde üzerine çıkıyor. Söz konusu hız seviyesi, doğrudan Nvidia’nın talepleri doğrultusunda şekillenmiş durumda.

    Samsung’un HBM4 tarafında öne çıktığı bir diğer kritik nokta ise üretim stratejisi. Şirket, HBM4 modüllerinde kullanılan mantık kalıplarını 4 nm üretim süreciyle kendi üretim tesislerinde üretiyor. Bu yaklaşım, Samsung’a tedarik planlaması ve teslim süreleri konusunda önemli bir esneklik sağlıyor. Rakipler SK hynix ve Micron ise TSMC’ye bağımlı durumda.

    Paylaşılan bilgilere göre Vera Rubin tabanlı yapay zeka yongalarının müşteri sevkiyatları Ağustos ayı itibarıyla başlayacak. Nvidia’nın yeni nesil AI çözümlerinin ise GTC 2026 etkinliğinde kapsamlı biçimde sergilenmesi bekleniyor. Bu etkinlikte, Samsung’un HBM4 bellek modüllerinin de merkezde yer alacağı ve teknik detayların daha geniş kitlelerle paylaşılacağı belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    B
    bgc4134 1 gün önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    outlook mail gelmiyor word sayfa ayırma kayıt olunca para veren uygulamalar ev için cam filmi tavsiye vito 112 cdi kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone Air
    Apple iPhone Air
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum