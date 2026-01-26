Nvidia’nın HBM4 tercihinde Samsung öne çıkıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung, bellek tarafında son dönemde yaşadığı dönüşümün meyvelerini almaya başladı. Güney Kore kaynaklı sektör raporlarına göre şirket, Nvidia’nın yeni nesil Vera Rubin yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılacak HBM4 bellekleri için tüm doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı. Bu gelişmeyle birlikte Samsung’un HBM4 modüllerinin, Nvidia ekosisteminde yer alan ilk çözümlerden biri olarak Haziran ayı itibarıyla tedarik zincirine girmesi bekleniyor.

HBM4’te dengeler değişiyor

HBM4, bellek üreticileri tarafından “devrimsel” olarak nitelendirilen bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Daha geniş arayüz, daha yüksek bant genişliği ve yapay zeka iş yüklerine özel optimize edilen mimarisiyle HBM4, özellikle yeni nesil agentic AI uygulamaları için kritik bir rol üstleniyor. Samsung’un buradaki mevcut konumu dikkat çekici. Zira şirket, yalnızca birkaç çeyrek önce HBM tarafında müşteri kazanmakta zorlanıyordu.

Tam Boyutta Gör Son raporlar ise tabloyu tamamen tersine çevirmiş durumda. Samsung’un HBM4 modülleri, Nvidia’nın Vera Rubin AI serisinde tercih edilen ilk çözümler arasında yer alıyor. Bu tercihin arkasında yatan en önemli nedenlerden biri, Samsung’un sunduğu sektörün en yüksek pin hızları.

Samsung’un HBM4 bellekleri, 11 Gbps ve üzeri pin hızları ile derecelendiriliyor. Bu değer, mevcut JEDEC standartlarının belirgin şekilde üzerine çıkıyor. Söz konusu hız seviyesi, doğrudan Nvidia’nın talepleri doğrultusunda şekillenmiş durumda.

Samsung’un HBM4 tarafında öne çıktığı bir diğer kritik nokta ise üretim stratejisi. Şirket, HBM4 modüllerinde kullanılan mantık kalıplarını 4 nm üretim süreciyle kendi üretim tesislerinde üretiyor. Bu yaklaşım, Samsung’a tedarik planlaması ve teslim süreleri konusunda önemli bir esneklik sağlıyor. Rakipler SK hynix ve Micron ise TSMC’ye bağımlı durumda.

Paylaşılan bilgilere göre Vera Rubin tabanlı yapay zeka yongalarının müşteri sevkiyatları Ağustos ayı itibarıyla başlayacak. Nvidia’nın yeni nesil AI çözümlerinin ise GTC 2026 etkinliğinde kapsamlı biçimde sergilenmesi bekleniyor. Bu etkinlikte, Samsung’un HBM4 bellek modüllerinin de merkezde yer alacağı ve teknik detayların daha geniş kitlelerle paylaşılacağı belirtiliyor.

