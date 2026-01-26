Nvidia’nın HBM4 tercihinde Samsung öne çıkıyor

HBM4’te dengeler değişiyor
HBM4, bellek üreticileri tarafından “devrimsel” olarak nitelendirilen bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Daha geniş arayüz, daha yüksek bant genişliği ve yapay zeka iş yüklerine özel optimize edilen mimarisiyle HBM4, özellikle yeni nesil agentic AI uygulamaları için kritik bir rol üstleniyor. Samsung’un buradaki mevcut konumu dikkat çekici. Zira şirket, yalnızca birkaç çeyrek önce HBM tarafında müşteri kazanmakta zorlanıyordu.
Samsung’un HBM4 bellekleri, 11 Gbps ve üzeri pin hızları ile derecelendiriliyor. Bu değer, mevcut JEDEC standartlarının belirgin şekilde üzerine çıkıyor. Söz konusu hız seviyesi, doğrudan Nvidia’nın talepleri doğrultusunda şekillenmiş durumda.
Samsung’un HBM4 tarafında öne çıktığı bir diğer kritik nokta ise üretim stratejisi. Şirket, HBM4 modüllerinde kullanılan mantık kalıplarını 4 nm üretim süreciyle kendi üretim tesislerinde üretiyor. Bu yaklaşım, Samsung’a tedarik planlaması ve teslim süreleri konusunda önemli bir esneklik sağlıyor. Rakipler SK hynix ve Micron ise TSMC’ye bağımlı durumda.
Paylaşılan bilgilere göre Vera Rubin tabanlı yapay zeka yongalarının müşteri sevkiyatları Ağustos ayı itibarıyla başlayacak. Nvidia'nın yeni nesil AI çözümlerinin ise GTC 2026 etkinliğinde kapsamlı biçimde sergilenmesi bekleniyor. Bu etkinlikte, Samsung'un HBM4 bellek modüllerinin de merkezde yer alacağı ve teknik detayların daha geniş kitlelerle paylaşılacağı belirtiliyor.
