AMD APU yol haritası netleşti: RDNA 4 yok, RDNA 5 gecikecek

Tam Boyutta Gör AMD, ana akım APU'larında RDNA 3.5 tabanlı entegre GPU'ları 2029 yılına kadar kullanmaya devam etmeyi planlıyor. Kepler_L2 ve Golden Pig Upgrade gibi kaynaklara dayanan bilgilere göre, AMD APU tarafında kısa vadede radikal bir grafik mimarisi değişikliğine gitmeyecek. RDNA 5 için bekleyiş sürecek.

RDNA 3.5 2029'a kadar sürecek

Kaçıranlar için RDNA 3.5, teknik olarak RDNA 3’ün optimize edilmiş bir sürümü konumunda. AMD, masaüstü ve harici ekran kartlarında RDNA 4’e geçmiş olsa da, APU ailesinde bu mimarinin tamamen atlanacağı belirtiliyor. Nitekim kısa süre önce tanıtılan Ryzen AI 400 "Gorgon Point" ve Ryzen AI MAX (Strix Halo / Gorgon Halo) serileri de RDNA 3.5 iGPU'larla geliyor.

Bu modellerde farkı yaratan unsur mimari değil, daha yüksek saat hızları ve 16 CU'dan 40 CU'ya kadar ölçeklenen daha büyük iGPU konfigürasyonları oluyor. Kaynaklara göre Medusa Point tabanlı Ryzen AI 500 ailesi, RDNA 3.5 kullanan son büyük APU serisi olacak. Bu noktadan sonra AMD'nin RDNA 4'ü tamamen pas geçerek doğrudan RDNA 5 iGPU’lara geçmesi bekleniyor. Ancak bu geçiş tüm ürün gamını kapsamayacak.

Aktarılan bilgilere göre RDNA 5 yalnızca "Premium" ve "Halo" sınıfı APU'larda yer alacak. Medusa Premium modellerinde RDNA 5 "AT4 GMD", Medusa Halo tarafında ise RDNA 5 "AT3 GMD" kod adlı ayrı GPU yongalarının kullanılması planlanıyor. Buna karşılık monolitik yapıdaki Medusa Point APU'lar RDNA 3.5 ile yoluna devam edecek.

Bu stratejide giriş ve ana akım APU'lar uzun süre RDNA 3.5 ile konumlandırılırken, yüksek performanslı entegre grafik ihtiyacı olan sistemler RDNA 5'e yönlendirilecek. Önümüzdeki yıllarda Intel'in Xe4 planları ve NVIDIA ile yaptığı iş birliğinin x86 pazarına nasıl yansıyacağı da düşünüldüğünde, AMD'nin RDNA 5'i yalnızca üst segmente saklaması, iGPU rekabetini daha da artırabilir.

