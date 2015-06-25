Galaxy Alpha için Android 5.1.1 güncellemesi hazır

Günümüzde bir çok model Android 5.0.2'ye yükselerek Lollipop sürümüne geçişini tamamlamış durumda. Ancak bir çok kullanıcı daha iyi bir deneyim yaşayabilmek için Android 5.1.1 güncellemesini de dört gözle bekliyor. Bu konuda yaşanan son gelişmeler ise Samsung'un Android 5.0.2 geçişinde olduğu gibi yine ön plana çıkmaya hazırlandığını gösteriyor.
Sim kilitli bir Galaxy Alpha modelini kullandığını belirten Fransız kullanıcının "Cihazım 5.1.1 güncellemesi alacak mı?" şeklinde yönelttiği soruya yanıt Samsung Fransa'dan geldi. Şirketin Fransa temsilciliği Twitter üzerinden soruya "Cihazınız kısa bir süre sonra Android 5.1.1 sürümüne güncellenecek" yanıtını verdi.
Galaxy S6 modelleri için de bazı pazarlarda Android 5.1.1 güncellemesinin dağıtıldığını düşünürsek Galaxy Alpha için belirtilen "kısa süre" gerçekten çok da uzak olmayabilir. Bu durum ülkemizdeki Galaxy Alpha kullanıcılarının da yakın zamanda güncelleme alabileceğini gösteriyor. Ancak güncellemelerin yayınlanmasından önceki test aşamaları her ülkede farklılık gösterdiği için kullanıcıların bir miktar daha fazla beklemesi gerekebilir.
Galaxy S6 modelleri için de bazı pazarlarda Android 5.1.1 güncellemesinin dağıtıldığını düşünürsek Galaxy Alpha için belirtilen "kısa süre" gerçekten çok da uzak olmayabilir. Bu durum ülkemizdeki Galaxy Alpha kullanıcılarının da yakın zamanda güncelleme alabileceğini gösteriyor. Ancak güncellemelerin yayınlanmasından önceki test aşamaları her ülkede farklılık gösterdiği için kullanıcıların bir miktar daha fazla beklemesi gerekebilir.
https://twitter.com/SamsungFR/status/611901349807161344?utm_source=webtekno&utm_medium=samsung-galaxy-alpha-icin-android-5-1-1-guncellemesi-basliyor Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung her ne kadar üretimden kalırsa da bu telefonun Samsung'da ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum.
İPHONEYİ SEVMESEMDE GÜNCELLEME OLARAK YİNE İYİLER. YALNIZ SON ZAMANLARDA İPHONE DE SAPITTI. HERGÜN BİR GÜNCELLEME VERİYORLAR.
Note'e Lollipop geleli 6 ay oldu, samsung TÜRKİYE sağolsun halen daha üzerinde çalışıyor. Uçak yazılımı mı yapıyorlar ne anlamadım
Antutu'dan 33 bin puan alıyorum ve gayet iyi. Android 5 Panama lolipop romunu kuracağım yakında. Kullanan arkadaşlar gayet memnunmuş. Dediğim gibi Samsung'ların dilinden anlamak gerekiyor. Kolay bir iş değil.
Konudan bayağı koptuk Galaxy alpha gerçekten güzel bir telefon. S4'ten sonra Alpha alabilirim.
LG G2den geçtim arasında neredeyse 1 saat fark var ya yok.(ekran) ordan bilmeden atıp tutmayın herşey rakam değildir. Ki exynos kurtarıyor
Samsun Alpha Telefonu 5-6 aydır kullanan biri olarak çok memnunum.
Kibar, kullanıışlı, performanslı vs vs vs
BATARYASI kullanıma baglı olarak 1-3 gün rahat gidiyor.
Lollipop 5.0.2 yüklemiştim ve hiçbir sorun yaşamadım.
Bu haber sonrası lollipop 5.1.1 ide kurmak için beklliyorum :))
Darısı sizlerin başına....
Rusya rom u kullanıyorum ama bunu yapmak zorunda değilim herkes bu konuda bilgi sahibi olmak zorunda da değil.
Note 5 çıkınca note 4 bu durumda kalacak telefonumdan memnunum ama bir daha samsung düşünmüyorum açıkçası.
Kullanıcıları için iyi bir şey hiç değilse
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