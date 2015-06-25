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Galaxy Alpha için Android 5.1.1 güncellemesi hazır

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
10,3b
1
30
Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Galaxy Alpha için Android 5.1.1 güncellemesi hazır
 
Günümüzde bir çok model Android 5.0.2'ye yükselerek Lollipop sürümüne geçişini tamamlamış durumda. Ancak bir çok kullanıcı daha iyi bir deneyim yaşayabilmek için Android 5.1.1 güncellemesini de dört gözle bekliyor. Bu konuda yaşanan son gelişmeler ise Samsung'un Android 5.0.2 geçişinde olduğu gibi yine ön plana çıkmaya hazırlandığını gösteriyor.
Sim kilitli bir Galaxy Alpha modelini kullandığını belirten Fransız kullanıcının "Cihazım 5.1.1 güncellemesi alacak mı?" şeklinde yönelttiği soruya yanıt Samsung Fransa'dan geldi. Şirketin Fransa temsilciliği Twitter üzerinden soruya "Cihazınız kısa bir süre sonra Android 5.1.1 sürümüne güncellenecek" yanıtını verdi.

Galaxy S6 modelleri için de bazı pazarlarda Android 5.1.1 güncellemesinin dağıtıldığını düşünürsek Galaxy Alpha için belirtilen "kısa süre" gerçekten çok da uzak olmayabilir. Bu durum ülkemizdeki Galaxy Alpha kullanıcılarının da yakın zamanda güncelleme alabileceğini gösteriyor. Ancak güncellemelerin yayınlanmasından önceki test aşamaları her ülkede farklılık gösterdiği için kullanıcıların bir miktar daha fazla beklemesi gerekebilir.

https://twitter.com/SamsungFR/status/611901349807161344?utm_source=webtekno&utm_medium=samsung-galaxy-alpha-icin-android-5-1-1-guncellemesi-basliyor Yorum Yaz
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Das Boot 4 yıl en beğenilen
Daha Note 3 için türkiyeye 5.0 gelecek
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CooL_ROMEO 4 yıl
Samsung aldın mı ilk 3 ay full destek sonra foss
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qmerzM 4 yıl
Bu arada telefon çok güzel gerçekten keyif alarak kullanıyorum. Düşük bir telefondan da geçmedim bu telefona, G2den geçmeme rağmen memnunum. Tasarıma laf yok.

Samsung her ne kadar üretimden kalırsa da bu telefonun Samsung'da ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum.

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wolf silver 4 yıl
O DEĞİLDE GÜNCELEME SÖZ KONUSU OLDU MU HEMEN NOTE 3 KULLANICILARI ATLIYOR.TABİ BİR YANDAN HAKLILAR 2000 TL YE ALDIĞIN TELEFON 1-2 YIL İÇİNDE ÇÖP OLMASI.
İPHONEYİ SEVMESEMDE GÜNCELLEME OLARAK YİNE İYİLER. YALNIZ SON ZAMANLARDA İPHONE DE SAPITTI. HERGÜN BİR GÜNCELLEME VERİYORLAR.
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Sammy07 4 yıl
Galaxy Alpha kullanan NORMAL kullanıcılar hiç sevinmesin samsung TÜRKİYE size bu güncellemeyi 5 ayda zor verir
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vlks 4 yıl
note 3 kullanıcısıyım ve hale 4.4.2 var ve hala bir güncelleme bilgisi anladım ki note 3 güncelleme gelmeyecek. bir samsung kullanıcısı olarak bir daha samsung almam bu son oldu
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Sammy07 4 yıl vlks
vlks

note 3 kullanıcısıyım ve hale 4.4.2 var ve hala bir güncelleme bilgisi anladım ki note 3 güncelleme gelmeyecek. bir samsung kullanıcısı olarak bir daha samsung almam bu son oldu

Note'e Lollipop geleli 6 ay oldu, samsung TÜRKİYE sağolsun halen daha üzerinde çalışıyor. Uçak yazılımı mı yapıyorlar ne anlamadım
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stalker(1979) 4 yıl
Valla s4'üm var ve şu anda özcan rom var ve çok memnunum kurarken wipe işlemlerini yapmanız gerekiyor temiz kurulum için. Samsung telefonlarını stabil hale herkes getiremiyor ne yazık ki. Çeşitli siteler var oradan yardım alın.
Antutu'dan 33 bin puan alıyorum ve gayet iyi. Android 5 Panama lolipop romunu kuracağım yakında. Kullanan arkadaşlar gayet memnunmuş. Dediğim gibi Samsung'ların dilinden anlamak gerekiyor. Kolay bir iş değil.
Konudan bayağı koptuk Galaxy alpha gerçekten güzel bir telefon. S4'ten sonra Alpha alabilirim.
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mkykadir 4 yıl
Samsung'dan güncellemeyi bu kadar istememek lazım, genelde ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Telefonun üretildiği zamanındaki akıcılık bir-iki güncelleme sonra yerini takılmalara bırakıyor.
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DeepestSea 4 yıl
O gitmeyen şarjla isterse android 10 versin
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qmerzM 4 yıl DeepestSea
DeepestSea
O gitmeyen şarjla isterse android 10 versin

LG G2den geçtim arasında neredeyse 1 saat fark var ya yok.(ekran) ordan bilmeden atıp tutmayın herşey rakam değildir. Ki exynos kurtarıyor
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musadilek 4 yıl DeepestSea
DeepestSea

O gitmeyen şarjla isterse android 10 versin

Samsun Alpha Telefonu 5-6 aydır kullanan biri olarak çok memnunum.
Kibar, kullanıışlı, performanslı vs vs vs
BATARYASI kullanıma baglı olarak 1-3 gün rahat gidiyor.

Lollipop 5.0.2 yüklemiştim ve hiçbir sorun yaşamadım.
Bu haber sonrası lollipop 5.1.1 ide kurmak için beklliyorum :))

Darısı sizlerin başına....
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X-FI 4 yıl
Çok güzel bir haber... Bu telefona kısa zamanda sahip olacağım Exynos chipsetli olanına tabiide, çünkü emektar SII min anakartı değişme istiyor... DAC'ı çok iyi ve performansı da öyle. Tasarım olarakta tam istediğim telefon. :)
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birolhan1 4 yıl
kardeşimde s4 var sensor problemi vardı birde fruit ninjayı bile kasıyor oynatmıyor diye 3 kere garantiye gönderdi. sensor problemini ekran değiştirerek çözdüler ama fruit ninjayı kasıyor telefon. Neyse oda baktı bişey yapmıyorlar dün rus romunu kurdu telefona şimdi biraz daha iyi çalışıyor dedi. Şimdi birdaha samsung almam diyor :)
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Karanlk 4 yıl
Samsung sürekli yeni ürün pazarlama stratejisinde özellikle samsung türkiye derin bir uykuda Note 3 için hala herhangi bir güncelleme yok.
Rusya rom u kullanıyorum ama bunu yapmak zorunda değilim herkes bu konuda bilgi sahibi olmak zorunda da değil.
Note 5 çıkınca note 4 bu durumda kalacak telefonumdan memnunum ama bir daha samsung düşünmüyorum açıkçası.
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0MG90 4 yıl
İptal edilmiş telefona 5.1.1
Kullanıcıları için iyi bir şey hiç değilse
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