Galaxy Alpha için Android 5.1.1 güncellemesi hazır

Günümüzde bir çok model Android 5.0.2'ye yükselerek Lollipop sürümüne geçişini tamamlamış durumda. Ancak bir çok kullanıcı daha iyi bir deneyim yaşayabilmek için Android 5.1.1 güncellemesini de dört gözle bekliyor. Bu konuda yaşanan son gelişmeler ise Samsung'un Android 5.0.2 geçişinde olduğu gibi yine ön plana çıkmaya hazırlandığını gösteriyor.

Sim kilitli bir Galaxy Alpha modelini kullandığını belirten Fransız kullanıcının "Cihazım 5.1.1 güncellemesi alacak mı?" şeklinde yönelttiği soruya yanıt Samsung Fransa'dan geldi. Şirketin Fransa temsilciliği Twitter üzerinden soruya "Cihazınız kısa bir süre sonra Android 5.1.1 sürümüne güncellenecek" yanıtını verdi.



Galaxy S6 modelleri için de bazı pazarlarda Android 5.1.1 güncellemesinin dağıtıldığını düşünürsek Galaxy Alpha için belirtilen "kısa süre" gerçekten çok da uzak olmayabilir. Bu durum ülkemizdeki Galaxy Alpha kullanıcılarının da yakın zamanda güncelleme alabileceğini gösteriyor. Ancak güncellemelerin yayınlanmasından önceki test aşamaları her ülkede farklılık gösterdiği için kullanıcıların bir miktar daha fazla beklemesi gerekebilir.

https://twitter.com/SamsungFR/status/611901349807161344?utm_source=webtekno&utm_medium=samsung-galaxy-alpha-icin-android-5-1-1-guncellemesi-basliyor