Galaxy Note 8.0 WiFi sürümü için Android 4.2.2 güncellemesi sızdırıldı





Samsung'un Note serisindeki son üyesi olan Galaxy Note 8.0 modeli bilindiği gibi Android 4.1.2 işletim sistemi ile pazara çıkmış ve Android 4.2.2 güncellemesi için söz verilmişti.





8 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte ekran, 4 çekirdekli 1.6GHz saat hızında çalışan işlemci, S-Pen teknolojisi, 2GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi gibi özellikler sunan Galaxy Note 8.0 için WiFi sürümüne ait Android 4.2.2 güncelleme ROM'u sızdırıldı.





Güncelleme; kilit ekranında widget, ayarlanabilir bildirim ekranı, DayDream ekran koruyucu gibi Android tarafındaki güncellemelerin yanında Samsung tarafında büyük yenilikler içermiyor. Ancak yapılan testlerde cihazın performansının arttığı ve batarya süresinin iyileştiği bildiriliyor. Güncelleme ROM'u Odin ile kurulabilirken, garanti şartları konusunda kullanıcılar uyarılıyor.

http://www.sammobile.com/2013/07/15/android-4-2-2-for-the-galaxy-note-8-0-wi-fi-leaked/