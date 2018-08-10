Galaxy Note 9 parçalarına ayrıldı

Samsung'un çiçeği burnunda yeni amiral gemisi Galaxy Note 9, daha tanıtımından 24 saat geçmeden parçalarına ayrıldı. İç aksamı gün yüzüne çıkan Galaxy Note 9'un özel sıvı soğutma çözümü de gözler önüne serildi.

Galaxy Note 9'da özel bir sıvı soğutma çözümünün yer aldığını biliyoruz. Zaten Samsung da lansman esnasında performanstan taviz vermemek adına Galaxy Note 9'da yeni bir soğutma sistemi kullandıklarının altını çizmişti. Rus teknoloji bloğu Hi Tech Mail Ru'nun Galaxy Note 9'u parçalara ayırmasıyla birlikte de Galaxy Note 9'daki soğutma tüpü apaçık görüntülendi.

*Sağ (Galaxy Note 8 pasif soğutma sistemi) - Sol (Galaxy Note 9 sıvı soğutma sistemi)*

Günümüzde özellikle oyuncu telefonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte sıvı soğutma teknolojisi de akıllı telefonlara dahil olmaya başladı. Bunun son örneği de Galaxy Note 9 oldu. Samsung, su-karbon olarak adlandırdığı soğutma çözümünde, içerisinde gerçekten su olan büyük bir bakır levhaya yer vermiş. Bu sayede özellikle oyun ve DeX modu gibi telefonu zorlayacak işlemler neticesinde Galaxy Note 9'un ısı dengesi sağlanıyor ve cihazda yaşanabilecek herhangi bir performans kaybının önüne geçiliyor. Galaxy Note 8'de ise pasif bir soğutma sistemi bulunduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla Galaxy Note 9, ısı dengesini Note 8'e nazaran çok daha iyi bir şekilde tayin edebiliyor.

*Sağ (Galaxy Note 8 S Pen yuvası) - Sol (Galaxy Note 9 S Pen yuvası)*

Galaxy Note 9'da bulunan S Pen'de Bluetooth bağlantısı yer aldığı için yeni S Pen'de küçük de olsa bir batarya bulunuyor. Dolayısıyla S Pen'in Galaxy Note 9 üzerinden şarj olmasını sağlamak amacıyla S Pen yuvasına şarj portu yerleştiren Samsung, şarj portunu anakart ile entegre etmiş.

*Sağ (Galaxy Note 8 anakart) - Sol (Galaxy Note 9 anakart)*

İç aksamı Galaxy Note 8 ile neredeyse birebir aynı olan Galaxy Note 9'un diğer bileşenlerine aşağıdaki galerimizden ulaşabilirsiniz.

https://hi-tech.mail.ru/review/dyavol-v-melochah-pervyj-v-mire-razbor-samsung-galaxy-note9/#a02