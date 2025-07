Samsung'dan bir modele daha One UI 8.0 sürprizi

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi ile kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başardı. Günümüzde ise koreli dev, Android 16 tabanlı One UI 8.0 programını genişletmeye devam ediyor. Son olarak One UI 8.0, bir model için daha listelenmeye başladı. Dağıtım yakında başlıyor.

One UI 8.0 Galaxy S24 FE için hazır

Samsung'un One UI 8.0 güncellemesi, 2024 yılında tanıtılan Galaxy S24 FE modelinde görünmeye başladı. Aktarıldığı kadarıyla yeni sürüm, henüz herkese açık olmayan "S721BXXU6CYG1/S721BOXM6CYG1/S721BXXU6CYG1" ürün yazılımı sürümüyle test ediliyor. Bu kapsamda daha önce Samsung'un S24 FE için One UI 7 güncellemesini doğrudan yayınladığını söyleyelim.

Dolayısıyla One UI 8 güncellemesi de beta programına katılmadan doğruda dağıtıma çıkabilir. Ancak akıllı telefonun Nisan ayında One UI 7'nin kararlı güncellemesini alması nedeniyle One UI 8.0 için biraz daha beklemesi gerekecek.

One UI 8.0 beklenen özellikler

Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesin Temmuz ayında birden fazla modele ulaşması bekleniyor. Yeni sürüm, radikal hamleler yerine işlevselliğe ve kullanıcı deneyimine odaklanıyor. Buna göre yeni güncellemede kullanıcılar artık yapay zekanın sadece cihaz içindeki verilerle çalışmasını sağlayabilecek. Öte yandan katlanabilir modeller için arayüz davranışı daha uyumlu hale gelirken, Now Bar, artık üçüncü parti uygulamalarla daha anlamlı kullanılabilecek.

Güncelleme ile sunulacak bir diğer değişiklik, yeniden tasarlanan Hatırlatıcı uygulaması. Kullanıcılar sesli komutla hatırlatıcı ekleyebiliyor ve Rutinler tarafında ise artık Takvim ve Samsung Notes entegrasyonu mümkün. Quick Share artık dosya kabul etmek için uygulamayı açmayı gerektirmiyor. Son olarak Knox Vault altyapısı güncellendi ve biyometrik veriler artık daha iyi yalıtılıyor. Samsung ayrıca Android 16 ile birlikte DeX arayüzünü daha tutarlı hale getiriyor. - Kaynak: donanimhaber.com

