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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy S3 ve Note 2 için Android 4.3 izleri ABD'li operatörlerin kayıtlarında ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
693
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20
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S3 ve Note 2 için Android 4.3 izleri ABD'li operatörlerin kayıtlarında ortaya çıktı

Galaxy S4 amiral gemi modeli için Android 4.3 güncellemesini başlatan Samsung'un, Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 modelleri için de kısa süre içerisinde güncellemeyi yayınlaması bekleniyor. Kesin zaman konusunda bilgiler yokken ABD'li operatörlerin yol haritası internete sızdı.

Buna göre Sprint, Kasım ayının ilk haftasında Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesini yayınlamaya başlayacak. AT&T operatörü ayın ikinci haftası, Verizon ise ayın üçüncü haftası güncellemeye başlıyor. T-Mobile ise Aralık ayının başlarında güncellemeyi dağıtacak.

Galaxy Note 2 modeli için ise operatörler genelde Kasım ayının son haftasını ve Aralık ayının ilk haftasını belirlemiş. 

Operatörlerin güncelleme dağıtım takviminde genelde en sonda yer aldığı bilinir. Bu bakımdan operatör harici satılan Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 modellerinin gelecek hafta itibariyle güncellemeyi alabileceği tahmin ediliyor.  

http://www.phonesreview.co.uk/2013/10/26/galaxy-s3-note-2-s4-android-4-3-update-schedule-emerges/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
4.3 türkçe kullanıyorum süper olmuş ellerine saglık samsıng
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Onurcan91 6 yıl
Arkadaşlar güncelleme az önce amerikada S3 ve Note2 için başlamış durumda..
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furkann20 6 yıl
tutmayın beni ağlıycam....
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DH Misafiri 6 yıl
1 yıl sonunda haftaya guncelleme başlayacağı haberi gözlerimi doldurdu. :'(
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AERN 6 yıl
Hadi bakalım 4.3 güncellemesini bekliyorum. Bakalım ne tür yenilikler gelecek.
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Sebnem Ferah 6 yıl
Çok bir şey bekleme derim.
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rorschach_ 6 yıl
Ben cyanogen yukledim. Yemisim tw yi. Cok da onemli degil 4.3 gelmis gelmemis. Bi derdimiz yok cok sukur.
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muhamnet 6 yıl rorschach_
bozisik
Ben cyanogen yukledim. Yemisim tw yi. Cok da onemli degil 4.3 gelmis gelmemis. Bi derdimiz yok cok sukur.

Aslında telefon alır almaz root alır ve farklı romlar denerdim. Ama note 2 kullanıyorum ve hiç böyle bir ihtiyaç hissetmedim. 4.3 den ziyade yeni note 3 de ki air command özelliğini versinler daha Samsung dan birşey istemem.
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interestedintech33 6 yıl
Ne olursa olsun bu kadar bekletmemeliydiler. Ben bu yüzden bir daha Samsung almayacağım; insan müşterisine biraz değer vermeli kaç ay oldu sadaka dağıtır gibi ne bu böyle.
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Nokia Specialist 6 yıl
Daha 2011in telefonu SII ne kadar çabuk unutuldu öyle... Böyle giderse seneye SIII kullanıcıları da avuçlarını yalar.
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Tony Starkk 6 yıl Nokia Specialist
S2 ve note1 kesinlikle hakediyor bu güncellemeyi bence hocam
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Bukalemun 6 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Daha 2011in telefonu SII ne kadar çabuk unutuldu öyle... Böyle giderse seneye SIII kullanıcıları da avuçlarını yalar.

S2 JB 4.1 aldı


Çıktığı zamanki yazılıma göre , bu durum mükemmel.
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Ryzen 6 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Daha 2011in telefonu SII ne kadar çabuk unutuldu öyle... Böyle giderse seneye SIII kullanıcıları da avuçlarını yalar.

bombayı kurarım diyorsun yani
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Leskodjer 6 yıl
Gözünüz aydın
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CyberDriver 6 yıl
Hadi inşallah bakalım, düzgün bir yazılım verir umarım
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