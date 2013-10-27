Galaxy S3 ve Note 2 için Android 4.3 izleri ABD'li operatörlerin kayıtlarında ortaya çıktı





Galaxy S4 amiral gemi modeli için Android 4.3 güncellemesini başlatan Samsung'un, Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 modelleri için de kısa süre içerisinde güncellemeyi yayınlaması bekleniyor. Kesin zaman konusunda bilgiler yokken ABD'li operatörlerin yol haritası internete sızdı.





Buna göre Sprint, Kasım ayının ilk haftasında Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesini yayınlamaya başlayacak. AT&T operatörü ayın ikinci haftası, Verizon ise ayın üçüncü haftası güncellemeye başlıyor. T-Mobile ise Aralık ayının başlarında güncellemeyi dağıtacak.





Galaxy Note 2 modeli için ise operatörler genelde Kasım ayının son haftasını ve Aralık ayının ilk haftasını belirlemiş.





Operatörlerin güncelleme dağıtım takviminde genelde en sonda yer aldığı bilinir. Bu bakımdan operatör harici satılan Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 modellerinin gelecek hafta itibariyle güncellemeyi alabileceği tahmin ediliyor.

http://www.phonesreview.co.uk/2013/10/26/galaxy-s3-note-2-s4-android-4-3-update-schedule-emerges/