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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy S4 için Android 5.0.1 güncellemesi Çin'de internete sızdı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S4 için Android 5.0.1 güncellemesi Çin'de internete sızdı

Samsung'un Ocak ayı itibariyle bazı amiral gemi modellerine Android 5.0 güncellemesini dağıtacağına dair iddialar sonrasında beklentiler iyiden iyiye artmışken, deneme ROM'ları da internete sızdırılmaya devam ediyor.

Son olarak Çin'de ortaya çıkan Android 5.0.1 güncelleme ROM'u Galaxy S4 için geliştirilmiş. Oldukça stabil olan ROM'da büyük bir hata yer almazken, bazı sistem uyarıları Çince geliyor. GT-I9500, GT-I9502, GT-I9508 ve GT-I9508v model numaralı cihazlar ile uyumlu güncellemede TouchWiz arayüzü de yer alıyor. 

Güncelleme sürümü 5.0.1'e çıktığı için hazırlıkların artık son aşamada olduğu tahmin ediliyor. Bu bakımdan bu ay olmasa bile gelecek ay için Samsung'un bir sürpriz yapması ihtimal dahilinde.  

http://www.phonearena.com/news/Android-5.0.1-Lollipop-with-TouchWiz-leaks-for-the-Samsung-Galaxy-S4-looks-like-the-real-deal_id64977 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Arkadaslar ben s4 ı9500 android 5.0.1 rusya romunu yükledim. Şimdi bu romdan sonra gelecek güncellemeleri yükleyebilir miyim
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Fakirdepocu 4 yıl
Bekleyeli kaç ay oldu. Sayabilen varmı. Ben unuttum
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Obscurus 4 yıl
Bana göre benim bildiğim Samsung, S6 çıkmadan S4'e güncelleme vermez, Mayıs Haziran derlerse hiç şaşırmayın.
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RioDeJaneiro 4 yıl
Bu güncelleme sadece Rusça ve İngilizce dil seçeneğiyle mevcut
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blackcat67 4 yıl
Martta s6 çıkartacak reziller hala guncelleme vermediler samsung gun geçtikçe kan kaybediyor bir guncellemenin bu kadar gec cikmasi aklıma ilk şunu getiriyor samsung mühendisleri bu isten anlamiyor yada yavas çalışıyorlar ne bu ya kac aydir bekliyoruz telefonda batarya sıkıntısı var 4.3 e göre biraz iyi en sorunlu telefon s4 oldu verin su guncellemeyide rahatlasin kullanıcılar
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Alegro1453 4 yıl blackcat67
Cok sık guncelleme istiyorsaniz Nexus serisi bir cihaz almanizi oneririm. Bir telefonun iyi olup olmadigina sadece guncellemelerine bakarak karar vermemelisiniz. Ki Nexus disindaki cihazlarin hepsi bu tur guncellemeleri gec alir. Onemli olan telefonun kendisi bence
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paldov 4 yıl blackcat67
kesinlikle katılıyorum. bir güncellemenin bu kadar sürmesi gerçekten bu çağda olası iş değil. nedir arkadaş yani şu güncellemeyi vermek. tamam bunlar basit iş değil, model çok v.s v.s ama artık şunu verde bir kullanalım, feedbacklerden zaten güncelleme yaparsın.
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cmert 4 yıl
muhtemelen 5.0.2 ile gelecek nihayi surum... su anki sizinti hali oldukca stabil 4 gundur performansli bir sekilde kullaniyorum. s4 icin onemli bir guncelleme
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dedektif_dh 4 yıl cmert
cmert
muhtemelen 5.0.2 ile gelecek nihayi surum... su anki sizinti hali oldukca stabil 4 gundur performansli bir sekilde kullaniyorum. s4 icin onemli bir guncelleme

Akıcılık ve pil durumu olarak nasıl ? Geçişlerde ve kaydırmalarda öksürme tıksırma vs.. oluyormu ?
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blackcat67 4 yıl
Bu şekilde gelecekse gelmesin.
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Fenomenon 4 yıl blackcat67
blackcat67
Bu şekilde gelecekse gelmesin.

Bu şekilde derken??
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Echelon00 4 yıl blackcat67
Güncelleme gayet güzel neyini beğenmediniz ?
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OneAboveAll 4 yıl blackcat67
blackcat67
Bu şekilde gelecekse gelmesin.

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