Galaxy S4 için Android 5.0.1 güncellemesi Çin'de internete sızdı





Samsung'un Ocak ayı itibariyle bazı amiral gemi modellerine Android 5.0 güncellemesini dağıtacağına dair iddialar sonrasında beklentiler iyiden iyiye artmışken, deneme ROM'ları da internete sızdırılmaya devam ediyor.





Son olarak Çin'de ortaya çıkan Android 5.0.1 güncelleme ROM'u Galaxy S4 için geliştirilmiş. Oldukça stabil olan ROM'da büyük bir hata yer almazken, bazı sistem uyarıları Çince geliyor. GT-I9500, GT-I9502, GT-I9508 ve GT-I9508v model numaralı cihazlar ile uyumlu güncellemede TouchWiz arayüzü de yer alıyor.





Güncelleme sürümü 5.0.1'e çıktığı için hazırlıkların artık son aşamada olduğu tahmin ediliyor. Bu bakımdan bu ay olmasa bile gelecek ay için Samsung'un bir sürpriz yapması ihtimal dahilinde.

http://www.phonearena.com/news/Android-5.0.1-Lollipop-with-TouchWiz-leaks-for-the-Samsung-Galaxy-S4-looks-like-the-real-deal_id64977