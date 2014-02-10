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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy S4 ve Note 3 KitKat güncellemesindeki bildirim çubuğu ortaya çıktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
18,5b
1
55
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S4 ve Note 3 KitKat güncellemesindeki bildirim çubuğu ortaya çıktı

Samsung'un geçen yılın amiral gemi modelleri için hazırladığı KitKat güncellemesinde sona yaklaşıldığı belirtilirken, güncellemenin yeni bildirim ikonları da internete sızdı.

Eldar Murtazin tarafından sızdırılan görüntü de Samsung'un KitKat stok sürümünde yer alan beyaz bildirim çubuğu ikon tasarımını aynen TouchWiz’e de yansıttığı görülüyor. Ayrıca Murtazin, TouchWiz arayüzünün geleceğinin de KitKat güncellemesi ile daha iyi görülebileceğini belirtiyor. Bu anlamda Samsung'un stok Android ögelerini daha fazla yansıtarak ağır kullanıcı araüyüzünden vazgeçmeye başladığı da dillendiriliyor.

Güncellemede ayrıca kilit ekranına bir kamera kısayolu da eklendiği belirtiliyor. Hali hazırda Galaxy S4 için test KitKat güncellemesi internette mevcut. Resmi güncellemenin ise kısa sürede başlaması bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Android-KitKat-update-for-Galaxy-S4-and-Note-3-nears-heres-how-the-new-TouchWiz-status-bar-will-look-like_id52429 Yorum Yaz
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Milk with Oreo 5 yıl en beğenilen
Biz hala Note 2'yi 4.1.2'de kullanalım.
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kaan_224 5 yıl
Daha sade daha güzel :)
2 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 5 yıl
3 parti yazılımların hafıza kartına erişim engeli rezil bir durum olmuş ,hafıza kartındaki harita vs dosyalara ulaşılamıyor.bu yüzden telefonumu root etmeyi veya custom rom yuklemeyi düşünüyorum.
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Captain_Ivy 5 yıl
Doldurmuşlar da doldurmuşlar. O ne la öyle
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Manchester United 5 yıl
Yavaş Yavaş ha gayret
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DH Misafiri 5 yıl
Note 3 lte kullanmıştım güncelleme gelmedi halen
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KakaoluBiskuviCetesi 5 yıl
iOS 7
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Mehmet-UA 5 yıl ekrem71
ekrem71





Samsung'un geçen yılın amiral gemi modelleri için hazırladığı KitKat güncellemesinde sona yaklaşıldığı belirtilirken, güncellemenin yeni bildirim ikonları da internete sızdı.



Eldar Murtazin tarafından sızdırılan görüntü de Samsung'un KitKat stok sürümünde yer alan beyaz bildirim çubuğu ikon tasarımını aynen TouchWiz’e de yansıttığı görülüyor. Ayrıca Murtazin, TouchWiz arayüzünün geleceğinin de KitKat güncellemesi ile daha iyi görülebileceğini belirtiyor. Bu anlamda Samsung'un stok Android ögelerini daha fazla yansıtarak ağır kullanıcı araüyüzünden vazgeçmeye başladığı da dillendiriliyor.



Güncellemede ayrıca kilit ekranına bir kamera kısayolu da eklendiği belirtiliyor. Hali hazırda Galaxy S4 için test KitKat güncellemesi internette mevcut. Resmi güncellemenin ise kısa sürede başlaması bekleniyor. 

 

 


Kaynak:http://www.phonearena.com/news/Android-KitKat-update-for-Galaxy-S4-and-Note-3-nears-heres-how-the-new-TouchWiz-status-bar-will-look-like_id52429

Dostum ben Ukraynada yasiyorum yaklasik 1 ay once 4.4.2 guncellemesi aldim zaten resmi olarak. Ancak sunu soylemem gerekli hic ama hic memnun degilim guncelleme geldiginden beri telefonda sacma sapan hareketler var.

Mesela wifi zamanlayici calismiyor.Cani isterse haftada 1 gun calisiyor bazen.
Telefon haftada 1-2 kere reset atiyor kendi kendine.
Whatsapptan bildirim geldiginde telefon donuyor.
Arada sirada uygulamadan cikarken girerken falan hareketlerde kasilmalar var.


Yani benim fikrim Samsung su an guncellemeyi verdigi Ukrayna gibi ulkelerden aldigi sikayetler yuzunden Turkiyeye getirmemis olabilir henuz. Cok heveslenmeyin yani hicbisey yok tek getirisi bildirim cubugu beyaz ve kilit ekraninda kamera kisayolu var. Ama sayisiz hata var icinde hergun yeni biriyle karsilasiyorum keske 4.3 e donme imkanim olsa.
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doctor5945 5 yıl
Verdiği sorunlu guncellemelerle ünlü samsung daha önce note 3 ün kılıfını bozarak cep literatürüne girmişti, sıra s4 te demekki sakın orjinal kılıfla güncelleme işlemini başlatmayın geldiğinde tüm kontrolleri yaptıktan sonra takın kılıfı.
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mustafafrstyl 5 yıl
G2 de boyle olsun ??
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Teknode 5 yıl
Dünyanın en güzel plastiği. ıMMMMM.
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Beyhaki 5 yıl
note 2 de bile 4.1 var trend plus kullanıyorum 4.2.2 var az önce de güncelleme geldi gram kasma yok
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wolax 5 yıl
Note2 hala guncelleme gelmedi gelmeyede niyeti yok. Bu gidisle tlf. Degistirecegiz herhalde
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doctor5945 5 yıl
Amiral gemisi denilen cihazlar bile son sürümleri alamazken allah sabır versin giriş seviyesi ve orta seviye android kullanıcılarına
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FeuENO 5 yıl
4.4 gelecek ama hala touchwiz e devam. Ya tamamen değiştirsinler şunu yada artık farklı bir şeye geçilsin. Yıllardır aynı touchwiz. 2-3 küçük değişiklik ikonlar vs.değişiyor sonra güncellendi diye önümüze koyuyorlar. Sıkıldım artık ya. 5 yıldır aynı menüyü görüyorum
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