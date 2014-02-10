Galaxy S4 ve Note 3 KitKat güncellemesindeki bildirim çubuğu ortaya çıktı





Samsung'un geçen yılın amiral gemi modelleri için hazırladığı KitKat güncellemesinde sona yaklaşıldığı belirtilirken, güncellemenin yeni bildirim ikonları da internete sızdı.





Eldar Murtazin tarafından sızdırılan görüntü de Samsung'un KitKat stok sürümünde yer alan beyaz bildirim çubuğu ikon tasarımını aynen TouchWiz’e de yansıttığı görülüyor. Ayrıca Murtazin, TouchWiz arayüzünün geleceğinin de KitKat güncellemesi ile daha iyi görülebileceğini belirtiyor. Bu anlamda Samsung'un stok Android ögelerini daha fazla yansıtarak ağır kullanıcı araüyüzünden vazgeçmeye başladığı da dillendiriliyor.





Güncellemede ayrıca kilit ekranına bir kamera kısayolu da eklendiği belirtiliyor. Hali hazırda Galaxy S4 için test KitKat güncellemesi internette mevcut. Resmi güncellemenin ise kısa sürede başlaması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Android-KitKat-update-for-Galaxy-S4-and-Note-3-nears-heres-how-the-new-TouchWiz-status-bar-will-look-like_id52429