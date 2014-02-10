Galaxy S4 ve Note 3 KitKat güncellemesindeki bildirim çubuğu ortaya çıktı

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Samsung'un geçen yılın amiral gemi modelleri için hazırladığı KitKat güncellemesinde sona yaklaşıldığı belirtilirken, güncellemenin yeni bildirim ikonları da internete sızdı.
Eldar Murtazin tarafından sızdırılan görüntü de Samsung'un KitKat stok sürümünde yer alan beyaz bildirim çubuğu ikon tasarımını aynen TouchWiz’e de yansıttığı görülüyor. Ayrıca Murtazin, TouchWiz arayüzünün geleceğinin de KitKat güncellemesi ile daha iyi görülebileceğini belirtiyor. Bu anlamda Samsung'un stok Android ögelerini daha fazla yansıtarak ağır kullanıcı araüyüzünden vazgeçmeye başladığı da dillendiriliyor.
Güncellemede ayrıca kilit ekranına bir kamera kısayolu da eklendiği belirtiliyor. Hali hazırda Galaxy S4 için test KitKat güncellemesi internette mevcut. Resmi güncellemenin ise kısa sürede başlaması bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/Android-KitKat-update-for-Galaxy-S4-and-Note-3-nears-heres-how-the-new-TouchWiz-status-bar-will-look-like_id52429 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dostum ben Ukraynada yasiyorum yaklasik 1 ay once 4.4.2 guncellemesi aldim zaten resmi olarak. Ancak sunu soylemem gerekli hic ama hic memnun degilim guncelleme geldiginden beri telefonda sacma sapan hareketler var.
Mesela wifi zamanlayici calismiyor.Cani isterse haftada 1 gun calisiyor bazen.
Telefon haftada 1-2 kere reset atiyor kendi kendine.
Whatsapptan bildirim geldiginde telefon donuyor.
Arada sirada uygulamadan cikarken girerken falan hareketlerde kasilmalar var.
Yani benim fikrim Samsung su an guncellemeyi verdigi Ukrayna gibi ulkelerden aldigi sikayetler yuzunden Turkiyeye getirmemis olabilir henuz. Cok heveslenmeyin yani hicbisey yok tek getirisi bildirim cubugu beyaz ve kilit ekraninda kamera kisayolu var. Ama sayisiz hata var icinde hergun yeni biriyle karsilasiyorum keske 4.3 e donme imkanim olsa.
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