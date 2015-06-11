Galaxy S6 Edge için üstün koruma! "Spigen Armor Serisi kılıflar video inceleme"

Spigen’in birçok amiral gemisi akıllı telefon için ürettiği Slim Armor ile incelememize başlayalım. Adında Slim, yani ince ifadesi geçmesine rağmen, Spigen’in S6 Edge için ürettiği sağlamlık odaklı di

Herkese merhaba, ben Burak Şolt bu videomuzda sizlerle birlikte Spigen’in Samsung S6 Edge için ürettiği, sağlamlıklarıyla öne çıkan kaplarından birkaçını inceleyeceğiz.

Spigen’in birçok amiral gemisi akıllı telefon için ürettiği Slim Armor ile incelememize başlayalım. Adında Slim, yani ince ifadesi geçmesine rağmen, Spigen’in S6 Edge için ürettiği sağlamlık odaklı diğer kaplardan pek de ince olmayan Slim Armor, lacivert, turkuaz, beyaz ve metal rengi seçenekleriyle geliyor.





Renkli arka yüzü sert polikarbon, geri kalan siyah kısmı ani darbeleri emen TPU malzemeyle çift katmanlı koruma sağlayan Slim Armor, S6 Edge’i mümkün olduğunca saran bir yapıya sahip. Üst ve alt kısımlardan 1.2mm çıkıntı yapan Slim Armor, bu sayede telefonu köşelerden alınabilecek darbelere karşı korumayı amaçlıyor. Başta göze pek hoş gelmeyen bu çıkıntılar, S6 Edge’in yüzüstü düştüğü durumlarda ekranı yerden uzak tutmayı başarıyor.





Telefonu genel anlamda kalınlaştıran Slim Armor, S6 Edge’in tasarımını örtse de düşme ve darbelere karşı gerekli önlemleri almayı başarıyor. Spigen’in sağlamlık odaklı kaplarını farklı kılan özelliği ise Air Cushion adını verdiği hava boşlukları oluyor. Ani darbe durumunda darbenin şiddetini TPU malzemeye yayan, kabın dört köşesinde bulunan hava boşlukları, süspansiyon görevi görüp S6 Edge’in köşelerden hasar almasını engellemeyi amaçlıyor. İnce çerçeveli bir telefona sahip olup, benim gibi telefonunuzu sık sık düşüren biriyseniz, mantık olarak basit ama pratikte etkili Air Cushion'ı siz de takdir edeceksiniz.





İnce kenarları ve eğimli ekranı dolayısıyla S6 Edge’in kaplarla nasıl korunacağı merak konusu olmuştu. Spigen'in ise bu duruma uygun bir çözüm getirmeyi başarmış olduğunu görüyoruz. Slim Armor ile S6 Edge’in yapısı itibarıyla incelen kenarlarının mümkün olduğunca TPU malzeme ile kaplandığını görüyoruz. Ses ayarı ve güç butonu, çoğu kaba kıyasla tok bir hissiyat verecek şekilde korunmuş. Kenarlarda kullanılan TPU malzeme ise, üst ve alttaki çıkıntılara göre daha düşük profilde tutulmuş, ancak S6 Edge’in doğal tasarımından kaynaklanan tutuş deneyimini hayli güçlendirdiğini, telefonun elden kaymasını engellediğini söyleyebilirim.





Kabın arka yüzüne geldiğimizde ise renkli sert yapıda polikarbon malzemeyle karşılaşıyoruz. Çizilmeye karşı nispeten dayanıklı arka kapağın üstünde telefonu yatay olarak konumlandırabileceğiniz dayanak çubuğuna yer verilmiş. Film izlediğim, müzik dinlediğim zamanlada faydalı bulduğumu, kolay gizlenebilen, sırıtmayan ve tırnakla oturması sayesinde gevşemeyen yapısını beğendiğimi söyleyebilirim. Ancak zaman zaman dayanak çubuğunun çıkarma esnasında içeriye kaçtığını söyleyebilirim, neyseki kolaylıkla geri takılabiliyor.





Şimdi Armor serisinden bir diğeri Tough Armor’a geçelim. Tough Armor, Slim Armor’dan birkaç tasarım çizgisiyle ayrılan, beyaz, metal, lacivert ve altın rengi seçenekleriyle gelen, adındaki Tough yani sağlam ifadesiyle telefonunuzu daha iyi koruyabileceği belirtilen bir kap.





Çoğu yönüyle Slim Armor ile benzerlik taşıyan Tough Armor, alt ve üst kısımlarda Slim Armor’un aksine 2mm’lik çıkıntılarla telefonun yüzüstü düştüğü durumlarda ekranı yerden da uzak tutuyor. Kenarlar ise yine Slim Armor’da olduğu gibi düşük profilli TPU malzemeyle kaplanmış ve tutuş hissiyatı haylice güçlendirilmiş. Sağlamlık anlamında Slim Armor ile hemen hemen aynı şeyleri söyleyebileceğimiz Tough Armor’da, Air Cushion adlı hava boşluklarına haliyle yer verilmiş. Slim Armor’dan farklı olarak arka yüzeyin köşelerine doğru hafif tümsekler ilave edildiğini görüyoruz, böylece telefonun sırtüstü düştüğü durumlarda renkli polikarbon malzemenin en azından düz zeminlerde yere değmemesi sağlanmış. Tough Armor’un genel olarak Slim Armor’dan daha korumalı bir kap olduğunu söylesek yanlış olmaz diye düşünüyorum.





Tough Armor’u Slim Armor’dan farklı kılan bir yanı ise ses ayarı ve güç butonu için TPU malzeme içerisine yerleştirilmiş kabartmalı butonlar oluyor. Slim Armor’a kıyasla bir nebze daha tok basış hissiyatı sunduklarını söyleyebilirim.





Slim Armor ile benzerlikler taşıyan Tough Armor’un da renkli sert yapıdaki polikarbon arka yüzünde dayanak çubuğunun unutulmadığını belirtelim. Kamera kısmına geldiğimizde de Tough Armor’u Slim Armor’dan ayıran kamera yuvasını görüyoruz, şahsen Tough Armor’daki kamera yuvasının daha az alan kaplayan yapısıyla daha hoş göründüğünü söyleyebilirim.





Genel olarak değerlendirdiğimizde Tough Armor, tasarım çizgileriyle Slim Armor’dan bir miktar ayrılan, kalınlık anlamında elde tutuş esnasında hissedilir farkı olmayan, kenarlardaki TPU malzemenin şekli ve bir miktar daha yüksek yapılarıyla kaslı gözüken bir kap olmuş.





Şimdi de Slim Armor ve Tough Armor’dan keskin çizgilerle ayrılan Neo Hybrid’i inceleyelim.





Armor seriesi kapplarla karşılaştırıldığında daha inceymiş hissi veren Neo Hybrid, S6 Edge için şahsen en çok beğendiğim bir kap oldu.





Armor serisi kapların aksine Neo Hybrid’in neredeyse tamamı TPU malzemeden oluşuyor. Arka yüzeyde kaymayı önleyen bir desene yer verilen Neo Hybrid, bu sayede S6 Edge’in doğal tasarımındaki cam ile karşılaştırıldığında elden kaymayı hayli güçleştiriyor; bu konuda Slim Armor ve Tough Armor’dan daha başarılı bulduğumu söyleyebilirim.





Sağlamlık tarafına geldiğimizde ise sert polikarbondan imal edilen renki çerçeve dolayısıyla Neo Hybrid’de Air Cushion’a, yani süspansiyon görevi gören hava boşluklarına yer verilemediğini görüyoruz.





Neo Hybrid’in arka yüzünde aradığım şey ise dayanak çubuğu oldu. Telefonundan film izleyen ve ses sistemlerine müzik aktaran biri olarak dayanak çubuğu da olsaymış en azından kendi beğenilerim çerçevesinde bir miktar yüksek fiyatına rağmen dört dörtlük bir kap olabilirmiş diye düşünüyorum.





Kenarları için ise altın, metal ve gri rengi seçeneği sunulan Neo Hybrid’in göze çarpan farklılıklarından biri de ses ayarı ve güç butonu için arka yüzün sertliğinde tuşlara yer verilmesi oluyor. Armor serisi kapların tuşlarındaki tok hissiyat hoş ancak bir miktar daha sert plastiğin verdiği hissi şahsen beğendiğimi belirtmem gerek. Neo Hybrid’teki tuşların tek eksi yanı ise, çıkıntı yapan butonlara dar cepli kıyafetlerde yanlışlıkla basılabiliyor oluşu oluyor.





Slim Armor, Tough Armor ve Neo Hybrid ile Spigen’in sağlamlık odaklı kaplarının beğenimi kazandığını söyleyebilirim. İncelik anlamında aralarında hissedilir farklar olmasa da tasarımlarındaki farklı çizgilerle farklı deneyimler yaşatmayı başarıyorlar. S6 Edge’inizin rengine uygun renk seçeneklerinden birini tercih ederek güzel bir ikili oluşturabileceğiniz kapların fiyatları ise biraz pahalı, ancak S6 Edge’in fiyatı hesaba katıldığında paralel bir fiyatlandırmaya gidildiğini söyleyebiliriz. Son olarak önceliği daha çok sağlamlık olanlar için Slim Armor ve Tough Armor’u, önceliği biraz daha tasarım olanlar için ise Neo Hybrid’i tavsiye edebilirim.









Spigen’in Samsung S6 Edge için ürettiği sağlamlık odaklı kaplar, S6 Edge’in asıl tasarımını örtse de dayanıklılığını ve S6 Edge’in ekran yapısından kaynaklanan tutuş deneyimini hayli güçlendiriyor. İki yüzü de Gorilla Glass ile kaplı S6 Edge’ini çizilmelere ve düşmeye karşı korumak, tutuş deneyimini güçlendirmek isteyen kullanıcıların listelerinde mutlaka bulundurmaları gereken kaplar arasında olmuşlar.





Böylelikle Spigen’in Samsung S6 Edge için ürettiği sağlamlık odaklı kaplarını incelemiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.



