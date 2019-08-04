Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Watch Active 2’nin yeni görselleri ortaya çıktı

Yarın tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Watch Active 2 modelinin yeni görselleri ortaya çıktı. Yüksek çözünürlüklü bu görsellerde farklı kayışlar da görülebiliyor.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
2b
1
30
Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy Watch Active 2’nin yeni görselleri ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör
Samsung Galaxy Watch Active 2 modeli uzun süredir gündemde. Hatta akıllı saatle ilgili birçok görsel sızıntısı yapıldı. Bugün ise yüksek çözünürlüklü yeni görseller ortaya çıktı. Cihazın saat arayüzleri ve farklı kayışları görülebiliyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Book S'in basın görselleri ortaya çıktı"

Yarın tanıtılacak

Görsellerden de fark edebileceğiniz üzere Samsung Galaxy Watch Active 2, önceki modele tasarım anlamında bir hayli benzer. Sadece tuş yapısında ve arka tarafta değişimler fark ediliyor. Elimizdeki görsellerde ise 40 mm ve 44 mm şeklinde iki farklı model görüldü. Haberimizin başındaki deri kayışlı görseller 40 mm olan modele ait. Alt tarafta bulunan silikon kayışlı görseller ise 44 mm modeli gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy Watch Active 2’nin yeni görselleri ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

Daha öncesinde Samsung Galaxy Watch Active 2’nin Galaxy Note 10 ile birlikte tanıtılacağı tahmin ediliyordu. Ancak Samsung yayınladığı bir video ile Galaxy Watch Active 2’nin 5 Ağustos tarihinde tanıtılacağını açıklamıştı. Yani cihaz hakkında tüm detaylar yarın resmi olarak ortaya çıkacak. Oldukça olumlu tepkiler toplayan ilk Galaxy Watch Active, kullanıcıların ilgisini yeni modele de çekebilecek mi hep birlikte göreceğiz.



https://www.gsmarena.com/highres_renders_of_the_samsung_galaxy_watch_active_2_are_now_out-news-38495.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yorumculuklar 3 gün en beğenilen smart1978
Akıllı saat sektörüne daha önce giren firma bir anda taklitçi oldu :)
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
snoppy 2 gün
kesinlikle alıcam, daha zarif olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
civcivx 2 gün
Dünyada, icat edildiğinden beri zaten genel olarak 2 tip saat var. Köşeli ve yuvarlak. Taklit iddiası saçma sapan olmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
csh 3 gün
Teknik ozellikleri icin mspoweruser.com/... adresine bakabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 3 gün
Ürün şık ve güzel, spor yaparken kullanılabilecek cinsten hafif ve zarif fakat günlük kullanım için fazla zarif. Düz Watch serisi daha oturaklı ama o da spora çok uygun değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssj 3 gün
Ekg özelliği ve fiyat uygun olursa sağlık uygulanaları için satın alırım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
csh 3 gün ssj
EKG ozelligi varmis fakat basta inaktif olarak geliyormus. Sonradan aktive edilecekmis.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 gün
Apple Watch taklidi tek farki yuvarlak olmasi :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 3 gün smart1978
Akıllı saat sektörüne daha önce giren firma bir anda taklitçi oldu :)
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AskN0More 3 gün
Çok şık ve zarif bu active serisi.. ama bazıları için sorun oluşturan tek tarafı da bu. Biraz fazla zarif :) İlk versiyon resmen bayanlara yönelik bir ürün gibiydi... bakalım ikincisi boyut olarak falan bilekte nasıl duracak
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
csh 3 gün AskN0More
Sekli cok guzel gercekten, tam da boyle bir saat gelmesini istiyordum. Tek kotu tarafi ilk versiyonunun pil suresinin cok kisa olmasiydi. Bu versiyonda pil suresini duzelttilerse, 4-5 gun gidiyorsa cok guzel bir urun gercekten. Saati her gun sarj etmeyi kimse istemez.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
DoğanGörünümlüToros +292 hsyn_hksvr +195 CWaRRioR +193 apulunas +137 noktasalih +115 SaB0 +94 VYCanisMajoris +83 cem1907 +82 kuruwa +77 HoLyZz! +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2021 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, akıllı saat ve
6 etiket daha galaxy saat galaxy watch active 2 Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 gün Phison 1.7 GB/s’ye varan hızlara ulaşabilen BGA SSD’sini duyurdu 3 gün Samsung Galaxy A30s'in detayları netleşiyor 3 gün Intel 10. Nesil 10 nm Ice Lake mobil işlemcilerini duyurdu 3 gün Galaxy Note 10'da daha fazla Microsoft uygulaması yüklü gelecek 3 gün Razer ve NIO'dan oyunculara özel RGB aydınlatmalı elektrikli SUV 3 gün Apple Card ile kripto para alınamayacak 3 gün Gigabyte 300 /400 serisi yongasetli anakartlarından PCIe 4.0 desteğini kaldırdı 3 gün Papatyagillerden kanser ilacı üretilecek 3 gün Meizu'nun yeni telefonları için geri sayım başladı 3 gün RTÜK başkanı: Eleştiriler iyi niyetli değil, denetimsizlik söz konusu olamaz 3 gün Windows Defender yarım milyardan fazla bilgisayarda kullanılıyor 3 gün İnsan kalbinin bileşenleri 3D yazıcı ile üretilecek 3 gün Huawei P30 Pro'nun kristal süslemeli kılıfla gelen özel bir versiyonu çıktı 3 gün Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 tanıtıldı 3 gün Fortnite büyük rekabete hazır 3 gün Apple Music Türkiye istatistikleri 3 gün Oppo’nun yeni kızaklı telefonu böyle görünecek 3 gün 2si1 | Netflix'in Sonu Mu Geliyor? 3 gün Huawei, P300, P400 ve P500 isimlerini tescilledi 3 gün Tesla, Model S ve Model X için yeniden ücretsiz şarj imkanı sunuyor 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy Watch Active 2’nin yeni görselleri ortaya çıktı Sonraki Samsung Galaxy Book S'in basın görselleri ortaya çıktı 4 gün Capcom’dan yeni bir Resident Evil oyunu daha gelebilir 4 gün Facebook insan aklını okuyup, yazıya dökebilen yapay zeka geliştiriyor 4 gün PES 2020 Demo - Olmuş Mu Dersiniz? 4 gün iPhone artık Apple gelirlerinin yarısından daha azını temsil ediyor 4 gün Windows 10 artık internetten kurulabilecek 4 gün Basit bir kan testi ile Alzheimer teşhisi konulabilecek 4 gün Toshiba oyuncu odaklı RD500 ve RC500 NVMe sürücülerini duyurdu 4 gün Samsung Galaxy Note 10'un 3.5 mm kulaklık adaptörü ortaya çıktı 4 gün Redmi'nin Helio G90T'li oyuncu telefonu TENAA'da göründü 4 gün Giyilebilir kol bandı kas zedelenmelerini tespit edebilecek 4 gün Google Hangouts'a 'Engelle ve bildir' özelliği geldi 4 gün Sony yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarındaki satışlarında %55 oranında düşüş yaşadı 4 gün Facebook’un WhatsApp ve Instagram satın alımları inceleme altında 4 gün Siri değerlendirme programı durduruldu 4 gün Marvell sektörün en düşük güçteki PCIe 4 SSD kontrolcülerini duyurdu 4 gün Google Asistan, WhatsApp mesajlarınızı okuyabilecek 4 gün Tesla, köpek modundaki önemli bir hatayı düzeltti 4 gün Google Fit karanlık mod ile güncelleniyor 4 gün Instagram ve WhatsApp’a Facebook ismi eklenecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare gerçek bir gece görüş gözlüğü ile...
DonanımHaber
PES 2020 ve NBA 2K20 Playstore'a Özel Avantajlarla Ön Siparişte
Bölüm Sonu Canavarı
Hitman'in Isı Güdümlü Çantası Güncelleme ile Resmi Olarak Sila...
Bölüm Sonu Canavarı
Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç nok...
DonanımHaber
Turkcell, 5G'de dünya hız rekorunu kırdı!
DH Forum
Mount & Blade 2: Bannerlord'dan 20 Dakikalık Oynanış Videosu Y...
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma ve Transfer Konusu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim