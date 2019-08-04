Samsung Galaxy Watch Active 2’nin yeni görselleri ortaya çıktı

Samsung Galaxy Watch Active 2 modeli uzun süredir gündemde. Hatta akıllı saatle ilgili birçok görsel sızıntısı yapıldı. Bugün ise yüksek çözünürlüklü yeni görseller ortaya çıktı. Cihazın saat arayüzleri ve farklı kayışları görülebiliyor.

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Yarın tanıtılacak

Görsellerden de fark edebileceğiniz üzere Samsung Galaxy Watch Active 2, önceki modele tasarım anlamında bir hayli benzer. Sadece tuş yapısında ve arka tarafta değişimler fark ediliyor. Elimizdeki görsellerde ise 40 mm ve 44 mm şeklinde iki farklı model görüldü. Haberimizin başındaki deri kayışlı görseller 40 mm olan modele ait. Alt tarafta bulunan silikon kayışlı görseller ise 44 mm modeli gözler önüne seriyor.

Daha öncesinde Samsung Galaxy Watch Active 2’nin Galaxy Note 10 ile birlikte tanıtılacağı tahmin ediliyordu. Ancak Samsung yayınladığı bir video ile Galaxy Watch Active 2’nin 5 Ağustos tarihinde tanıtılacağını açıklamıştı. Yani cihaz hakkında tüm detaylar yarın resmi olarak ortaya çıkacak. Oldukça olumlu tepkiler toplayan ilk Galaxy Watch Active, kullanıcıların ilgisini yeni modele de çekebilecek mi hep birlikte göreceğiz.

https://www.gsmarena.com/highres_renders_of_the_samsung_galaxy_watch_active_2_are_now_out-news-38495.php