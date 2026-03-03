Yeni Galaxy Watch Ultra, Exynos işlemciyle gelmeyecek

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm, Snapdragon Wear Elite’i tanıtırken yeni işlemcinin Samsung akıllı saatlerde bulunacağını da paylaştı. Herhangi bir ürün adı verilmedi ancak Wear Elite, bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek Galaxy Watch Ultra 2’ye güç verebilir. Galaxy Watch 9 serisinde de artık Exynos işlemci olmayabilir.

Galaxy Watch Ultra 2, Snapdragon Wear Elite işlemciyle gelebilir

Bu, Samsung için önemli bir stratejik hamle. Şirket geleneksel olarak Galaxy Watch'lar için kendi bünyesinde geliştirdiği Exynos çipleri kullanıyor. Ancak bu yıldan itibaren Samsung giyilebilir cihazlarında Snapdragon işlemciyi göreceğiz.

Samsung'un yeni nesil saatlerinde tamamıyla Snapdragon Wear Elite işlemciyi kullanıp kullanmayacağı, Galaxy akıllı telefonlarda zaten kullanılan çift kaynaklı yaklaşımı tercih edip etmeyeceği belirsiz.

Teknik özelliklere gelince, Snapdragon Wear Elite 3nm işlem teknolojisiyle üretiliyor ve big.LITTLE mimarisini benimsiyor. Çip, bir yüksek performanslı CPU çekirdeğini dört enerji tasarruflu çekirdekle birleştiriyor. Qualcomm, bu tasarımın önceki nesil giyilebilir çiplerine kıyasla tek çekirdekli CPU performansında beş kata kadar, GPU performansında ise 7 kat artış sağladığını belirtiyor.

Snapdragon Wear Elite ayrıca tamamen cihaz üzerinde çalışan 2 milyara kadar parametreyle AI modellerini destekleyen yerleşik Hexagon NPU'ya sahip. Bu, fitness ve sağlık takibi, yaşam günlüğü tutma, dijital asistanlar, dil çevirisi ve ses transkripsiyonu gibi görevlerin doğrudan cihaz üzerinde çalıştırılmasına yönelik gelişmiş cihaz içi işlemlerin yapılmasına olanak tanıyor.

Qualcomm, Snapdragon Wear Elite'in geliştirilmiş mimarisi ve gelişmiş üretim süreci sayesinde %30'a kadar daha uzun pil ömrü sağlayabileceğini söylüyor. Çip aynı zamanda hızlı şarjı da destekliyor. 300mAh ile 600mAh arasında değişen pillerle çalışan cihazlar, yalnızca 10 dakikada %50'ye kadar şarj olabilecek.

Bu yeni çiple çalışan ilk akıllı saatlerin önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılması bekleniyor. Galaxy Watch Ultra 2'nin Snapdragon Wear Elite'i kullanması muhtemelken, Galaxy Watch 9 gibi standart modeller Samsung'un kendi bünyesindeki Exynos W1000 işlemcisini kullanmaya devam edebilir. Yeni Galaxy Watch modellerinin Temmuz 2026'da Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Fold 8 ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

