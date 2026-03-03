Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Galaxy Watch Ultra, Exynos işlemciyle gelmeyecek

    Qualcomm, MWC 2026 etkinliği sırasında giyilebilir cihazlar için Snapdragon Wear Elite işlemcisini tanıttı. Çip, Samsung'un yeni nesil Galaxy Watch modellerine güç verecek.

    samsung galaxy watch ultra 2 qualcomm wear elite işlemci Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, Snapdragon Wear Elite’i tanıtırken yeni işlemcinin Samsung akıllı saatlerde bulunacağını da paylaştı. Herhangi bir ürün adı verilmedi ancak Wear Elite, bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek Galaxy Watch Ultra 2’ye güç verebilir. Galaxy Watch 9 serisinde de artık Exynos işlemci olmayabilir.

    Galaxy Watch Ultra 2, Snapdragon Wear Elite işlemciyle gelebilir

    Bu, Samsung için önemli bir stratejik hamle. Şirket geleneksel olarak Galaxy Watch'lar için kendi bünyesinde geliştirdiği Exynos çipleri kullanıyor. Ancak bu yıldan itibaren Samsung giyilebilir cihazlarında Snapdragon işlemciyi göreceğiz.

    Samsung'un yeni nesil saatlerinde tamamıyla Snapdragon Wear Elite işlemciyi kullanıp kullanmayacağı, Galaxy akıllı telefonlarda zaten kullanılan çift kaynaklı yaklaşımı tercih edip etmeyeceği belirsiz.

    Teknik özelliklere gelince, Snapdragon Wear Elite 3nm işlem teknolojisiyle üretiliyor ve big.LITTLE mimarisini benimsiyor. Çip, bir yüksek performanslı CPU çekirdeğini dört enerji tasarruflu çekirdekle birleştiriyor. Qualcomm, bu tasarımın önceki nesil giyilebilir çiplerine kıyasla tek çekirdekli CPU performansında beş kata kadar, GPU performansında ise 7 kat artış sağladığını belirtiyor.

    Snapdragon Wear Elite ayrıca tamamen cihaz üzerinde çalışan 2 milyara kadar parametreyle AI modellerini destekleyen yerleşik Hexagon NPU'ya sahip. Bu, fitness ve sağlık takibi, yaşam günlüğü tutma, dijital asistanlar, dil çevirisi ve ses transkripsiyonu gibi görevlerin doğrudan cihaz üzerinde çalıştırılmasına yönelik gelişmiş cihaz içi işlemlerin yapılmasına olanak tanıyor.

    Qualcomm, Snapdragon Wear Elite'in geliştirilmiş mimarisi ve gelişmiş üretim süreci sayesinde %30'a kadar daha uzun pil ömrü sağlayabileceğini söylüyor. Çip aynı zamanda hızlı şarjı da destekliyor. 300mAh ile 600mAh arasında değişen pillerle çalışan cihazlar, yalnızca 10 dakikada %50'ye kadar şarj olabilecek.

    Bu yeni çiple çalışan ilk akıllı saatlerin önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılması bekleniyor. Galaxy Watch Ultra 2'nin Snapdragon Wear Elite'i kullanması muhtemelken, Galaxy Watch 9 gibi standart modeller Samsung'un kendi bünyesindeki Exynos W1000 işlemcisini kullanmaya devam edebilir. Yeni Galaxy Watch modellerinin Temmuz 2026'da Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Fold 8 ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    güncelim dopingi nedir tablet önerisi telefon ön kameraya geçmiyor 1.0.0.1 dns tatko lastik yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus 15-FB3038NT
    HP Victus 15-FB3038NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum