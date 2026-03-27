Galaxy Watch 8 yanık izi bıraktı, Samsung kullanıcıyı hatalı buldu!

İddianın doğruluğundan emin olamasak da, kanıtlar oldukça ağır görünüyor. Reddit'teki birçok kişi, kullanıcının dava açmasını ve yanığa neden olan Galaxy Watch 8'i elinde tutmasını tavsiye ediyor.
Modern akıllı saatler, sürekli çalışan sensörler dahil olmak üzere birçok teknolojiyi süper kompakt bir gövdede barındırıyor. Galaxy Watch 8 de bunlardan biri. Watch 8, kalp takibi gibi özelliklere ek olarak uyku ve cilt sıcaklığı ölçümü için sensörlere de sahip. Bu nedenle, Watch 8'in aktif uyku ve cilt sıcaklığı takibi sırasında arızalanıp ısınmasının olası.