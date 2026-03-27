Galaxy Watch 8 yanık izi bıraktı, Samsung kullanıcıyı hatalı buldu!

Bir kullanıcı, yeni aldığı Galaxy Watch 8 akıllı saatinin uyurken bileğini oldukça kötü bir şekilde yaktığını iddia etti. Kullanıcı, Galaxy Watch 8'i yatarken taktığını, uyandığında da bileğinde yara izi oluşturduğunu bildirdi. Paylaşılan fotoğraflardan saatin deriyi kopardığı çok ciddi bir yanığa yol açtığı görülüyor ancak Samsung’a göre bu durum saatten kaynaklanmadı.

Samsung, yara izlerine kayıtsız kaldı!

Kullanıcı, konuyla ilgili olarak Samsung ile iletişime geçiyor ancak Samsung olayın Watch 8’in hatası olmadığını iddia ederek olayı reddediyor. Ancak, fotoğraflara bakıldığında, yanığın Galaxy Watch 8'den kaynaklandığı açıkça görülüyor, çünkü yanık izi tam olarak Watch 8'in ciltle temas ettiği yerde bulunuyor. Ayrıca, Watch 8'in alt kısmına yapışmış bazı deri parçaları da görülüyor ki bu da kullanıcının iddialarını daha da güçlendiriyor.

Samsung, davalık olabilir

İddianın doğruluğundan emin olamasak da, kanıtlar oldukça ağır görünüyor. Reddit'teki birçok kişi, kullanıcının dava açmasını ve yanığa neden olan Galaxy Watch 8'i elinde tutmasını tavsiye ediyor.

Modern akıllı saatler, sürekli çalışan sensörler dahil olmak üzere birçok teknolojiyi süper kompakt bir gövdede barındırıyor. Galaxy Watch 8 de bunlardan biri. Watch 8, kalp takibi gibi özelliklere ek olarak uyku ve cilt sıcaklığı ölçümü için sensörlere de sahip. Bu nedenle, Watch 8'in aktif uyku ve cilt sıcaklığı takibi sırasında arızalanıp ısınmasının olası.

Galaxy Watch 8 yara izine yol açtı, Samsung olayı kabul etmedi!

