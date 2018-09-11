Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

GameX 2018: Beşiktaş E-Spor Takım Menajeri Röportajı

8 ay
2,8b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Beşiktaş E-Spor Menajeri Mahmut Öncel ile takımlarının son durumu, planları, hedeflerini, firmaların ve taraftarların desteğini, Başkan Fikret Orman'ın vizyonunu ve Gamex 2018 fuarını konuştuk.

Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,2b izlenme · 2 hf.
09:53
Xbox One'ın Game Pass Sistemiyle Mutlaka Oynanması Gereken 10 Oyun
7,7b izlenme · 9 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
2,1b izlenme · 1 gün
05:07
GameX 2018: Fuar Turu 3
7,5b izlenme · 8 ay
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
2,3b izlenme · 1 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,6b izlenme · 1 hf.
06:00
GameX 2018 Fuar Değerlendirmesi
7,4b izlenme · 8 ay
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
1,8b izlenme · 1 gün
15:01
2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 2
11,4b izlenme · 10 ay
03:52
GameX 2018: Fuar Turu 2
7,9b izlenme · 8 ay
02:25
Gears 5 "Yeni Gears of War umut vadediyor"
10,6b izlenme · 11 ay
02:40
Metro Exodus "4 mevsimi yaşatacak harika atmosfer"
9,2b izlenme · 11 ay
03:32
Fallout 76 "Online Fallout deneyimi"
11,5b izlenme · 11 ay
05:50
GameX 2018: Fuar Turu 1
7,1b izlenme · 8 ay
13:27
2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 3
8,5b izlenme · 10 ay
02:16
Just Cause 4 "Aksiyonun yeni hali"
11,4b izlenme · 11 ay
18:53
2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 4
9,8b izlenme · 10 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim