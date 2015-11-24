Gaming Istanbul 2016 kapılarını şubat ayında açıyor

Haber Müdürü
GL events tarafından düzenlenen Gaming Istanbul kapsamında, oyuna ilgi duyan 7’den 70’e herkesin keyif alacağı pek çok eğlence yer alacak. Ziyaretçiler; her oyunları büyük heyecan yaratan firmaların stantlarında en son oyunları deneyimleme fırsatının yanında, Türkiye ve dünyadan pek çok önemli e-spor takımının katılacağı turnuvaları da canlı olarak izleme şansı yakalayacaklar.
Oyuncuların keyif aldığı her şeyi bünyesinde barındırmayı amaçlayan Gaming Istanbul, birbirinden özel etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Cosplay meraklıları, dünyanın önde gelen cosplayerları’ndan oluşan GIST jürisi önünde Türkiye’nin en iyi cosplayer’ı olmaya çalışırken, bağımsız oyun yapımcıları ise GIST Indie Alanı’nda geliştirdikleri oyunları ziyaretçilerle paylaşacak. Retro severleri mutlu edecek Nostalji Oyun Alanı, bir oyuncuya hitap edecek her türlü ürünün yer alacağı Alışveriş Alanı ve fuar içerisinde gerçekleştirilecek Av Oyunu gibi pek çok farklı etkinlikle ziyaretçilerine unutulmaz bir tecrübe yaşatacak.
Tüm bunların yanında ziyaretçiler, Bedük Konseri ve Karnaval DJ Parti ile de fuar sonrasında eğlenmeye devam edecekler. Gaming Istanbul’un ana medya sponsoru olan Karnaval’ın partisi 5 Şubat 2016 Cuma günü, Bedük konseri ise 6 Şubat 2016 Cumartesi günü gerçekleşecek.
Gaming İstanbul profesyonellere yönelik içeriği ile de ön plana çıkıyor. 3 Şubat 2016 Salı günü, Bahçeşehir Üniversitesi’nin Beşiktaş kampüsünde gerçekleştirilecek Geliştirici Konferansı ile oyun sektöründe yer alan veya yer almak isteyen herkes, uluslararası düzeyde konuşmacıları dinleme fırsatı yakalayacak. İlk yılın konu başlıkları ise; “Oyunlarda Konsept Tasarımı ve Sanat Yönetimi” ve “Sanal Gerçeklik” olarak belirlenmiştir.
Fuarla ilgili daha detaylı bilgi almak ve etkinliklere katılmak için lütfen tıklayın.
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