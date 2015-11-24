Gaming Istanbul 2016 kapılarını şubat ayında açıyor

GL events tarafından düzenlenen Gaming Istanbul kapsamında, oyuna ilgi duyan 7’den 70’e herkesin keyif alacağı pek çok eğlence yer alacak. Ziyaretçiler; her oyunları büyük heyecan yaratan firmaların stantlarında en son oyunları deneyimleme fırsatının yanında, Türkiye ve dünyadan pek çok önemli e-spor takımının katılacağı turnuvaları da canlı olarak izleme şansı yakalayacaklar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı