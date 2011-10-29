Garmin fitness takip cihazı FR70 modelini duyurdu

Son dönemlerde insanların spor yaparken harcanan kalori, kat edilen mesafe gibi bilgileri eş zamanlı olarak takip etme konusuna gösterdikleri ilgi firmaların bu alana yatırım yapmasına neden oluyor. Motorola ve Adidas'ın fitness takip cihazlarının ardından navigasyon cihazları üreticisi Garmin de yeni FR70 modelini duyurdu.





Garmin FR70 adlı model unisex bir saat tasarımı şeklinde. Kolunuza takarak antrenman zamanınızı, nabzınızı ve yaktığınız kaloriyi ölçebiliyorsunuz. Kablosuz sensör teknolojileri üreten ANT+ firmasının desteğini arkasına alan FR70 bu standarda uyumlu yürüyüş bandı, bisiklet, kalp monitörü, ayak podu gibi cihazlarla eşleşerek ölçümler yapabiliyor.





Örneğin koşucular kablosuz bir ayak podunu FR70 ile eşleştirerek hız, katedilen mesafe ve tempo bilgilerini kaydedebiliyor. Bisikletçiler ise hız sensörü vasıtasıyla yine ulaştıkları hızı ölçebiliyor.





FR70 modeli ek olarak 6 noktadan vücut ölçümü yapan Tanita BC-1000 sistemi ile entegre olarak ağırlık, su seviyesi, vücut yağ oranı gibi önemli bilgileri toplayabiliyor.





Ölçümler yapıldıktan sonra cihazın hafızasına kaydediliyor ve PC ile senkronize olarak Garmin Connect sunucusuna veriler gönderilebiliyor.

FR70 Kasım ayında İngiltere'de 129$'dan piyasada olacak. Daha önce piyasaya sürülen ve fiyatı 199$ olan FR60 modeli ise 99$'a indirildi.