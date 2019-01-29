GeForce RTX ekran kartlı Monster Notebook'lar satışa sunuldu

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Monster Notebook, TTX 20 serisi ekran kartına sahip ilk dizüstü bilgisayarlarını satışa sundu. Bu dizüstü bilgisayarlar Nvidia GeForce RTX 2060, RTX 2070 ve RTX 2080 ekran kartlarından besleniyor.

Satışa sunulan modeller arasında RTX2060 ekran kartlı Tulpar T7 V18.1 modeli en uygun fiyata sahip. 13 bin 899 TL fiyat etiketine sahip olan bilgisayar 6GB GDDR6 Nvidia RTX2060 ekran kartı, Intel Core i7-9700K, 17.3" FHD 144Hz G-SYNC ekran ve 256 GB SSD barındırıyor.

RTX2070 ekran kartına sahip en ucuz model 15 bin 899 TL’ye, RTX2080 ekran kartlı en ucuz model ise 22 bin 999 TL’ye satılıyor. Core i9-9900K işlemcili, UHD ekranlı ve 2 TB SSD’li üstün özelliklere sahip Tulpar T7 V18.3.2 modeli ise tam 60 bin TL fiyat etiketine sahip.

NVIDIA GeForce RTX serisi grafik kartları gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi (RTX) ve yapay zekâ yardımıyla grafik işleme teknolojileri ile çok daha gerçekçi grafikler sunuyor.

NVIDIA RTX 20 serisi ekran kartlarıyla gücüne güç katan Monster gaming laptop modelleri yalnızca oyunlarda değil video düzenleme, 3 boyutlu animasyon, grafik tasarım veya mimarî çizimler gibi yüksek grafik işleme gücü gerektiren görevlerde de kullanıcılarına üst düzey performans sağlıyor.

Monster Notebook’un yeni modellerine https://www.monsternotebook.com.tr/oyun-bilgisayarlari.html adresinden ulaşabilirsiniz.