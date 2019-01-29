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GeForce RTX ekran kartlı Monster Notebook'lar satışa sunuldu

Monster Notebook, GeForce RTX ekran kartlı dizüstü bilgisayarlarını satışa sundu. GeForce RTX 2060, RTX 2070 ve RTX 2080 ekran kartlı dizüstü bilgisayarların fiyatı ne kadar?
3 ay
11,9b
1
33
Taşınabilir Bilgisayarlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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GeForce RTX ekran kartlı Monster Notebook'lar satışa sunuldu
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Monster Notebook, TTX 20 serisi ekran kartına sahip ilk dizüstü bilgisayarlarını satışa sundu. Bu dizüstü bilgisayarlar Nvidia GeForce RTX 2060, RTX 2070 ve RTX 2080 ekran kartlarından besleniyor.

Satışa sunulan modeller arasında RTX2060 ekran kartlı Tulpar T7 V18.1 modeli en uygun fiyata sahip. 13 bin 899 TL fiyat etiketine sahip olan bilgisayar 6GB GDDR6 Nvidia RTX2060 ekran kartı, Intel Core i7-9700K, 17.3" FHD 144Hz G-SYNC ekran ve 256 GB SSD barındırıyor.

RTX2070 ekran kartına sahip en ucuz model 15 bin 899 TL’ye, RTX2080 ekran kartlı en ucuz model ise 22 bin 999 TL’ye satılıyor. Core i9-9900K işlemcili, UHD ekranlı ve 2 TB SSD’li üstün özelliklere sahip Tulpar T7 V18.3.2 modeli ise tam 60 bin TL fiyat etiketine sahip.

NVIDIA GeForce RTX serisi grafik kartları gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi (RTX) ve yapay zekâ yardımıyla grafik işleme teknolojileri ile çok daha gerçekçi grafikler sunuyor.

NVIDIA RTX 20 serisi ekran kartlarıyla gücüne güç katan Monster gaming laptop modelleri yalnızca oyunlarda değil video düzenleme, 3 boyutlu animasyon, grafik tasarım veya mimarî çizimler gibi yüksek grafik işleme gücü gerektiren görevlerde de kullanıcılarına üst düzey performans sağlıyor.

Monster Notebook’un yeni modellerine https://www.monsternotebook.com.tr/oyun-bilgisayarlari.html adresinden ulaşabilirsiniz.     


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Manhunt Three 3 ay en beğenilen Nopasstr
1070 mi f/p ürünü ? Rx 580, Rx 590 ve Vega 56 varken kim niye gtx 1070 alsın ?
3 Yanıt Yanıtla +19
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DH Misafiri 3 ay
15.000 TL verip GOW, Red Dead Redemption 2, Spiderman oynayamamak çok üzücü
1 Yanıt Yanıtla +8
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Six Feet Under. 3 ay DH Misafiri
Bunu alan adam 800-900 lira verip ps4 alamaz haklisin. Cok uzucu.
Yanıtla +4
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stalker(1979) 3 ay
Hemen hemen aynı fiyata MSI GE75 Raider 8SF-228XTR i7-8750H 16 GB 1 TB + 256 GB SSD RTX2070 17.3" Notebook 13,952 TL
Bu monster MSI dan daha iyi bir marka mı?
1 Yanıt Yanıtla +3
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nvidia90 3 ay stalker(1979)
Ahahah sen 2070 lisini bulmuşsun msi varken monster ı ne edek tabi alacak para varsa :))
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R0llingMan 3 ay
2060 için 14.000 tl fiyat ne kur artışı nede paramızın değersizliğine dem vurarak açıklanacak durum değil. Kendilerine bu fiyatlarla başarılar diliyor 3 hayırla uğurluyoruz. Ayrıca tasarım çok kötü.
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nvidia90 3 ay
Ayni fiyata msi var 13.200 tl
1 Yanıt Yanıtla +1
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stalker(1979) 3 ay nvidia90
Laptop mu? Link verebilir misin kardeş?
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Xrollann 3 ay
Yeni Omen'e benzer bir kasa yapısı olsa monster'ler gerçekten çok güzel olurdu.
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HalilŞen2001 3 ay
Aylardır bunu beklemiyorum desem yalandır kimse de birşey demiyordu hergun monster sitesesine girip laptop almayı düşünüyordum canavar gibi 25.000 tl parayı verip 2000 serisi ekran kartlı alırım inşallah dedim monsternotebook.com.tr/... ve yani böyle birşey var buna değer mi sorusuna gelince hem pc oyunu oynayıp hem render yapabilecek bir cihaz ve bütün mühendislik uygulamalarında da beni çok ileriye taşıycak bir cihaz inşallah fiyat yani biraz daha iner yaza kadar o zaman benim için daha iyi olur. :D
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general4242 3 ay
1060 li modelleri ucuzlasinda alaq
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DH Misafiri 3 ay
15.000 TL verip GOW, Red Dead Redemption 2, Spiderman oynayamamak çok üzücü
1 Yanıt Yanıtla +8
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Six Feet Under. 3 ay DH Misafiri
Bunu alan adam 800-900 lira verip ps4 alamaz haklisin. Cok uzucu.
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oGz-44 3 ay
Yerli markamız güzel ürünleri var desteklemek lazım tabiki ama bu fiyat politikası ve bu kasalarla olmaz. Anlıyorum 9700K masaüstü işlemcisi koymuşlar ama taşınabilirlik kalmamış cihazda. Ben aşağıdaki bilgisayar ile performans açısından oyunlarda çok bir fark yaratacağını zannetmiyorum hem bu Msi'yı koyar çantama her türlü de taşırım. itopya.com/...
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al-ozaria 3 ay
Böylece dizüstünde RTX serisi ölü doğmuş oldu. Kime satacaklar bu fiyatlarla bu bilgisayarları acaba.
Eğer GTX 1160 veya GTX 1660 (70,80...) gibi bir dizüstü serisi gelipte insan gibi fiyatlarla çıkmazsa AMD'li dizüstülerin pazar payı dahada artacaktır.
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swat882 3 ay al-ozaria
Amd'nin portföyü dizüstünde oldukça dar diye biliyorum
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expressimo 3 ay
2060 olan baya iyiymiş beğendim.
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