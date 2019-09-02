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Gears 5’in haritalarından biri, diğer Gears oyunlarına kıyasla 50 kat daha büyük olacak

Coalition stüdyosunun şefi Rod Fergusson, Gears 5 ile ilgili bazı detaylar paylaştı. Buna göre Gears 5’te bulunan haritalardan biri, diğer Gears oyunlarına kıyasla tam 50 kat daha büyük olacak.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Gears 5’in haritalarından biri, diğer Gears oyunlarına kıyasla 50 kat daha büyük olacak
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Seattle’de düzenlenen PAX etkinliği sırasında düzenlenen bir panelde konuşan Coalition stüdyosunun şefi Rod Fergusson, 10 Eylül’de piyasaya sürülecek Gears 5 ile ilgili detaylar paylaştı. Cumartesi günkü panelde Fergusson, Gears 5’in bugüne kadar yapılan Gears of War oyunları içindeki en kapsamlı tek oyunculu moda sahip olacağını belirtti.
Stüdyo şefinin paylaştığı detaylar arasında ise Gears 5’te bulunan haritalardan birinin diğer oyunlardakine kıyasla tam 50 kat daha büyük olduğu bilgisi de bulunuyor. Oyuna gelecek diğer yeni özellikler hakkında da paylaşımlarda bulunan Fergusson, Jack isimli uçan robotun oyunculara farklı zamanlarda yardımcı olacağını örneğin robotun oyuncuları düşmandan gizleyebileceğini belirtmiş. Bahsi geçen bu özelliğin oyuncuya özgürlük tanınması maksadıyla yer aldığını ifade eden Fergusson, böylece oyuncuların istedikleri zaman savaşa gireceklerini söylemiş. Hatırlanacağı üzere diğer Gears of War oyunlarında kahramanlarımız, çatışmadan çatışmaya koşturuyordu.

Gears 5'i neredeyse bedavaya oynamak mümkün

Oyunun akış hızını kontrol etmek için kahramanlarımızın hizmetine sunulan Skiff adlı araç ise Gears 5’in diğer yeniliklerinden. Keşfetme arzusu ya da çatışmaya girme isteğimizde rol oynayacak araç sayesinde ek görevler alabilecek, silah seçimleri yapabilecek ve Jack’e yeni özellikler kazandırabileceğiz.

Henüz satın almadıysanız, Gears 5’e iki aylık Xbox Game Pass Ultimate  üyeliğine 11.80 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz. Oldukça ucuz olan bu seçenekle 309 TL’ye satılan Metro Exodus’u da oynama şansına sahip olacaksınız. Son olarak Xbox Game Pass Ultimate üyeliğine sahip kullanıcılar, Gears 5’i erken erişim seçeneğiyle 6 Eylül tarihinde oynamaya başlayabilecekler.



https://www.pcgamer.com/gears-5-has-a-level-thats-50-times-bigger-than-any-previous-gears-map/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muratkaya 1 gün
50 kat büyük ne demek yani, Skyrim kadar var mıdır haritası?
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Berringer 2 gün
Gamepass harika oyunlar eklenmiş indirim kaçmaz bence
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Zambara Makaka 3 gün yeni yorumcu
50 kat büyük ne demek yani, bi SKYRIM kadar var mıdır haritası?
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V4LKyR 3 gün
50 kat büyük ne demek yani, bi SKYRIM kadar var mıdır haritası?
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