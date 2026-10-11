Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: İşte bu haftanın oyunları

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Tam Boyutta Gör Steam'e kıyasla uygun fiyat politikası ve düzenli olarak sunduğu ücretsiz oyunlarla öne çıkan Epic Games Store, her hafta kullanıcılarına yeni oyunlar hediye etmeyi sürdürüyor. Platformun bu haftaki ücretsiz oyunları da belli oldu. Agent A: A puzzle in disguise ve Bad Cheese, 15-22 Ekim tarihleri arasında ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları

Epic Games Store'un 15-22 Ekim tarihleri arasında ücretsiz sunacağı Agent A: A puzzle in disguise, oyuncuları casusluk temalı bir bulmaca macerasına davet ediyor. Oyuncular, gizemli ajan Ruby La Rouge'un izini süren Agent A rolünü üstleniyor. İpuçlarını bir araya getirmek, gizli bölmeleri keşfetmek ve farklı bulmacaları çözmek, oyunun temel mekanikleri arasında.

Bad Cheese ise oyuncuları rahatsız edici ve sıra dışı bir atmosferle karşılıyor. 1990'ların ev videolarını andıran görsel tarzıyla dikkat çeken oyunda, babası evde yokken annesiyle kalan küçük bir fareyi kontrol ediyoruz. Günlük işleri tamamlamak ve evde karşılaşılan tuhaf durumlarla başa çıkmak üzerine kurulu yapım, kara mizah ve korku unsurlarını bir araya getiriyor.

Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınır?

Epic Games Store üzerinden ücretsiz oyunları kütüphanenize eklemek oldukça kolay. Bunun için mağazanın internet sitesine veya uygulamasına girerek ücretsiz oyunlar bölümünü açmanız yeterli. Ardından ilgili oyunun sayfasına gidip satın alma işlemini ücretsiz olarak tamamlayabilirsiniz.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı 2 gün önce eklendi

15 Ekim'den 22 Ekim'e kadar sunulacak oyunlar, belirtilen süre içerisinde kütüphaneye eklendiğinde hesabınızda kalıcı olarak tutulabilecek. Bu nedenle kampanya süresi sona ermeden oyunları hesabınıza eklemeyi unutmayın.

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Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu

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