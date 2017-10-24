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‘Geleceği Yazan Kadınlar’ ödüllerini aldı

Kadınların yazılım çağında geri kalmaması ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte bir adım öne geçebilmeleri amacıyla yürütülen Geleceği Yazan Kadınlar projesinin ödülleri sahipleri ile buluştu.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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‘Geleceği Yazan Kadınlar’ ödüllerini aldı

TOBB ve Turkcell desteğiyle hayata geçirilen Geleceği Yazan Kadınlar yarışmasının ödülleri sahipleri ile buluştu. Birincilik ödülünü kazanan proje, Turkcell ve TOBB önderliğinde ticarileşme aşamasında desteklenecek.


Kadınların dijital çağda ayakta kalabilmesi ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte bir adım öne geçebilmeleri amacıyla hayata geçirilen Geleceği Yazan Kadınlar projesinde sona gelindi. Toplam 10 projenin finale kaldığı yarışmada derece giren ekipler ödüllendirildi.

Gökçe Demir ve Hilal Şener'in geliştirdiği Otizmo adlı yazılım, birincilik ödülünü kazandı. Otizmo, otizm şüphesi durumunda giyilebilir cihazlar aracılığıyla teşhis edilmesine imkan sunuyor.

İkincilik ödülünü kazanan Özden Çetin Yakın’ın uygulaması, çocukların sağlıklı ve kolay beslenebilmesi için ebeveynlere yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayşe Nur Zengin, Evin Keleş ve Meryem Sena Kılıç’ın birlikte geliştirdikleri Yubiva adlı proje ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Proje, 6-12 yaş aralığındaki işitme engelli çocuklara oyun kartları ve artırılmış gerçeklik kullanılarak işaret dili eğitimi veriyor.



Birinci olan Otizmo projesi, ticarileşme aşamasında Turkcell ve TOBB tarafından destek alacak. Aynı zamanda Otizmo ekibi, teknoparklarda istihdam ve Silikon Vadisi'ni ziyaret hakkı kazandı.


Turkcell, Geleceği Yazan Kadınlar'da başarılı olan 100 girişimci kadına istihdam sağlayacak. Tester olarak çalışmak üzere 100 kadına uzaktan çalışma imkanı sunacak.


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