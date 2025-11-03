Amazon Gülümseten Kasım İndirimleri: 1.000 TL altındaki teknolojik ürünler!

Tüm indirimli ürünler için: https://www.amazon.com.tr/blackfriday
1.000 TL altında indirimli teknolojik ürünler
- NPO UTC12 60W 1.2m USB-A to USB-C Kablo: 70 TL
- Juo 240W 5A E-Mark Çipli Örgülü USB-C to USB-C Kablo: 135 TL
- Baseus Ingenuity Type-C to USB 3.1 Çevirici: 137 TL
- Ugreen USB-A to USB-C Kablo 1 Metre: 149 TL
- URUCHI iPhone 16e / 14/13 Pro / 13 İle Uyumlu Ekran Koruyucu: 178 TL
- Baseus Cafule, 20 W 3.0 A USB-C & USB-C Kablo: 179 TL
- Juo Type-C Mikrofonlu Kablolu Kulak İçi Kulaklık DAC Çip: 189 TL
- SanDisk Cruzer Blade 64GB USB 2.0 Flash Bellek: 194 TL
- Aula AC101 Kablolu Türkçe Q Klavye ve Mouse Seti: 195 TL
- Spigen 20W USB-C Mini Hızlı Şarj Aleti: 199 TL
- Spigen USB-C to USB-C 2 Metre Kablo 60W: 199 TL
- OBEV Taşınabilir Laptop Standı: 219 TL
- Claw's Raptor Mouse Pad RGB Işıklı 80x30 cm: 269 TL
- Klasse Classic Mouse Pad 90x40 cm XX Large Siyah: 269 TL
- Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Aleti: 279 TL
- Spigen Air Vent Manyetik Araç içi Telefon Tutucu: 279 TL
- Spigen 30W USB-C Araç içi Hızlı Şarj Aleti: 279 TL
- Tunçmatik Siyah 2'Li 1050 Joule Akım Koruyucu Priz: 319 TL
- AULA F805 6400DPI RGB 7 Tuşlu Oyuncu Mouse: 323 TL
- Aula F812 7200DPI RGB 7 Tuşlu Oyuncu Mouse: 327 TL
- Logitech M171 Kablosuz Mouse Siyah: 360 TL
- SanDisk Cruzer Glide 128GB USB 3.0 Flash Bellek: 367 TL
- Anker Zolo USB C to C 240 W Hızlı Şarj Örgülü 1m Kablo: 399 TL
- Aula S608 Rainbow 3.5mm + USB-A Gaming Oyuncu Kulaklığı: 407 TL
- Spigen 48W USB-C 2 Port Araç içi Hızlı Şarj Aleti: 429 TL
- Logitech M185 Kablosuz Mouse Mavi: 450 TL
- Juo 10000mAh 22.5W Dijital Led Ekranlı Powerbank: 476 TL
- Brennenstuhl Eco Line Serisi 13.500A Akım Koruyucu Priz: 485 TL
- Belkin USB-C Taşınabilir Powerbank 10000 mAh: 539 TL
- Sonoff SNZB-05P ZigBee Su Kaçak Sensörü: 563 TL
- Juo SoundPeak Flex 10W RGB Bluetooth Hoparlör: 575 TL
- Logitech M330 Sessiz Kablosuz Mouse Mavi: 580 TL
- Ugreen 4 Portlu USB 3.0 Hub USB Çoklayıcı Adaptör: 584 TL
- Blaupunkt B600 TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 588 TL
- Metapen iPad Uyumlu Akıllı Kalem: 592 TL
- Philips NT3650/16 Burun, Kulak ve Kaş Düzeltici: 619 TL
- Belkin Soundform Play True Wireless Kulak İçi Kulaklık: 628 TL
- TP-Link Tapo L530E 2'li RGB Ampul: 643 TL
- Varta Power on Demand PowerBank 10.000 mAh: 655 TL
- Apple EarPods MNHF2TU/A Kablolu Kulak İçi Kulaklık 3.5mm: 701 TL
- A4 TECH FG3300 Air2 2.4Ghz Kablosuz Q Türkçe Klavye Mouse Seti: 798 TL
- Coverzone Çiftli 2.4G Kablosuz Oyun Kolu: 800 TL
- Anker SoundCore K20i TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 814 TL
- Belkin Surge Plus 4'lü priz, yüksek gerilim korumalı USB'li 2 metre: 816 TL
- Blueforce Battle Rgb 7.1 Usb Gaming Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı: 835 TL
- Glorious Model D Kablolu Gaming Mouse: 845 TL
- UGREEN USB C Hub, PD 100W, 4K HDMI: 854 TL
- Luxell Lxf-316s 55 Watt 16 inç Ayaklı Vantilatör: 878 TL
- TP-Link Tapo C100, 1080P Full HD İç Mekan Wi-Fi Güvenlik Kamerası: 891 TL
- Havit Gamenote H2002D Kablolu Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı: 892 TL
- MSI Vigor GK20 TR Kablolu Oyuncu Klavyesi: 899 TL
- HI-LEVEL 256GB 2,5" SATAIII SSD: 919 TL
- HONEYWELL TurboForce Turbo Masa Vantilatör HT900E: 945 TL
- Hawk Gaming HK220 Membrane RGB Kablosuz Gaming Klavye: 949 TL
- Philips OneBlade Yüz ve Vücut için Hibrit Tıraş Makinesi: 924 TL
- Philips Saç Düzleştirici BHS375/00: 987 TL
kod
kod alabilir miyim
Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.
Amazon kod nedir?
amazon kod alabilir miyim
hopp
20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz
güzel kampanya
kod alabilir miyiz?
Merhaba kod alabilir miyim?
silinsin lütfen...
kod pls
merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi
kod alabilirmiyim varsa