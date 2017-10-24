Uygulama gelirleri rekor düzeye ulaştı

Milyarlarca kullanıcıya hitap etmesi nedeniyle uygulama gelirleri artık bir ekonomi haline geldi ve şu anda en hızlı büyüyen ekonomi durumunda. AKıllı telefon dünyasına yeni kullanıcılar katıldıkça da bu gelirler artıyor.

Rakamlar inanılmaz

İki büyük uygulama mağazasında yapılan son analizlere göre yılın üçüncü çeyreğinde uygulama indirme rakamları ve gelirleri rekor seviyeye ulaştı. Sadece yeni olanların sayıldığı raporda üçüncü çeyrekte 26 milyar indirme rakamına ulaşıldığı belirtiliyor. Toplam elde edilen gelir ise 17 milyar dolara ulaştı.

En fazla indirme rakamı gelişmekte olan ülke pazarlarından geldi. Hindistan, Vietnam, Endonezya bunlar arasında. Bu ülkelerde akıllı telefon benimsenme oranları düşük olmasına rağmen indirme rakamlarının artması oldukça ilginç.

Google Play indirme rakamı olarak yıl bazında yüzde 10 artış yakaladı. App Store ise yüzde 8 civarında büyüdü. Google Play en yakın rakibine yarı yarıya fark atmış durumda.

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Gelir açısından her iki mağazada yüzde 25 civarında artış yakaladı ancak App Store neredeyse Google Play’in iki katı kadar kazanıyor. Apple’ın en büyük avantajı Çin’de aktif durumda olması. Ülkedeki App Store harcamaları iki kat arttı ve en yüksek seviyesine ulaştı.

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Mağazalarda en çok gelir elde eden uygulama ise NCSOFT imzalı Lineage M oldu. Google Play tarafında en çok büyüyen uygulamalar HBO NOW, Netflix ve Starz oldu. App Store tarafında ise Tencent Video, Youku ve Starz göze çarpıyor. Üçüncü çeyrekte video yayın uygulamalarının yüzde 30 oranında büyüdüğü ifade ediliyor.

Uygulama kullanım süresi açısından da önemli artışlar söz konusu. Üçüncü çeyrekte kullanıcılar ekran başında 325 milyar saat harcadı ve yüzde 40 artış yaşandı. Bu rakamların önümüzdeki yıllarda çok daha hızlı artması bekleniyor. Tahminler 2021 yılında 240 milyar kümülatif indirme ve 100 milyar dolar gelir elde edileceği yönünde.