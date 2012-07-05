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Gelecek Nesil: Robotlar, askeri teknolojiler ve daha fazlası

6 yıl
51,7b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bilim ve Teknoloji dünyasından en son gelişmeleri aktardığımız video programımız Gelecek Nesil'in yeni bölümü yine dopdolu.
Çocukluğumuzun oyunu Taş-Makas-Kağıt'ta insana yenilmeyen robottan, robotik uzay mekiğine, taşınabilir radar sistemleri ve güdümlü mermilerden kendi kendine giden otomobiller ile üniversite öğrencilerinin hacklediği insansız hava araçlarına kadar bilim ve teknoloji dünyasındaki en güncel konular, Mesut Çevik ve Erdi Özüağ'ın yorumlarıyla ekranlarınıza geliyor.  
 

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|M|N|Ç| 6 yıl en beğenilen
0tyldrm0
Teknoloji eyiye gidiyi

Türkçe'miz kötüye..
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DemirAtlı 6 yıl
ketçap şişesini kaplamada kullanılan süper kaygan yüzey esasında petrol borularının verimini artırmak için tasarlanmıştı. Daha uzun mesafelere daha az maliyetle petrol nakledebilmek için sonra daha farklı yüzeyleri kaplanabileceğini farkettiler. Toz tutmayan cam, içinde madde kalmayan şişe gibi yada üzerine çamur yapışmayan ayakkabı gibi.
Bu kaplama malzemesinin ana maddesi böcek yiyen bitkilerin boğaz kısmındaki sineğin bile tutunamadığı bitkisel bazlı kaygan kaplama olduğunu okumuştum.
ketçap şişesini kaplamada kullanılan süper kaygan yüzey esasında petrol borularının verimini artırmak için tasarlanmıştı. Daha uzun mesafelere daha az maliyetle...
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2 Avatar Avatar
abksystem32 6 yıl
guzel, tesekkurler:)
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TeufeL-07 6 yıl
Birkaç şey takıldı kafama .
1.Volvonun otomatik konvoy projesinde ilerlerken araya başka araç girerse neolacak ? Yada pilot sürücü uçurumdan atlarsa arkadakilerde koyun gibi atlayacakmı ? Veya veya herkes otomatik pilotla giderken hangi iyiliksever önde pilotluk yapmayı kabul edecek ? diye espirili yaklaşayım dedim konuya :)
2.Terletmeyen gömlekler güneşi emip biriktirdiği için , ek bi usb kablosu bağlayarak şarjı biten telefonumuza aktarabiliriz gömleğin biriktirdiği güneş enerjisini.
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TeufeL-07 6 yıl
mnc07
0tyldrm0 Teknoloji eyiye gidiyi
Türkçemiz kötüye..

Belki adam Azeri ? :) Onlar öyle konuşuyor çünkü.
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jetressive 6 yıl
güzel konu
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chatlaxs 6 yıl
Keyifli bi video olmus sıkılmadan izledim tesekkurler
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war3z 6 yıl
Teşekkürler çok güzel bir program olmuş
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mavizaman 6 yıl
cern deneyinde de gelişme vardı onu almamışsınız herhalde yetişmedi.
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DH Misafiri 6 yıl
Erdi ve Mesut hocam harikasınız. Sizden yeni programlar da bekliyoruz, Donanım Haber'in böyle şeylere ihtiyacı var.
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E_Aydin35 6 yıl
Uzun zaman sonra izlemeye koyuldum ve taş, kağıt, makascı robot çok ilgimi çekti gerçekten o alan için (genelde mükemmel lafını pek nadir kullanırım) mükemmel bir çalışma olmuş..
Başka bir çalışma olan sırt radarı ise gerçekten askeri alanda yapılmış çom mantıklı, gerekli bir o kadarda yaygınlaştırılması lazım olan bir teknoloji.. Aslında Türkiye'de olsa çok güzel olur :)
Şişeler ile ilgili yapılan proje ise, çok mantıklı olmuş ancak bir arkadaşımızın içindeki kaygan kimyasal ile ilgili söyledikleri gerçekten şaşırtıcı am adoğruda olabilir araştırmak gerekir, teknoloji hep yararlı değil elbetde zararlı noktalarıda var..
Terlemeyen gömlek ile ilgili olarak ; herşey çok güzelde fiyatını çok merak ediyorum "en başta" :))
Soğutucularla ilgili olan haber ise çok sevindirici bir gelişme ve yaratıcı bir fikir, insanın aklına "neden daha önce yapılmadı" sorusu geliyor ama arka planda bilinmeyen unsurlar var.. Bu gelecek nesil için iyi bir haber :)
Araç takip sistemi ise artık günümüz teknolojisinin nereye gittiğini tam anlamıyla şaşırtıcı bir şekilde gösteriyor.. Gerçekten çok şaşırtıcı teknolojiler gündemde :)
Mermi projesi gerçekten, bende daha çok korkutucu bir his uyandırdı, açıkcası bu teknolojiye sahip olan ülke, asker büyk avantaj elde edicek bir durumda olur.. Bu korkutucu bir teknoloji inşallah yapıldığında iyi amaçlar için kullanılır ve kimse zarar görmez.. Bu mermi bana Gta San-Andreas oyununda hile ile elde ettiğimiz roketatar silahı, attığımızda yönümüz nere olursa olsun araca gitmesi gibi geldi aklıma gelen bu oldu ilk olarak, garip :)
Açıkcası çok güzel bir video olmuş emeğinize sağlık..
Bu arada Erdi hocam, çok bilgislisiniz muazzam bir bilginiz var ama konuşurken birazdaha yavaş konuşursanız o ender bilginizden bizde yararlanabiliceğiz :)
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armanatilgan 6 yıl
Zıplama özelliği ekleseniz güzel olur.
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