Gelecek Nesil: Robotlar, askeri teknolojiler ve daha fazlası

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bilim ve Teknoloji dünyasından en son gelişmeleri aktardığımız video programımız Gelecek Nesil'in yeni bölümü yine dopdolu.
Çocukluğumuzun oyunu Taş-Makas-Kağıt'ta insana yenilmeyen robottan, robotik uzay mekiğine, taşınabilir radar sistemleri ve güdümlü mermilerden kendi kendine giden otomobiller ile üniversite öğrencilerinin hacklediği insansız hava araçlarına kadar bilim ve teknoloji dünyasındaki en güncel konular, Mesut Çevik ve Erdi Özüağ'ın yorumlarıyla ekranlarınıza geliyor.
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Türkçe'miz kötüye..
Bu kaplama malzemesinin ana maddesi böcek yiyen bitkilerin boğaz kısmındaki sineğin bile tutunamadığı bitkisel bazlı kaygan kaplama olduğunu okumuştum.