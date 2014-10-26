Gelecekte mobil cihazlarımızı damardan akan kan vasıtasıyla şarj edebileceğiz





Günümüzde mobil cihazlar için en büyük dezavantajlardan birisi batarya konusunda henüz devrim sayılabilecek bir gelişmenin yaşanmaması. Bu yüzden bir veya iki günü geçmeyen mobil cihazlarımız için genelde harici şarj ünitelerine yöneliyoruz. İsrail'den ise ilginç bir proje geldi.





İsrailli bir yüksek lisans öğrencisi Naomi Kizhner ise mobil cihazlar için gerekli olan enerjiyi insan vücudunun dolaşım sistemlerinden elde etmeyi planlıyor. Bunların arasında en önemlisi ise kan dolaşımından enerji üretimi.





Bunun için ucunda minik tekerlekler olan bir cihaz damar yoluna yerleştiriliyor ve kan akışı süresince tekerlek dönerek enerji elde ediyor. Bu cihazın uzun süreler boyunca vücuda batırılmış olarak kullanılması gerekiyor.





Bu projeler henüz konsept aşamasında ve gerçekleştiğinde kimin kullanmak isteyeceği de belirsiz. Kizhner enerji kaynaklarının giderek tükendiği dünyada gelecekte mobil cihaz bağımlılığının bize neler yaptırabileceğini tartışmaya açmak istediğini belirtiyor.

http://www.ubergizmo.com/2014/10/energy-addicts-project-offers-a-new-way-to-power-devices/?utm_source=mobilerepublic