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Gelecekte mobil cihazlarımızı damardan akan kan vasıtasıyla şarj edebileceğiz

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecekte mobil cihazlarımızı damardan akan kan vasıtasıyla şarj edebileceğiz

Günümüzde mobil cihazlar için en büyük dezavantajlardan birisi batarya konusunda henüz devrim sayılabilecek bir gelişmenin yaşanmaması. Bu yüzden bir veya iki günü geçmeyen mobil cihazlarımız için genelde harici şarj ünitelerine yöneliyoruz. İsrail'den ise ilginç bir proje geldi. 

İsrailli bir yüksek lisans öğrencisi Naomi Kizhner ise mobil cihazlar için gerekli olan enerjiyi insan vücudunun dolaşım sistemlerinden elde etmeyi planlıyor. Bunların arasında en önemlisi ise kan dolaşımından enerji üretimi.

Bunun için ucunda minik tekerlekler olan bir cihaz damar yoluna yerleştiriliyor ve kan akışı süresince tekerlek dönerek enerji elde ediyor. Bu cihazın uzun süreler boyunca vücuda batırılmış olarak kullanılması gerekiyor. 

Bu projeler henüz konsept aşamasında ve gerçekleştiğinde kimin kullanmak isteyeceği de belirsiz. Kizhner enerji kaynaklarının giderek tükendiği dünyada gelecekte mobil cihaz bağımlılığının bize neler yaptırabileceğini tartışmaya açmak istediğini belirtiyor.  


Kaynak:http://www.ubergizmo.com/2014/10/energy-addicts-project-offers-a-new-way-to-power-devices/?utm_source=mobilerepublic
http://www.ubergizmo.com/2014/10/energy-addicts-project-offers-a-new-way-to-power-devices/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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clopin 4 yıl
Ben kullanirim acil durumlarda kan benim damar benim
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DH Misafiri 4 yıl
Sonra enfeksiyon time.
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Fatih617 4 yıl
İnsanlar telefonlar için değil telefonlar insanlar için. Bu unutulmamalı
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cumur 4 yıl
Küresel firmalar iyice vampir oldu artık gerçekten kan emmeye başlarlar
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ratch 4 yıl
İnsan vücudunu bile kullanmaya başladılar ya.Riskli bir şey
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E_Aydin35 4 yıl
Çok marjinal ve fantastik bir fikir açıkcası ancak bence zararlı olabilme potansiyeli yüksek ve riskli.. Enerji üretiminin sayısal değerlerini bilemem ama böyle bir durumu onaylayabilecek insanın büyük bir enerji kaynağını beklemek durumunda olduğunu düşünüyorum..
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fozdemir 4 yıl
Kesinlikle hayata geçmeyecek bir proje
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SteveMeade 4 yıl
Türkiye de olsa apaçiler şah damarına bağlar bunu, hızlı şarj 1 lira diye gezer caddelerde
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alito 4 yıl
Spor yapınca daha hızlı şarj edermiş falan
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arel.gr 4 yıl
israil cok urun alaninda oncu, kalite tartisilmaz.
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Oroborus 4 yıl
Gün gelecek dışkınızı enerjiye çevireceğiz, 20 dk totonuza sokmanız lazım diyecekler.
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Mr.ED 4 yıl
Teknoloji adına iyice kanımızı emecekler
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kartalaraz 4 yıl
israili sevmiyoruz ama hayatımızın çoğu şeyi israil malı..
şunuda söyleyeyim teknoloji adına çok süper bir gelişme.
adamların daha incellediği neler var acaba akla gelmez...oderecede çalışıyorlar....

burda israilin mesajı açık:
millet ne düşündüğümüzü düşünemezsiniz bile...




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