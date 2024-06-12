Google, Pixel Watch'a kaza algılama özelliği ekliyor

Google Pixel Watch'a haziran güncellemesi
2024 Haziran güncellemesiyle birlikte Pixel Watch 2 için Araba Kazası Algılama özelliği geliyor. Bundan önce Araba Kazası Tespiti özelliği yalnızca Pixel telefonlarda mevcuttu ve tam 1 yıl sonra Pixel Watch'a da geliyor.
Ulusal güvenlik ayına denk gelen Pixel Watch 2, Araba Kazası Algılama özelliğini tanıttı. Bu özellik ciddi bir araba kazası sırasında otomatik olarak sizinle iletişim kuracak ve yanıt vermemeniz durumunda acil servislerle iletişime geçebilecek. Acil Durum Paylaşımı ile entegre olarak acil durumda iletişime geçilecek kişileri bilgilendirerek gerçek zamanlı konumunuzu paylaşabilecek.
Pixel Watch 2'deki Düşme Algılama özelliği bisikletlerden düşmeleri daha iyi tespit edecek şekilde iyileştirildi. Bu, ister işe gidip gelirken ister sakin bir yolculuk yaparken yardımın her zaman elinizin altında olmasını sağlayacak.
Artık fiziksel cüzdanınızı evde bırakabilir ve hareket halindeyken Pixel Watch'ınızla ödeme yapmaya devam edebilirsiniz. Elleriniz doluyken rahat işlemler için PayPal hesabınızı Google Cüzdan'a bağlamanız yeterli olacak. Google Home uygulaması ise daha iyi erişilebilirlik ve akıllı ev cihazlarınızın doğrudan saatinizden daha hızlı kontrol edilebilmesi için yenilendi.
Yalnızca bir kaydırma hareketiyle Google Home favorilerinize erişebilir, sıcaklığı ayarlayabilir, ışıkları kısabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Wear OS artık akıllı ev cihazlarını doğrudan saat üzerinden yönetmenize olanak tanıyor. Wear OS'deki güncellenen Google Home uygulaması, akıllı evinizi bileğinizin rahatlığında yönetmeniz için daha fazla seçenek sunacak.Kaynakça https://www.androidsage.com/2024/06/11/googles-june-2024-pixel-feature-drop-adds-car-crash-detection/ https://www.androidheadlines.com/2024/06/pixel-watch-june-2024-update-brings-car-crash-detection-and-more.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.