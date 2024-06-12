Google, Pixel Watch'a kaza algılama özelliği ekliyor

Tam Boyutta Gör Google, Pixel serisinin tamamı için bazı yeni özellikler ve yükseltmeler getiriyor. Haziran 2024'ten itibaren Pixel özellikleriyle ilgili tüm değişiklikleri gösteren bir blog yazısı yayınlandı. Hatta konuyla ilgili bir video bile paylaşıldı.

Google Pixel Watch'a haziran güncellemesi

2024 Haziran güncellemesiyle birlikte Pixel Watch 2 için Araba Kazası Algılama özelliği geliyor. Bundan önce Araba Kazası Tespiti özelliği yalnızca Pixel telefonlarda mevcuttu ve tam 1 yıl sonra Pixel Watch'a da geliyor.

Ulusal güvenlik ayına denk gelen Pixel Watch 2, Araba Kazası Algılama özelliğini tanıttı. Bu özellik ciddi bir araba kazası sırasında otomatik olarak sizinle iletişim kuracak ve yanıt vermemeniz durumunda acil servislerle iletişime geçebilecek. Acil Durum Paylaşımı ile entegre olarak acil durumda iletişime geçilecek kişileri bilgilendirerek gerçek zamanlı konumunuzu paylaşabilecek.

iPhone kullanıcıları uygulamalara daha çok para harcıyor 3 gün önce eklendi

Pixel Watch 2'deki Düşme Algılama özelliği bisikletlerden düşmeleri daha iyi tespit edecek şekilde iyileştirildi. Bu, ister işe gidip gelirken ister sakin bir yolculuk yaparken yardımın her zaman elinizin altında olmasını sağlayacak.

Artık fiziksel cüzdanınızı evde bırakabilir ve hareket halindeyken Pixel Watch'ınızla ödeme yapmaya devam edebilirsiniz. Elleriniz doluyken rahat işlemler için PayPal hesabınızı Google Cüzdan'a bağlamanız yeterli olacak. Google Home uygulaması ise daha iyi erişilebilirlik ve akıllı ev cihazlarınızın doğrudan saatinizden daha hızlı kontrol edilebilmesi için yenilendi.

Yalnızca bir kaydırma hareketiyle Google Home favorilerinize erişebilir, sıcaklığı ayarlayabilir, ışıkları kısabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Wear OS artık akıllı ev cihazlarını doğrudan saat üzerinden yönetmenize olanak tanıyor. Wear OS'deki güncellenen Google Home uygulaması, akıllı evinizi bileğinizin rahatlığında yönetmeniz için daha fazla seçenek sunacak.

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