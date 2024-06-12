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    Anlık Bildirim

    Google, Pixel Watch'a kaza algılama özelliği ekliyor

    Google, Pixel Watch'a yeni özellikler getiriyor. Haziran 2024 güncellemesiyle birlikte trafik kazası, düşme algılama özelliği ve yeni Wear OS güncellemeleri eklenecek.
    Google, Pixel Watch'a kaza algılama özelliği ekliyor Tam Boyutta Gör
    Google, Pixel serisinin tamamı için bazı yeni özellikler ve yükseltmeler getiriyor. Haziran 2024'ten itibaren Pixel özellikleriyle ilgili tüm değişiklikleri gösteren bir blog yazısı yayınlandı. Hatta konuyla ilgili bir video bile paylaşıldı.

    Google Pixel Watch'a haziran güncellemesi

    2024 Haziran güncellemesiyle birlikte Pixel Watch 2 için Araba Kazası Algılama özelliği geliyor. Bundan önce Araba Kazası Tespiti özelliği yalnızca Pixel telefonlarda mevcuttu ve tam 1 yıl sonra Pixel Watch'a da geliyor.

    Ulusal güvenlik ayına denk gelen Pixel Watch 2, Araba Kazası Algılama özelliğini tanıttı. Bu özellik ciddi bir araba kazası sırasında otomatik olarak sizinle iletişim kuracak ve yanıt vermemeniz durumunda acil servislerle iletişime geçebilecek. Acil Durum Paylaşımı ile entegre olarak acil durumda iletişime geçilecek kişileri bilgilendirerek gerçek zamanlı konumunuzu paylaşabilecek.

    Pixel Watch 2'deki Düşme Algılama özelliği bisikletlerden düşmeleri daha iyi tespit edecek şekilde iyileştirildi. Bu, ister işe gidip gelirken ister sakin bir yolculuk yaparken yardımın her zaman elinizin altında olmasını sağlayacak.

    Artık fiziksel cüzdanınızı evde bırakabilir ve hareket halindeyken Pixel Watch'ınızla ödeme yapmaya devam edebilirsiniz. Elleriniz doluyken rahat işlemler için PayPal hesabınızı Google Cüzdan'a bağlamanız yeterli olacak. Google Home uygulaması ise daha iyi erişilebilirlik ve akıllı ev cihazlarınızın doğrudan saatinizden daha hızlı kontrol edilebilmesi için yenilendi.

    Yalnızca bir kaydırma hareketiyle Google Home favorilerinize erişebilir, sıcaklığı ayarlayabilir, ışıkları kısabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Wear OS artık akıllı ev cihazlarını doğrudan saat üzerinden yönetmenize olanak tanıyor. Wear OS'deki güncellenen Google Home uygulaması, akıllı evinizi bileğinizin rahatlığında yönetmeniz için daha fazla seçenek sunacak.

    Kaynakça https://www.androidsage.com/2024/06/11/googles-june-2024-pixel-feature-drop-adds-car-crash-detection/ https://www.androidheadlines.com/2024/06/pixel-watch-june-2024-update-brings-car-crash-detection-and-more.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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