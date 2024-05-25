Samsung Galaxy Ring sipariş talimatları ortaya çıktı

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Yaz ortalarında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy Ring akıllı yüzük modeli ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. 9 farklı boyutta tüketiciye sunulacak olan yüzüğün sipariş süreci biraz uzun sürebilir.

Samsung Galaxy Ring sipariş ayrıntıları

Samsung Galaxy Ring yüzük modelini internetten sipariş verenlerin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor zira parmak boyutunu tam olarak bilmek önemli. Tam olarak bilen tüketiciler hızlı bir şekilde sipariş verebilir.

Merakla beklenen Samsung Galaxy Ring’in pil ömrü açıklandı 2 ay önce eklendi

Eğer parmak boyutundan emin değilseniz yüzüğü sipariş ettiğinizde ilk olarak Samsung size bir ölçüm seti gönderiyor. Parmak ölçüsünü tam olarak aldıktan sonra ilgili sipariş sayfasına giriyorsunuz ve ikinci aşamaya geçiliyor. Bu aşamada yüzük size doğru yola çıkmış oluyor.

Kullanıcının daha çok sağlık değerlerini takip etmeye odaklanan Samsung Galaxy Ring modelinin 9 güne kadar kullanılabileceği belirtiliyor ve fiyatı da 300$-350$ arasında bir noktada belirlenecek.

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