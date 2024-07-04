TECNO PinPoint navigasyon sistemi ile yeni bir dönem başlıyor

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Tam Boyutta Gör TECNO, Sahra altı Afrika, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Rusya ve Türkiye gibi pazarlarda belirli amaçlara yönelik, yüksek talep gören senaryolar için özel navigasyon çözümleri sunmayı amaçlayan PinPoint Navigasyon Sistemi’ni tanıttı. TECNO, kendi geliştirdiği navigasyon sistemi ile hassas ve kapsamlı navigasyon deneyimi vadediyor. Peki TECNO PinPoint Navigasyon Sistemi nedir ve neler sunuyor? İşte detaylar:

PinPoint Navigasyon Sistemi tanıtıldı

TECNO, viyadükler, tüneller, kanyonlar, dar sokaklar ve dağlık arazi gibi zorlu navigasyon senaryoları da dahil olmak üzere navigasyonda kullanıcıların sorun yaşadığı noktaları belirlemek için kapsamlı araştırmalarının ve testlerinin ardından, belirli yerel zorlukları ele almak için yedi yazılım algoritması ve yedi donanım çözümünü entegre ederek hedeflenen pazarlara özel gelişmiş navigasyon deneyimi sağladığını belirtiyor. Firma bu yaklaşım sayesinde minimum sapma mesafesi, daha kısa konumlandırma süresi ve gelişmiş yerel adaptasyon gibi faydalar sağladığını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Geleneksel GPS sistemlerinde 8 metreye kadar olan sapmalar kullanıcılar tarafından kabul edilebilir bulunsa da TECNO, PinPoint navigasyon sistemi ile bu sapma mesafesini 1 metreye kadar düşürmeyi başardığını söylüyor. Firma, sistemin yüzde 90 doğruluk oranıyla 5 metrelik sapma sınırında kaldığının da altını çiziyor.

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Bununla birlikte navigasyon bilgilerinin hızlı güncellenmesini sağlayan TECNO PinPoint, SUPL uyarlanabilir anahtarlama algoritması sayesinde konum belirleme süresini 0,7 saniyeye indirerek sektördeki en hızlı performansı sunuyor. Bu süre, mevcut endüstri normu olan 2,8 saniyenin oldukça altında ve rakiplerinden üç kat daha hızlı.

TECNO PinPoint, dar şeritler, tüneller gibi sinyalin zayıf olduğu yerlerde ve zorlu çevresel koşullarda bile hassas konumlandırma sunabiliyor. Sahra altı Afrika, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Rusya ve Türkiye gibi bölgelerde yapılan saha testlerinde, tünellerde 0,4 metre, dar şeritlerde ise 0,2 metre sapma elde edilmiş durumda. Son olarak PinPoint Navigasyon Sistemi’nin TECNO'nun SPARK 20 Pro+, POVA 6 serisi ve yeni piyasaya sürülen CAMON 30 serisi ile uyumlu olduğunu belirtelim.

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