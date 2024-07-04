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    TECNO PinPoint navigasyon sistemi ile yeni bir dönem başlıyor

    TECNO PinPoint navigasyon sistemi, gerçek senaryolar eşliğinde farklı bölgelerdeki navigasyon zorluklarına çözüm sunuyor. TECNO PinPoint, Türkiye dahil çeşitli pazarlarda kullanılacak.
    TECNO PinPoint navigasyon sistemi ile yeni bir dönem başlıyor Tam Boyutta Gör
    TECNO, Sahra altı Afrika, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Rusya ve Türkiye gibi pazarlarda belirli amaçlara yönelik, yüksek talep gören senaryolar için özel navigasyon çözümleri sunmayı amaçlayan PinPoint Navigasyon Sistemi’ni tanıttı. TECNO, kendi geliştirdiği navigasyon sistemi ile hassas ve kapsamlı navigasyon deneyimi vadediyor. Peki TECNO PinPoint Navigasyon Sistemi nedir ve neler sunuyor? İşte detaylar:

    PinPoint Navigasyon Sistemi tanıtıldı

    TECNO, viyadükler, tüneller, kanyonlar, dar sokaklar ve dağlık arazi gibi zorlu navigasyon senaryoları da dahil olmak üzere navigasyonda kullanıcıların sorun yaşadığı noktaları belirlemek için kapsamlı araştırmalarının ve testlerinin ardından, belirli yerel zorlukları ele almak için yedi yazılım algoritması ve yedi donanım çözümünü entegre ederek hedeflenen pazarlara özel gelişmiş navigasyon deneyimi sağladığını belirtiyor. Firma bu yaklaşım sayesinde minimum sapma mesafesi, daha kısa konumlandırma süresi ve gelişmiş yerel adaptasyon gibi faydalar sağladığını söylüyor.

    TECNO PinPoint navigasyon sistemi ile yeni bir dönem başlıyor Tam Boyutta Gör
    Geleneksel GPS sistemlerinde 8 metreye kadar olan sapmalar kullanıcılar tarafından kabul edilebilir bulunsa da TECNO, PinPoint navigasyon sistemi ile bu sapma mesafesini 1 metreye kadar düşürmeyi başardığını söylüyor. Firma, sistemin yüzde 90 doğruluk oranıyla 5 metrelik sapma sınırında kaldığının da altını çiziyor.

    Bununla birlikte navigasyon bilgilerinin hızlı güncellenmesini sağlayan TECNO PinPoint, SUPL uyarlanabilir anahtarlama algoritması sayesinde konum belirleme süresini 0,7 saniyeye indirerek sektördeki en hızlı performansı sunuyor. Bu süre, mevcut endüstri normu olan 2,8 saniyenin oldukça altında ve rakiplerinden üç kat daha hızlı.

    TECNO PinPoint, dar şeritler, tüneller gibi sinyalin zayıf olduğu yerlerde ve zorlu çevresel koşullarda bile hassas konumlandırma sunabiliyor. Sahra altı Afrika, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Rusya ve Türkiye gibi bölgelerde yapılan saha testlerinde, tünellerde 0,4 metre, dar şeritlerde ise 0,2 metre sapma elde edilmiş durumda. Son olarak PinPoint Navigasyon Sistemi’nin TECNO'nun SPARK 20 Pro+, POVA 6 serisi ve yeni piyasaya sürülen CAMON 30 serisi ile uyumlu olduğunu belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 2 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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