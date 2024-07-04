TECNO PinPoint navigasyon sistemi ile yeni bir dönem başlıyor

PinPoint Navigasyon Sistemi tanıtıldı
TECNO, viyadükler, tüneller, kanyonlar, dar sokaklar ve dağlık arazi gibi zorlu navigasyon senaryoları da dahil olmak üzere navigasyonda kullanıcıların sorun yaşadığı noktaları belirlemek için kapsamlı araştırmalarının ve testlerinin ardından, belirli yerel zorlukları ele almak için yedi yazılım algoritması ve yedi donanım çözümünü entegre ederek hedeflenen pazarlara özel gelişmiş navigasyon deneyimi sağladığını belirtiyor. Firma bu yaklaşım sayesinde minimum sapma mesafesi, daha kısa konumlandırma süresi ve gelişmiş yerel adaptasyon gibi faydalar sağladığını söylüyor.
Bununla birlikte navigasyon bilgilerinin hızlı güncellenmesini sağlayan TECNO PinPoint, SUPL uyarlanabilir anahtarlama algoritması sayesinde konum belirleme süresini 0,7 saniyeye indirerek sektördeki en hızlı performansı sunuyor. Bu süre, mevcut endüstri normu olan 2,8 saniyenin oldukça altında ve rakiplerinden üç kat daha hızlı.
TECNO PinPoint, dar şeritler, tüneller gibi sinyalin zayıf olduğu yerlerde ve zorlu çevresel koşullarda bile hassas konumlandırma sunabiliyor. Sahra altı Afrika, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Rusya ve Türkiye gibi bölgelerde yapılan saha testlerinde, tünellerde 0,4 metre, dar şeritlerde ise 0,2 metre sapma elde edilmiş durumda. Son olarak PinPoint Navigasyon Sistemi’nin TECNO'nun SPARK 20 Pro+, POVA 6 serisi ve yeni piyasaya sürülen CAMON 30 serisi ile uyumlu olduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.