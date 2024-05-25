Spotify, Car Thing’in fişini çekti: Cihazların çöpe atılmasını önerdi

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en popüler müzik akış servislerinden olan Spotify, geçtiğimiz yıllarda araçlarda müzik dinleme deneyimini geliştiren Car Thing’i duyurmuştu. 2022 yılında satışa çıkan ve uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken Car Thing, yüksek satış sayılarına ulaşmasa da kullanıcıların beğenesini toplamıştı ancak görünüşe göre firma, cihazın popülerliğinden memnun değil.

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Car Thing iptal edildi: Var olan cihazların fişi çekilecek

Spotify, 9 Aralık 2024 itibari ile Car Thing’in satışının duracağını açıkladı. Ayrıca daha önce satın alınan Car Thing cihazları da bu tarih itibari ile kullanılamaz hale gelecek. Spotify destek sayfasında firma, cihazların sıfırlanmasını ve yerel elektronik atık kurallarına uygun şekilde cihazların güvenli bir şekilde elden çıkarılmasını öneriyor.

Android Auto ve Apple CarPlay’in popüler olması Spotify’ın Car Thing projesinin önüne geçse de firmanın zaten satılmış olan cihazları kullanılamaz hale getirecek olması dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada yüzlerce kullanıcı, yeni satın aldıkları bu cihazın fişinin çekilmesini protesto etti. Spotify, konu hakkında ek bir açıklama yapmadı.



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Spotify Car Thing desteğini kesiyor