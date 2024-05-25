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    Anlık Bildirim

    Spotify, Car Thing’in fişini çekti: Cihazların çöpe atılmasını önerdi

    Dünyanın en büyük müzik akış platformlarından olan Spotify, daha az popüler servislerini öldürmeye devam ediyor. Firma, geçtiğimiz yıllarda satışa çıkan Car Thing’in fişini çekeceğini duyurdu.
    Spotify Car Thing Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en popüler müzik akış servislerinden olan Spotify, geçtiğimiz yıllarda araçlarda müzik dinleme deneyimini geliştiren Car Thing’i duyurmuştu. 2022 yılında satışa çıkan ve uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken Car Thing, yüksek satış sayılarına ulaşmasa da kullanıcıların beğenesini toplamıştı ancak görünüşe göre firma, cihazın popülerliğinden memnun değil.

    Car Thing iptal edildi: Var olan cihazların fişi çekilecek

    Spotify, 9 Aralık 2024 itibari ile Car Thing’in satışının duracağını açıkladı. Ayrıca daha önce satın alınan Car Thing cihazları da bu tarih itibari ile kullanılamaz hale gelecek. Spotify destek sayfasında firma, cihazların sıfırlanmasını ve yerel elektronik atık kurallarına uygun şekilde cihazların güvenli bir şekilde elden çıkarılmasını öneriyor. 

    Android Auto ve Apple CarPlay’in popüler olması Spotify’ın Car Thing projesinin önüne geçse de firmanın zaten satılmış olan cihazları kullanılamaz hale getirecek olması dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada yüzlerce kullanıcı, yeni satın aldıkları bu cihazın fişinin çekilmesini protesto etti. Spotify, konu hakkında ek bir açıklama yapmadı.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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