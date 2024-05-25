Spotify, Car Thing’in fişini çekti: Cihazların çöpe atılmasını önerdi

Car Thing iptal edildi: Var olan cihazların fişi çekilecek
Spotify, 9 Aralık 2024 itibari ile Car Thing’in satışının duracağını açıkladı. Ayrıca daha önce satın alınan Car Thing cihazları da bu tarih itibari ile kullanılamaz hale gelecek. Spotify destek sayfasında firma, cihazların sıfırlanmasını ve yerel elektronik atık kurallarına uygun şekilde cihazların güvenli bir şekilde elden çıkarılmasını öneriyor.
Android Auto ve Apple CarPlay’in popüler olması Spotify’ın Car Thing projesinin önüne geçse de firmanın zaten satılmış olan cihazları kullanılamaz hale getirecek olması dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada yüzlerce kullanıcı, yeni satın aldıkları bu cihazın fişinin çekilmesini protesto etti. Spotify, konu hakkında ek bir açıklama yapmadı.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.