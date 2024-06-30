Samsung, telefonla yerini bulabileceğiniz kredi kartını tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung, KB Kookmin Card ortaklığıyla Güney Kore'de yeni kredi kartını piyasaya sürdü. KB Kookmin SkyPass IoT Titanium Card olarak adlandırılıyor ve American Express tarafından veriliyor. Peki, bu kartı özel kılan ne? Bluetooth LE bağlantısına sahip olmasıyla telefonunuzdan yerini bulabiliyorsunuz.

Kredi kartlarında kart numarası ve şifre girme devri bitiyor 2 hf. önce eklendi

Kablosuz şarj ediliyor

Kredi kartının nerede olduğunu Samsung Find uygulamasından bulabiliyorsunuz. Yalnızca o gün değil, son yedi güne ait konum geçmişini de görebiliyorsunuz. Bu kredi kartını telefonunuzun konumunu bulmak için de kullanabiliyorsunuz. Bul ve Bildir özelliğini ayarladıktan sonra kredi kartının alt kısmındaki butona basarak bunu yapıyorsunuz. Kart, kablosuz şarj cihazıyla şarj edilebiliyor ve pili 30 güne kadar dayanıyor.

Ancak bu karta sahip olmak kolay değil. Yalnızca 1000 kişiye ilk gelene ilk hizmet esasına göre verilecek. Başvurular 27 Haziran’da KB Kookmin Card sitesinden ve KB Pay uygulamasından alınmaya başlandı.

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