Samsung, telefonla yerini bulabileceğiniz kredi kartını tanıttı

Kablosuz şarj ediliyor
Kredi kartının nerede olduğunu Samsung Find uygulamasından bulabiliyorsunuz. Yalnızca o gün değil, son yedi güne ait konum geçmişini de görebiliyorsunuz. Bu kredi kartını telefonunuzun konumunu bulmak için de kullanabiliyorsunuz. Bul ve Bildir özelliğini ayarladıktan sonra kredi kartının alt kısmındaki butona basarak bunu yapıyorsunuz. Kart, kablosuz şarj cihazıyla şarj edilebiliyor ve pili 30 güne kadar dayanıyor.
Ancak bu karta sahip olmak kolay değil. Yalnızca 1000 kişiye ilk gelene ilk hizmet esasına göre verilecek. Başvurular 27 Haziran’da KB Kookmin Card sitesinden ve KB Pay uygulamasından alınmaya başlandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.