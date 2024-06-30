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    Anlık Bildirim

    Samsung, telefonla yerini bulabileceğiniz kredi kartını tanıttı

    Samsung, KB Kookmin Card ile birlikte geliştirdiği IoT kredi kartını tanıttı. Diğer kredi kartlarından farklı olarak, kaybetmeniz durumunda telefondan yerini bulabiliyorsunuz.
    samsung telefonla yeri bulunan iot kredi kartı Tam Boyutta Gör
    Samsung, KB Kookmin Card ortaklığıyla Güney Kore'de yeni kredi kartını piyasaya sürdü. KB Kookmin SkyPass IoT Titanium Card olarak adlandırılıyor ve American Express tarafından veriliyor. Peki, bu kartı özel kılan ne? Bluetooth LE bağlantısına sahip olmasıyla telefonunuzdan yerini bulabiliyorsunuz.

    Kablosuz şarj ediliyor

    Kredi kartının nerede olduğunu Samsung Find uygulamasından bulabiliyorsunuz. Yalnızca o gün değil, son yedi güne ait konum geçmişini de görebiliyorsunuz. Bu kredi kartını telefonunuzun konumunu bulmak için de kullanabiliyorsunuz. Bul ve Bildir özelliğini ayarladıktan sonra kredi kartının alt kısmındaki butona basarak bunu yapıyorsunuz. Kart, kablosuz şarj cihazıyla şarj edilebiliyor ve pili 30 güne kadar dayanıyor.

    Ancak bu karta sahip olmak kolay değil. Yalnızca 1000 kişiye ilk gelene ilk hizmet esasına göre verilecek. Başvurular 27 Haziran’da KB Kookmin Card  sitesinden ve KB Pay uygulamasından alınmaya başlandı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 2 saat önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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