Xiaomi yeni fotoğraf yazıcısını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Tüketici elektroniğinin çok farklı uçlarına gidip gelen Xiaomi yeni bir fotoğraf yazıcısı duyurdu. Mijia Pocket Photo Printer 1S taşınabilir fotoğraf yazıcısı işin içine artırılmış gerçeklik görüntülerini de katıyor.

Mijia Pocket Photo Printer 1S özellikleri ve fiyatı

Mijia Pocket Photo Printer 1S fotoğraf yazıcısı Mi Home uygulamasına bağlanarak herhangi bir noktadan veya onaylı kullanıcılar tarafından fotoğraf basabilmenizi sağlıyor. ZINK teknolojisi sayesinde mürekkep gerektirmeden uyumlu kâğıtları ısıtarak renk kristallerinin aktifleşmesini sağlıyor.

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Yazıcının dikkat çeken tarafı ise artırılmış gerçeklik desteği. Fotoğraflara 15 saniyelik video ya da 60 saniyelik ses klipleri ekleyebiliyorsunuz. Mi Home uygulaması ile fotoğrafı taratanlar bu kliplerin ekran üzerinde oynatıldığını görebiliyor.

Bluetooth 5.2 ile 3 farklı cihaza bağlanabilirken Wi-Fi ile de ana ağa bağlanabiliyor. Fotoğraflar yaklaşık 1 dakikada bastırılıyor. Mijia Pocket Photo Printer 1S fotoğraf yazıcısı 55$ fiyat etiketi ile satılacak. 50 kâğıtlık paket ise 14$ civarında.

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