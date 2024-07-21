Xiaomi yeni fotoğraf yazıcısını duyurdu

Mijia Pocket Photo Printer 1S özellikleri ve fiyatı
Mijia Pocket Photo Printer 1S fotoğraf yazıcısı Mi Home uygulamasına bağlanarak herhangi bir noktadan veya onaylı kullanıcılar tarafından fotoğraf basabilmenizi sağlıyor. ZINK teknolojisi sayesinde mürekkep gerektirmeden uyumlu kâğıtları ısıtarak renk kristallerinin aktifleşmesini sağlıyor.
Yazıcının dikkat çeken tarafı ise artırılmış gerçeklik desteği. Fotoğraflara 15 saniyelik video ya da 60 saniyelik ses klipleri ekleyebiliyorsunuz. Mi Home uygulaması ile fotoğrafı taratanlar bu kliplerin ekran üzerinde oynatıldığını görebiliyor.
Bluetooth 5.2 ile 3 farklı cihaza bağlanabilirken Wi-Fi ile de ana ağa bağlanabiliyor. Fotoğraflar yaklaşık 1 dakikada bastırılıyor. Mijia Pocket Photo Printer 1S fotoğraf yazıcısı 55$ fiyat etiketi ile satılacak. 50 kâğıtlık paket ise 14$ civarında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.