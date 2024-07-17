Xiaomi akıllı şemsiyesini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Gelişen teknoloji ile birlikte ayrılmaz aksesuarlarımızdan şemsiyeler de akıllanmış durumda. Bluetooth bağlantısından hava durumu bildirimi yapanlara kadar pek çok çeşit bulmak mümkün. Xiaomi biraz daha az akıllı bir şemsiyesi ile karşımızda.

Xiaomi Risetime özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Risetime akıllı şemsiye sadece 2 saniyede otomatik olarak açılıp kapanabilen bir yapıyla geliyor. Kontrol için iki adet tuş konumlandırılmış. Batarya 150 açma-kapama döngüsünü sağlayabilirken 1.5 saatte tam şarj oluyor.

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180 gün bekleme süresi olan şemsiye tüm bir yağmur sezonunu tek şarj ile çıkarabiliyor. Şarjı bittiğinde sadece şemsiyeyi kapatabiliyorsunuz. Manuel açmak mümkün değil. Tekrar şarj ederek açmak gerekiyor. Kuvvetli rüzgârlara dayanıklı ve UV ışınlarını en yüksek seviyede engelleyen şemsiye 18$ fiyat etiketine sahip.

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