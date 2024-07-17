Xiaomi akıllı şemsiyesini duyurdu

Xiaomi Risetime özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Risetime akıllı şemsiye sadece 2 saniyede otomatik olarak açılıp kapanabilen bir yapıyla geliyor. Kontrol için iki adet tuş konumlandırılmış. Batarya 150 açma-kapama döngüsünü sağlayabilirken 1.5 saatte tam şarj oluyor.
180 gün bekleme süresi olan şemsiye tüm bir yağmur sezonunu tek şarj ile çıkarabiliyor. Şarjı bittiğinde sadece şemsiyeyi kapatabiliyorsunuz. Manuel açmak mümkün değil. Tekrar şarj ederek açmak gerekiyor. Kuvvetli rüzgârlara dayanıklı ve UV ışınlarını en yüksek seviyede engelleyen şemsiye 18$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.