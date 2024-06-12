Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oyun devi Steam, 14 milyon oyuncuyu dolandırmakla suçlanıyor

    Dünyanın en büyük PC oyunları dağıtım platformu olan Steam'in sahibine 656 milyon pound tutarında dava açıldı. İngiltere merkezli davada toplam 14 milyon oyuncunun dolandırıldığı iddia ediliyor.
    Oyun devi Steam, 14 milyon oyuncuyu dolandırmakla suçlanıyor Tam Boyutta Gör
    PC oyunları dağıtım platformu Steam'in sahibi olan Valve şirketi İngiltere merkezli davada 656 milyon pound tutarında bir dava ile karşı karşıya. Pazar hakimiyetini kullanarak İngiltere'deki 14 milyon kişiden fazla ücret almakla suçlanıyor.

    Steam büyük bir ceza alabilir

    Davayı açan dijital haklar savunucusu Vicki Shotbolt, "Valve piyasaya hile karıştırıyor ve Birleşik Krallık'taki oyunculardan yararlanıyor" dedi. Londra'daki Rekabet Temyiz Mahkemesi'ne sunulan iddia, Valve'yi PC oyun pazarındaki rekabeti engellemekle suçluyor.

    Valve'nin oyun yayıncılarını sözde fiyat eşitliği yükümlülüklerine uymaya zorladığını ve oyunların rakip platformlarda daha ucuz fiyatlarla satılmasını engellediğini söylüyor. Shotbolt, bunun Steam'in yüzde 30'a varan aşırı komisyon talep etmesine olanak sağladığını ve bu durumun Birleşik Krallık'taki tüketicilerin PC oyunları ve eklenti içerikleri satın almak için çok fazla ödeme yapmasına neden olduğunu söylüyor.

    Dava, kolektif dava olarak bilinen bir dava olarak kabul ediliyor. Bu, bir kişinin çok daha büyük bir grup insan adına mahkemeye gitmesi anlamına gelmekte. Valve'yi en az altı yıldır Birleşik Krallık rekabet yasasını ihlal etmekle suçlayan Shotbolt, bu yasa dışı davranışı durdurma iddiasında olduğunu söylüyor.

    Oyuncuların oyun ve oyun içi ekstralar satın alabileceği bir PC oyun platformu olan Steam, 2023'te rekor kıran satışlara imza atarak 9 milyar doların üzerinde küresel gelir elde etmişti. Satılan 580 milyon oyun ve piyasaya sürülen 14.000 yeni oyun bu kazançta etkili oldu.

    Ancak oyun pazarının son derece yoğunlaşmış durumda olduğu belirtiliyor. Verilere göre en çok satan 10 oyun tüm satışların yüzde 61'ini oluşturuyor. İlk 100 oyun ise toplam satışların yüzde 91'ini oluşturuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    instagramdan kız düşürme yokus kalkis destegi fiyati 12380 v 27500 sinyal yok macbook nedir podye ezik ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA X40
    Casper VIA X40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer A315-58-36YJ-02
    Acer A315-58-36YJ-02
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız