Oyun devi Steam, 14 milyon oyuncuyu dolandırmakla suçlanıyor

Steam büyük bir ceza alabilir
Davayı açan dijital haklar savunucusu Vicki Shotbolt, "Valve piyasaya hile karıştırıyor ve Birleşik Krallık'taki oyunculardan yararlanıyor" dedi. Londra'daki Rekabet Temyiz Mahkemesi'ne sunulan iddia, Valve'yi PC oyun pazarındaki rekabeti engellemekle suçluyor.
Valve'nin oyun yayıncılarını sözde fiyat eşitliği yükümlülüklerine uymaya zorladığını ve oyunların rakip platformlarda daha ucuz fiyatlarla satılmasını engellediğini söylüyor. Shotbolt, bunun Steam'in yüzde 30'a varan aşırı komisyon talep etmesine olanak sağladığını ve bu durumun Birleşik Krallık'taki tüketicilerin PC oyunları ve eklenti içerikleri satın almak için çok fazla ödeme yapmasına neden olduğunu söylüyor.
Dava, kolektif dava olarak bilinen bir dava olarak kabul ediliyor. Bu, bir kişinin çok daha büyük bir grup insan adına mahkemeye gitmesi anlamına gelmekte. Valve'yi en az altı yıldır Birleşik Krallık rekabet yasasını ihlal etmekle suçlayan Shotbolt, bu yasa dışı davranışı durdurma iddiasında olduğunu söylüyor.
Oyuncuların oyun ve oyun içi ekstralar satın alabileceği bir PC oyun platformu olan Steam, 2023'te rekor kıran satışlara imza atarak 9 milyar doların üzerinde küresel gelir elde etmişti. Satılan 580 milyon oyun ve piyasaya sürülen 14.000 yeni oyun bu kazançta etkili oldu.
Ancak oyun pazarının son derece yoğunlaşmış durumda olduğu belirtiliyor. Verilere göre en çok satan 10 oyun tüm satışların yüzde 61'ini oluşturuyor. İlk 100 oyun ise toplam satışların yüzde 91'ini oluşturuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.