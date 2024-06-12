Tam Boyutta Gör PC oyunları dağıtım platformu Steam'in sahibi olan Valve şirketi İngiltere merkezli davada 656 milyon pound tutarında bir dava ile karşı karşıya. Pazar hakimiyetini kullanarak İngiltere'deki 14 milyon kişiden fazla ücret almakla suçlanıyor.

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Davayı açan dijital haklar savunucusu Vicki Shotbolt, "Valve piyasaya hile karıştırıyor ve Birleşik Krallık'taki oyunculardan yararlanıyor" dedi. Londra'daki Rekabet Temyiz Mahkemesi'ne sunulan iddia, Valve'yi PC oyun pazarındaki rekabeti engellemekle suçluyor.

Valve'nin oyun yayıncılarını sözde fiyat eşitliği yükümlülüklerine uymaya zorladığını ve oyunların rakip platformlarda daha ucuz fiyatlarla satılmasını engellediğini söylüyor. Shotbolt, bunun Steam'in yüzde 30'a varan aşırı komisyon talep etmesine olanak sağladığını ve bu durumun Birleşik Krallık'taki tüketicilerin PC oyunları ve eklenti içerikleri satın almak için çok fazla ödeme yapmasına neden olduğunu söylüyor.

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Dava, kolektif dava olarak bilinen bir dava olarak kabul ediliyor. Bu, bir kişinin çok daha büyük bir grup insan adına mahkemeye gitmesi anlamına gelmekte. Valve'yi en az altı yıldır Birleşik Krallık rekabet yasasını ihlal etmekle suçlayan Shotbolt, bu yasa dışı davranışı durdurma iddiasında olduğunu söylüyor.

Oyuncuların oyun ve oyun içi ekstralar satın alabileceği bir PC oyun platformu olan Steam, 2023'te rekor kıran satışlara imza atarak 9 milyar doların üzerinde küresel gelir elde etmişti. Satılan 580 milyon oyun ve piyasaya sürülen 14.000 yeni oyun bu kazançta etkili oldu.

Ancak oyun pazarının son derece yoğunlaşmış durumda olduğu belirtiliyor. Verilere göre en çok satan 10 oyun tüm satışların yüzde 61'ini oluşturuyor. İlk 100 oyun ise toplam satışların yüzde 91'ini oluşturuyor.

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Oyun devi Steam, 14 milyon oyuncuyu dolandırmakla suçlanıyor