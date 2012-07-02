Gelid Solutions'tan iki yeni kasa fanı: Silent 5 ve Silent 6

Masaüstü bilgisayarları hedef alan soğutma çözümleri geliştiren Gelid Solutions, Silent serisi kasa fanlarına 50 mm ve 60 mm'lik iki yeni model ekledi.



50 mm x 50 mm x 15 mm ebatlarında tasarlanan Silent 5 (FN-SX05-40), 4000 devir / dakika hızında; 60 mm x 60 mm x 15.5 mm ebatlarında tasarlanan Silent 6 (FN-SX06-38) 3200 devir / dakika hızında çalışıyor. Her iki fanın da kablo uzunluğunun 450 mm olduğunu belirtelim.



''Hydro Dynamic Bearing'' teknolojisini bünyelerinde barındıran fanlardan Silent 5 çalışma esnasında 23 db, Silent 6 ise 24 db ses üretiyor. 50.000 saate varan çalışma garantisi verilen ve 3 yıllık garanti kapsamında satılan fanların fiyatları 3.1 Euro olarak açıklandı.



http://www.gelidsolutions.com/products/index.php?lid=2&cid=5&id=74