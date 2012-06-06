Gelid, yeni işlemci soğutucusu Gamer Black Edition'ı sergiledi

Başarılı soğutma çözümleriyle yakından tanıdığımız Gelid Solutions, Gamer serisi dahilindeki yeni işlemci soğutucusu Black Edition'ı sergiledi.

Çift kule tasarımıyla bizlere Noctua NH-D14'ü anımsatan Black Edition'da, 7 adet ısı borusu bulunuyor. Isı borularından 3 tanesi 8 mm, 4 tanesi 6 mm kalınlığında. Soğutucunun yaprakları ise alüminyum.





Intel cephesinde LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366 ve LGA 2011 formundaki işlemcilerle, AMD cephesinde FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3 ve AM3+ formundaki işlemcilerle kullanılabilen Black Edition'ın üzerinde iki tane 120 mm'lik fan görünüyor. Orta kısımdaki fanın 25 mm, dış kısımdaki fanın 15 mm kalınlığa sahip olduğu belirtiliyor.



Gelid Gamer Black Edition'ın fiyatına veya çıkış tarihine ilişkin bilgi verilmemiş.

