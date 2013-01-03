Gelid'den çift kule tasarımlı ve 7 adet ısı borulu işlemci soğutucusu: Black Edition

2008 yılından bu yana bilgisayar soğutma endüstrisinde faaliyet göstermekte olan Gelid firması, yeni işlemci soğutucusu Black Edition ile ürün yelpazesini genişletiyor.



Gayet geniş bir işlemci destek listesi sunan Black Edition, Intel'in LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 yapısındaki işlemcileriyle; AMD'nin ise Soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 yapısındaki işlemcileriyle sorunsuzca kullanılabiliyor.

Her biri 120 mm çapındaki, ısı kontrollü, 2 adet fan hesaba katıldığında, 109 mm x 126 mm x 160 mm ölçülerinde ve 990 gram ağırlığında tasarlanan işlemci soğutucusuna, alüminyum yapraklar, 7 adet ısı borusu ve bakır taban eşlik ediyor. Isı borularının 3 tanesi 8 mm kalınlığında, geriye kalan 4 tanesi ise 6 mm kalınlığında hazırlanmış.



Black Edition'ın fotoğraflarını dikkatlice incelerseniz, dış taraftaki fanının daha ince olduğunu göreceksiniz. Hong Kong merkezli üretici, bu sayede yüksek profilli RAM'lerle çakışmaların önüne geçmeyi amaçlamış. Dıştaki fan (Slim 12), 750 devir / dakika ile 1.600 devir / dakika hızları arasında çalışıyor, çalışma hızı durumuna göre 52.4 CFM ile 89.1 CFM arasında değişen performansta hava üflüyor. Ortadaki fan (Silent 12) ise 750 devir / dakika ile 1.500 devir / dakika hızları arasında çalışıyor, çalışma hızı durumuna göre 58 CFM ile 98.6 CFM arasında değişen performansta hava üflüyor. Hidrodinamik mil yatağı teknolojisine ve ortalama 50.000 saat çalışma ömrüne sahip fanlardan Slim 12 maksimum hızda 25.4 dBA ses çıkarırken; Silent 12'nin çıkardığı maksimum ses 25.5 dBA.



Gelid, Black Edition'ın ABD satış fiyatını 75$, Avrupa satış fiyatını 59$ olarak belirlemiş durumda.



http://www.gelidsolutions.com/products/index.php?lid=1&cid=8&id=86&tab=1