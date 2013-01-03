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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gelid'den çift kule tasarımlı ve 7 adet ısı borulu işlemci soğutucusu: Black Edition

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Gelid'den çift kule tasarımlı ve 7 adet ısı borulu işlemci soğutucusu: Black Edition
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2008 yılından bu yana bilgisayar soğutma endüstrisinde faaliyet göstermekte olan Gelid firması, yeni işlemci soğutucusu Black Edition ile ürün yelpazesini genişletiyor.
Gayet geniş bir işlemci destek listesi sunan Black Edition, Intel'in LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 yapısındaki işlemcileriyle; AMD'nin ise Soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 yapısındaki işlemcileriyle sorunsuzca kullanılabiliyor.
Her biri 120 mm çapındaki, ısı kontrollü, 2 adet fan hesaba katıldığında, 109 mm x 126 mm x 160 mm ölçülerinde ve 990 gram ağırlığında tasarlanan işlemci soğutucusuna, alüminyum yapraklar, 7 adet ısı borusu ve bakır taban eşlik ediyor. Isı borularının 3 tanesi 8 mm kalınlığında, geriye kalan 4 tanesi ise 6 mm kalınlığında hazırlanmış.
Black Edition'ın fotoğraflarını dikkatlice incelerseniz, dış taraftaki fanının daha ince olduğunu göreceksiniz. Hong Kong merkezli üretici, bu sayede yüksek profilli RAM'lerle çakışmaların önüne geçmeyi amaçlamış. Dıştaki fan (Slim 12), 750 devir / dakika ile 1.600 devir / dakika hızları arasında çalışıyor, çalışma hızı durumuna göre 52.4 CFM ile 89.1 CFM arasında değişen performansta hava üflüyor. Ortadaki fan (Silent 12) ise 750 devir / dakika ile 1.500 devir / dakika hızları arasında çalışıyor, çalışma hızı durumuna göre 58 CFM ile 98.6 CFM arasında değişen performansta hava üflüyor. Hidrodinamik mil yatağı teknolojisine ve ortalama 50.000 saat çalışma ömrüne sahip fanlardan Slim 12 maksimum hızda 25.4 dBA ses çıkarırken; Silent 12'nin çıkardığı maksimum ses 25.5 dBA.
Gelid, Black Edition'ın ABD satış fiyatını 75$, Avrupa satış fiyatını 59$ olarak belirlemiş durumda.
Gelid'den çift kule tasarımlı ve 7 adet ısı borulu işlemci soğutucusu: Black Edition
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Gelid'den çift kule tasarımlı ve 7 adet ısı borulu işlemci soğutucusu: Black Edition
Tam Boyutta Gör
Gelid'den çift kule tasarımlı ve 7 adet ısı borulu işlemci soğutucusu: Black Edition
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http://www.gelidsolutions.com/products/index.php?lid=1&cid=8&id=86&tab=1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr.Legend 6 yıl
Her şeyi akıl eden firma Core-Contact ı akıl edemiyor yok böyle bir şey
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WarSaw 6 yıl
V4LKyR
Core-Contact olmadığı için ı ıh... Soğutamadı.

yaa tabi tabi ...
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V4LKyR 6 yıl
Core-Contact olmadığı için ı ıh... Soğutamadı.
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aglarm 6 yıl
ideal bir soğutucu 21 dBA den yukarı ses üretmemeli
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-VesselaM- 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

Core-Contact olmadığı için ı ıh... Soğutamadı.

Thermalright silver arrow sb-e - Archon SB-E X2, noctua nh-d14, Coolermaster TPC-812 - V8 - V10, Phanteks ph-tc14pe.... liste daha da uzar aslında ancak fazlasına gerek yok.Bu soğutucuların hiçbiri core contact değil ama en performanslı soğutucular bunlar.Yanlış alnaşılmasın bende sunbeam core contact freezer kullanıyırum ancak bu teklonojiyi gözünüzde bu kadar büyütmemenizi tavsiye ederim yanlış yönlendirmeye yol açmaması açısından.Her üründe olduğu gibi avantajlarının yanında eksi yanları da var.
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jakops. 6 yıl
Sıvı soğutucuları bir kere gördük ya, bunlara bakasım bile gelmiyor artık.
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Foxbat 6 yıl
Full bakır tabanlı soğutucuları çok severim. Üçüncü fanı da taktınız mı alın OC canavarı
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