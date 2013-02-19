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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gelid'den dört yeni kasa fanı: Silent 4, Silent 7, Silent 14 ve Silent 14 PWM

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Gelid'den dört yeni kasa fanı: Silent 4, Silent 7, Silent 14 ve Silent 14 PWM
2008 yılından bu yana bilgisayar soğutma endüstrisinde faaliyet gösteren Gelid, ''Silent'' serisi kasa fanlarına dört yeni seçenek ekledi.
Silent 4 modeli 40 mm çapa, Silent 7 modeli 70 mm çapa, Silent 14 ve Silent 14 PWM modelleri ise 140 mm çapa sahip. Hidrodinamik mil yatağı teknolojisi sayesinde sessiz çalışma iddiası taşıyan fanlar, ortalama 50.000 saat çalışma ömrü sunuyor. Silent 14 ile Silent 14 PWM'in kutu içeriğinde kauçuk montaj kitleri yer alıyor. Bilindiği üzere kauçuk montaj kitleri, fandan kaynaklı titreşimlerin önüne geçerek ekstra sessizlik sağlıyor.
Merak edenler için fanların teknik özellikleri şu şekilde;
Silent 4

  • Bağlantı tipi: 3-pin
  • Çalışma hızı: 4.200 devir / dakika
  • Hava akımı performansı: 4.5 CFM
  • Ses seviyesi: 18.8 dBA
  • Kablo uzunluğu: 450 mm

Silent 7
  • Bağlantı tipi: 3-pin
  • Çalışma hızı: 2.200 devir / dakika
  • Hava akımı performansı: 19.8 CFM
  • Ses seviyesi: 21.8 dBA
  • Kablo uzunluğu: 450 mm 

Silent 14
  • Bağlantı tipi: 3-pin
  • Çalışma hızı: 1.000 devir / dakika
  • Hava akımı performansı: 64.8 CFM
  • Ses seviyesi: 21 dBA
  • Kablo uzunluğu: 500 mm

Silent 14 PWM
  • Bağlantı tipi: 4-pin
  • Çalışma hızı: 750 - 1.200 devir / dakika
  • Hava akımı performansı: 74.5 - 126.65 CFM
  • Ses seviyesi: 12 - 25.1 dBA
  • Kablo uzunluğu: 500 mm

Silent 4 modeli 3.1 Euro'dan, Silent 7 modeli 3.1 Euro'dan, Silent 14 modeli 5.2 Euro'dan, Silent 14 PWM modeli ise 8.8 Euro'dan fiyatlandırılmış.

Gelid'den dört yeni kasa fanı: Silent 4, Silent 7, Silent 14 ve Silent 14 PWM
Gelid'den dört yeni kasa fanı: Silent 4, Silent 7, Silent 14 ve Silent 14 PWM
Gelid'den dört yeni kasa fanı: Silent 4, Silent 7, Silent 14 ve Silent 14 PWM

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OverClocK1ng 6 yıl
Bazı arkadaşlar 4cm lik fan için, orada 18.8 dBA yazmasına rağmen "4200 devir fan mı olur" "Çok ses çıkartır" gibi bilip bilmeden konuşmadan önce, elimde SUNON marka 4cm lik fan olduğunu ve 4700 rpm de falan dönüp 12.8 desibel! olduğunu ve kulağını dayayana kadar sesini duyamadığınızı söyleyeyim.

İnanmayan falan da çıkarsa fan elimde resmini çekip koyabilirim...

Çünkü öyle bir grup var da. Her fanı bir sanıyorlar ve yüksek devirle dönüyorsa seslidir diye bir genellemeye gidiyorlar.
Bu grup, Gigabyte'ın GTX680 Superoverclock modeli çıkacağı zaman da aynı şekilde davranmışlardı. Onda da aynı fanlardan vardı...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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OverClocK1ng 6 yıl
Bu arada kendi dediğimi yalanlamış gibi olacağım ama doğru söylemezsem kendime inancım kalmaz.

Yukarıdaki mesajda "elimde SUNON marka 4cm lik fan olduğunu ve 4700 rpm de falan dönüp 12.8 desibel! olduğunu ve kulağını dayayana kadar sesini duyamadığınızı söyleyeyim."
demiştim.

Bendeki fana baktım. Bendeki fan SUNON Magnetic Levitation System GM1204PKV3-a imiş.
Yani şu adresteki: no.rs-online.com/... fan ve devir hızı 5000 devirmiş.
Ses seviyesi ise 17.5 desibel ama daha önce de dediğim gibi kulağını iyice yaklaştırdığın zaman bile fısıltı anca duyuyorsun.
Üflediği hava da orada yazmıyor ama başka yerde baktım 6.5CFM.

Dikkat ederseniz yukarıdaki Silent 4 denilen fan 4200 devir dönüp 4.5CFM hava üfleyip 18.8 desibel ses çıkartırken bendeki Sunon Manyetik Levitasyon Sistem Fan 5000 devir dönüp hem 6.5CFM hava üflüyor hem de 17.5 desibel ile daha az ses çıkartıyor...
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