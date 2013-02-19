Gelid'den dört yeni kasa fanı: Silent 4, Silent 7, Silent 14 ve Silent 14 PWM

2008 yılından bu yana bilgisayar soğutma endüstrisinde faaliyet gösteren Gelid, ''Silent'' serisi kasa fanlarına dört yeni seçenek ekledi.

Silent 4 modeli 40 mm çapa, Silent 7 modeli 70 mm çapa, Silent 14 ve Silent 14 PWM modelleri ise 140 mm çapa sahip. Hidrodinamik mil yatağı teknolojisi sayesinde sessiz çalışma iddiası taşıyan fanlar, ortalama 50.000 saat çalışma ömrü sunuyor. Silent 14 ile Silent 14 PWM'in kutu içeriğinde kauçuk montaj kitleri yer alıyor. Bilindiği üzere kauçuk montaj kitleri, fandan kaynaklı titreşimlerin önüne geçerek ekstra sessizlik sağlıyor.

Merak edenler için fanların teknik özellikleri şu şekilde;



Silent 4





Bağlantı tipi: 3-pin

3-pin Çalışma hızı: 4.200 devir / dakika

4.200 devir / dakika Hava akımı performansı: 4.5 CFM

4.5 CFM Ses seviyesi: 18.8 dBA

18.8 dBA Kablo uzunluğu: 450 mm



Silent 7

Bağlantı tipi: 3-pin

3-pin Çalışma hızı: 2.200 devir / dakika

2.200 devir / dakika Hava akımı performansı: 19.8 CFM

19.8 CFM Ses seviyesi: 21.8 dBA

21.8 dBA Kablo uzunluğu: 450 mm

Silent 14

Bağlantı tipi: 3-pin

3-pin Çalışma hızı: 1.000 devir / dakika

1.000 devir / dakika Hava akımı performansı: 64.8 CFM

64.8 CFM Ses seviyesi: 21 dBA

21 dBA Kablo uzunluğu: 500 mm

Silent 14 PWM

Bağlantı tipi: 4-pin

4-pin Çalışma hızı: 750 - 1.200 devir / dakika



750 - 1.200 devir / dakika Hava akımı performansı: 74.5 - 126.65 CFM

74.5 - 126.65 CFM Ses seviyesi: 12 - 25.1 dBA

12 - 25.1 dBA Kablo uzunluğu: 500 mm Silent 4 modeli 3.1 Euro'dan, Silent 7 modeli 3.1 Euro'dan, Silent 14 modeli 5.2 Euro'dan, Silent 14 PWM modeli ise 8.8 Euro'dan fiyatlandırılmış.

