Gelid'den yeni işlemci soğutucusu: Rev. 2 Silent Spirit

İşlemci ve ekran kartları için soğutucu üretiminde uzman firmalardan Gelid, Silent serisi işlemci soğutucusu Spirit'in ikinci revizyonu ile karşımıza çıktı.

Üzerindeki fanla beraber 108 mm x 100.5 mm x 125 mm boyutlara ve 335 gram ağırlığa sahip olan Silent Spirit'in yaprakları nikel kaplı alüminyumdan, ısı boruları ise bakırdan imal edilmiş. İşlemci soğutucusunun dört tane ısı borusu, işlemcinin yüzeyi ile doğrudan temas halinde. Böylece işlemci ile alüminyum yapraklar arası ısı transferinin maksimum düzeyde tutulması amaçlanmış.



Alüminyum yaprakların soğutulmasını PWM fonksiyonlu, 92 mm çapında fan üstleniyor. Fan, ısı durumuna göre 900 devir / dakika - 2400 devir / dakika hızları arasında çalışıyor, maksimum 45.8 CFM hava üflüyor ve 10 dBA ile 25.8 dBA arası ses üretiyor. Fanın ortalama 50.000 saat boyunca çalışacağı garanti altına alınmış.



Gelid, Rev. 2 Silent Spirit'in satışına başladı. İşlemci soğutucusunun ABD satış fiyatı 35$, Avrupa satış fiyatı 23 Euro.

