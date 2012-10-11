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Gelid'den yeni işlemci soğutucusu: Rev. 2 Silent Spirit

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Gelid'den yeni işlemci soğutucusu: Rev. 2 Silent Spirit
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İşlemci ve ekran kartları için soğutucu üretiminde uzman firmalardan Gelid, Silent serisi işlemci soğutucusu Spirit'in ikinci revizyonu ile karşımıza çıktı.
Üzerindeki fanla beraber 108 mm x 100.5 mm x 125 mm boyutlara ve 335 gram ağırlığa sahip olan Silent Spirit'in yaprakları nikel kaplı alüminyumdan, ısı boruları ise bakırdan imal edilmiş. İşlemci soğutucusunun dört tane ısı borusu, işlemcinin yüzeyi ile doğrudan temas halinde. Böylece işlemci ile alüminyum yapraklar arası ısı transferinin maksimum düzeyde tutulması amaçlanmış.
Alüminyum yaprakların soğutulmasını PWM fonksiyonlu, 92 mm çapında fan üstleniyor. Fan, ısı durumuna göre 900 devir / dakika - 2400 devir / dakika hızları arasında çalışıyor, maksimum 45.8 CFM hava üflüyor ve 10 dBA ile 25.8 dBA arası ses üretiyor. Fanın ortalama 50.000 saat boyunca çalışacağı garanti altına alınmış.
Gelid, Rev. 2 Silent Spirit'in satışına başladı. İşlemci soğutucusunun ABD satış fiyatı 35$, Avrupa satış fiyatı 23 Euro.
Gelid'den yeni işlemci soğutucusu: Rev. 2 Silent Spirit
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MxFxOx 7 yıl
egimli olması iyi olmuş soğutuculu ramlerde sorun çıkarmaz
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DH Misafiri 7 yıl
Ben her ne kadar ana kart üzerine (sıcak) hava üfleyen soğutucuları pek sevmesemde bu çalışma ezber bozucu bir ürün olabilir. Bakır boruların doğrudan temas etmesi kesinlikle bir artı (birleşme yerlerindeki boşluklara rağmen) ve maliyet-randıman aralığında çok iyi iş çıkarabilir. Test sonuçlarını merakla bekliyorum. Bugüne kadar Gelid'ten hiç bir ürün almadım ve önermedim bu güne kadar. Ama bu çalışma ile başarılı olmalarını, kendimin de alacağı ve herkese önerebileceğim bir ürün olmasını diliyorum. 35 $ seviyesinde randımanlı ürün boşluğu var, umarım bu ürün başarı gösterir. Bu arada adı da "sessiz esinti!" Evet Sessiz Ruh" değil. Spirit eski yunancada esinti anlamına gelir. Ürünün piyasada görmeyi bekliyoruz.
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H@$@N 7 yıl
aynen ısı borularında ısı emici kısım çok işe yarıyor.
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Tanarri 7 yıl
bu tarzda tasarımlar içinde gördüğüm en iyisi olmuş diyebilirim dar kasası olanlar için bire bir. ki şu alt kısımdaki ısı emici kısım olması süper olmuş çünkü ısı çok miktarda olmadığında direk bakır borulardan ısı transferi olmaya biliyo o yüzden destek iyi olmuş.
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Amedra 7 yıl
Haberdeki resmi görünce başta motor tanıtımı zannettim.
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