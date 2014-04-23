Geliştirilen yeni bir ceket modeli, acil durum ekiplerine hızlı iletişim imkanı tanıyor

Doğal afetler ile yangın gibi kötü durumlarda çalışma gösteren devlet görevlileri için sürekli olarak iletişimde kalmak oldukça büyük önem taşıyor. Bu operasyonlar sırasında kullanılan telsizler ise gelişen her türlü teknolojiye rağmen halen tam anlamıyla kaliteli ses sağlayamıyor. Bu noktada prototip bir ceket hazırlayan Norveç SINTEF araştırmacıları, mesaj temelli iletişim sistemiyle oldukça faydalı bir çalışma yürütüyor.

Dış görünüş itibariyle standartlar doğrultusunda hazırlanan prototip ceket modeli, Wi-Fi Direct teknolojisi ile oluşturulan özel kablosuz internet bağlantısı üzerinden 50 metrelik bir alan içerisinde çalışma gösteriyor ve böylece takım liderinin gönderdiği metin tabanlı mesajlar sahada bulunan bütün personele hızlı şekilde iletilebiliyor. Bu mesajları kol bölümünde yer alan ufak ekran ile gösteren ceket, belirtildiği kadarıyla mesaj geldiğinde uyarı da verebiliyor. Özellikle itfaiye görevlileri için faydalı olabileceği söylenen ve kişilerin devamlı olarak cep telefonlarını tutmasının önüne geçerek hızlı iletişim vaat eden sistem, oluşturulan özel ağ sayesinde de telefonun çekmemesi sorunun da önüne geçebiliyor.

Araştırma geliştirme çalışmalarının devam edeceği belirtilen ceket temelli iletişim sisteminin, birçok diğer farklı alanda da aktif olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Ceketin ilk çıkış noktasının ise, sosyal medya temelli paylaşım olduğu açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.

http://sciencenordic.com/jacket-built-mobile-phone-made-save-lives