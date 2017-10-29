Geliyoo yapımcıları: "Yaani’nin kullandığı veri Yandex ve Google’dan"

Turkcell tarafından yapılan açıklamalarda ise herhangi bir arama motorunun altyapısının kullanılmadığı, sadece yabancı şirketlerinden birtakım teknolojik destek alındığı bilgisi paylaşıldı. Ne konuda teknolojik destek alındığı bilinmiyor.
Geliyoo’nun Yapımcıları Açıklama Yayınladı
Geçmiş dönemde Yerli arama motoru sloganıyla yola çıkan ancak Google API’si kullandığı ortaya çıktıktan sonra büyük tepki toplayan Geliyoo’nun yapımcıları Yaani hakkında bir açıklama yayınladı.
Milli ve Yerli Arama Motoru?
Geliyoo yapımcıları; kendi bot sistemi ve veri merkezini yayına aldığı zaman gerçek milli ve yerli arama motoru olacağını söylüyor. Geliyoo, yayınladığı açıklamada “Yaani diye arama motoru yaptık deyip devlet teşvikleri, hibeleri ve bilimum kaynaklarını kullanmayı hedeflediklerini düşünüyoruz. Bunun için Apple gibi bir de sunum yapıldı. Fakat kullanılan veri Yandex ve Google'dan!” diyor.
JS Sorgusunda NTent ve Google Kodları
Yaani uygulamasını kaynak tabanında bulunan JS sorgusu aşağıdaki gibi. Kodlara baktığımızda Ntent ve Google’dan veri çekildiğini görüyoruz.
Yaani’nin altyapısı hakkında henüz Turkcell yetkilileri net bir açıklama yapmış değil. Firma tarafından açıklama yapılmadığı için ve mobil uygulamanın kodları görünmediğinden dolayı insanlar birtakım teoriler üretiyor. Yaani’nin web site üzerinden arama özelliğinin olmaması, teoriler üretilmesini tetikliyor.
https://haberler.geliyoo.com/teknoloji/yaani-arama-motoru-incelemesi-ve-sonuclari/6030 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Harbiden bilgisiz ve cahillik diz boyu. Geliyoo ne zaten. Bu haber komple şaka gibi. Geliyoo yapımcıları şunu demiş bunu demişmiş. Geliyoo yapımcıları ne yahu. Geliyoo diye bir şeyi düzenbazın biri çıkarmış. 5dk'lık iş. Milleti keklemeyi denediler olmadı. Turkcell aynı fikirle başka bir şey denedi o da olmadı. Ha gerçi Turkcell en azından Yandex ile anlaşmalı remarketing olayına girdi. En azından Yandex'in olaydan haberi var yani. Ha yerli diye yedirmeye çalıştılar, hatta yapay zeka deyip uçtular :). Ama geliyoo, tamamen çoluk çocuğun sözde kurnazlığı. 5dk lık html bilgisi. Ha belki kendileri anca seneler sonunda html öğrenmiştir kendini bir şey sanmıştır bilemeyeceğim.
Ama sonuç olarak komedi bir haber. Geliyoo yapımcıları ne yahu. Duyan adam yerine koyacak. Şaka gibi.