Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Geliyoo yapımcıları: "Yaani’nin kullandığı veri Yandex ve Google’dan"

Turkcell'in arama motoru Yaani hakkında dedikodular yayılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan yerli arama motoru Geliyoo'nun yapımcıları Yaani hakkında çarpıcı bir açıklama yayınladı.
1 yıl
13,6b
1
54
Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geliyoo yapımcıları:
Tam Boyutta Gör

Turkcell, geçtiğimiz hafta kendi arama motoru Yaani’yi tanıttı. Yaani’nin tanıtılmasının ardından Turkcell’in bu arama motorunu kendisinin geliştirmediği, Yandex ve Bing gibi diğer arama motorlarıyla iş birliği yaptığına dair dedikodular yayıldı. Geçtiğimiz yıl Rusya’da çıkan bazı haberlerde de Turkcell’in Yaani arama motoru için Yandex ile çalışmalara başladığı bilgisi yer almıştı.

Turkcell tarafından yapılan açıklamalarda ise herhangi bir arama motorunun altyapısının kullanılmadığı, sadece yabancı şirketlerinden birtakım teknolojik destek alındığı bilgisi paylaşıldı. Ne konuda teknolojik destek alındığı bilinmiyor.

Geliyoo’nun Yapımcıları Açıklama Yayınladı

Geçmiş dönemde Yerli arama motoru sloganıyla yola çıkan ancak Google API’si kullandığı ortaya çıktıktan sonra büyük tepki toplayan Geliyoo’nun yapımcıları Yaani hakkında bir açıklama yayınladı.

Yaani’nin kullandığı verilerin Yandex ve Google’dan geldiği aynı zamanda Ntent ile aynı platformu kullandığının vurgusu yapılıyor. Elde edilen verilerin Türkiye’de toplandığının doğru olduğu ancak veri kaynaklarının yabancı şirketlerden alınmasından dolayı Yaani için kullanılan “Türkiye’nin arama motoru” mottosunun doğru olmadığı ifade ediliyor.

Milli ve Yerli Arama Motoru?

Geliyoo yapımcıları; kendi bot sistemi ve veri merkezini yayına aldığı zaman gerçek milli ve yerli arama motoru olacağını söylüyor. Geliyoo, yayınladığı açıklamada “Yaani diye arama motoru yaptık deyip devlet teşvikleri, hibeleri ve bilimum kaynaklarını kullanmayı hedeflediklerini düşünüyoruz. Bunun için Apple gibi bir de sunum yapıldı. Fakat kullanılan veri Yandex ve Google'dan!” diyor.

JS Sorgusunda NTent ve Google Kodları

Yaani uygulamasını kaynak tabanında bulunan JS sorgusu aşağıdaki gibi. Kodlara baktığımızda Ntent ve Google’dan veri çekildiğini görüyoruz.

Geliyoo yapımcıları:


Yaani’nin altyapısı hakkında henüz Turkcell yetkilileri net bir açıklama yapmış değil. Firma tarafından açıklama yapılmadığı için ve mobil uygulamanın kodları görünmediğinden dolayı insanlar birtakım teoriler üretiyor. Yaani’nin web site üzerinden arama özelliğinin olmaması, teoriler üretilmesini tetikliyor.


https://haberler.geliyoo.com/teknoloji/yaani-arama-motoru-incelemesi-ve-sonuclari/6030 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SSDcc 1 yıl en beğenilen
Şıracının şahidi bozacı.
Yanıtla +114
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 1 yıl
Milli duygularımızı suistimal eden kişi ve kurumlardan nefret ediyorum. Bu kaçıncı artık...
2 Yanıt Yanıtla +107
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Yorumları okuyorumda ne kadar çok okuduğu ile insanları yargılayan bilgisiz ve aynı zamanda cahil insan oldugunu görüyorum. Geliyoo devletten bir kuruş hibe yada destek almadı herşeyi kendi, cebinden harcadı. Tğrkcell ise devlet desteğini istediği için bu işe girdi. Geliyoo çıkarken şu anda domainde gerekli destek sağlanmadığı için scrip kullandık sırf insanlar aradığında bir şeyler bulsun diye dedi Turkcell ise biz kimsenin verisini kullanmıyoruw dedi. Geliyoo web de açık açık apisini de sitesinide gosterdi Turkcell ise app çıkardı kimse görmesin diye. aklınız varsa werre kadar araştırın öğrenin biraz

Harbiden bilgisiz ve cahillik diz boyu. Geliyoo ne zaten. Bu haber komple şaka gibi. Geliyoo yapımcıları şunu demiş bunu demişmiş. Geliyoo yapımcıları ne yahu. Geliyoo diye bir şeyi düzenbazın biri çıkarmış. 5dk'lık iş. Milleti keklemeyi denediler olmadı. Turkcell aynı fikirle başka bir şey denedi o da olmadı. Ha gerçi Turkcell en azından Yandex ile anlaşmalı remarketing olayına girdi. En azından Yandex'in olaydan haberi var yani. Ha yerli diye yedirmeye çalıştılar, hatta yapay zeka deyip uçtular :). Ama geliyoo, tamamen çoluk çocuğun sözde kurnazlığı. 5dk lık html bilgisi. Ha belki kendileri anca seneler sonunda html öğrenmiştir kendini bir şey sanmıştır bilemeyeceğim.

Ama sonuç olarak komedi bir haber. Geliyoo yapımcıları ne yahu. Duyan adam yerine koyacak. Şaka gibi.
DH MisafiriYorumları okuyorumda ne kadar çok okuduğu ile insanları yargılayan bilgisiz ve aynı zamanda cahil insan oldugunu görüyorum. G...
Devamını Gör
Yanıtla +60
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pUnduli 1 ay
Şimdi kim oturup crawler ile bütün Interneti tarayacak, sonuçları reduce map ile işleyecek, big data nın bütün nimetlerinden faydalanmak için ciddi bir işlem kapasitesi kuracak, machine learning ile sistemi daha akıllı hale getirecek , bunları bir araya getirecek ciddi algoritma matematik ve yazılım ekibini oluşturacak. Dayayın bilgiyi başka yerden gitsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 1 ay
Bu geliyoo denen şeyin yapımcılarının hala insan içine çıkıp açıklama yapabileceği tek ülkeyiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selmand 4 ay
Zamanında Arabul.com vardı, aradığımızı bulamıyoduk buda öyle olcak YAAANİ
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrsmrc 4 ay
Ilk zamanlar milyonlarca indirilmişti. Kullanan var mı hala?

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
geliyoo yaaniden once yerli olarak cikan sozde yerli arama motoru yaanide yandexsin alt yapisi i kullaniyo kendi alt yapisini olusturana kadar diye bi aciklama yapildi gecen yil tabi bundan sonra ne olur bilinmez. bize geloo yuda yaani yide desteklemek duser. bi googleden yandexten firefoxdan mozilladan iyidir. bokta olsa benim. bu benim dusuncem daha iyisini yapmalari icin kullani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merkez20 1 yıl
yav he he de geç chrome devam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ElektrikliJeneratör 1 yıl
Ulan sanki ülkede bu alt kodları okuyup bu zamazingoyu açığa çıkaracak adam yok. Herkes bir kurnazlık peşinde. Eskinin inşaat/arazi rantçıları, günümüzün teknoloji aymazları oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KUM23 1 yıl
Turkcell varsa işin içinde bi halta yaramaz..boş iş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zingfth 1 yıl
Yapımcıları :D
''Geliyoo'' film sanki.. Yapımcı :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxmania 1 yıl
bir zamanlar gerçekten yerli arama motoru arabul, yerli cep telefonu aselsan a1919 ve a1920 vardı. böyle sahtekarlıklar yoktu. gerisini DH ahalisine bırakıyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13593 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
yerli arama motoru, geliyoo ve
9 etiket daha yaani yaani.com milli arama motoru Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş Cep Telefonları MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Bu cihaz astronotların kendi sularını ve oksijenlerini üretmelerini sağlıyor 1 yıl Asus ZenFone 4 Max inceleme videosu: "Pil performansıyla öne çıkıyor" 1 yıl Aytemiz, elektrikli hızlı şarj hizmeti sunuyor 1 yıl 24 saatte sıfırdan eTicaret sitesi kodlamayı öğreten PHP kursu: Sadece 25TL 1 yıl Akıllı telefonla çekilmiş fotoğrafa DSLR kalitesi uygulayan sinir ağı geliştirildi 1 yıl Yüz tanıma özelliğine sahip ZTE Blade A3 tanıtıldı 1 yıl iPhone X, Apple ile çalışan tüm şirketleri zengin etti 1 yıl Apple TrueDepth kamera üretimi yavaş yavaş dengeleniyor 1 yıl Selçuk İnan'dan Samsung'a S8 davası 1 yıl Bağırsak kanserini bir saniyeden kısa sürede tespit eden yapay zeka 1 yıl Bükümlü ışıkla fiberden hızlı internet çağı başlayabilir 1 yıl Yerli insansız kara aracı için çalışmalar hızlandırıldı 1 yıl Xbox One X sevkiyatlarında sorun yok, konsol 7 Kasım'da geliyor 1 yıl Seagate yapay zeka odaklı depolama sürücüsünü duyurdu 1 yıl iPhone X’in başarısı Google’a ek maliyet demek 1 yıl TP-Link’ten çerçevesiz ve Snapdragon 835’li Neffos geliyor 1 yıl Eski akıllı telefonlarınızı atmayın, sanal madencilikte kullanın 1 yıl iPhone X ön siparişleri tarihi rekor kırdı 1 yıl Sony, Pazartesi günü yedi yeni oyun duyuracak 1 yıl YouTube Red'den yeni bilim-kurgu dizisi: Origin 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Geliyoo yapımcıları: "Yaani’nin kullandığı veri Yandex ve Google’dan" Sonraki Gelecek nesil Nissan Qashqai, IMx Concept'ten izler taşıyacak 1 yıl Hyundai ve Kia önümüzdeki yıl elektrikli SUV modellerini piyasaya sunacak 1 yıl ASUS'dan F/P odaklı oyuncu kulaklığı | ASUS Cerberus v2 inceleme 1 yıl Apple'dan geliştiricilere: Uygulamalarınızı bir an önce iPhone X'e uyumlu hale getirin 1 yıl Intel'in yapay zeka teknolojisi yardımıyla müzik klibi oluşturuldu 1 yıl NASA ve Almanya'nın ortak uydu sistemi GRACE, yolun sonuna geldi 1 yıl Microsoft gelirlerini artırmaya devam ediyor, konsol bölümünün katkısı büyük 1 yıl Ticari ilk Optane SSD bellekler piyasaya çıkıyor 1 yıl Cam film yasağını protestoya gitti, cam filmi cezası yedi 1 yıl Google, artık sizin yerinize konumunuzu otomatik olarak belirliyor 1 yıl The Boring Company ilk tünelinde önemli bir ilerleme kaydetti 1 yıl Hindistan artık dünyanın ikinci büyük akıllı telefon pazarı 1 yıl Intel’den üçüncü çeyrekte rekor kâr 1 yıl Turkcell'den 29 Ekim mesajı: Telefon görüşmeleri öncesinde Atatürk'ün sesi dinletiliyor! 1 yıl Walmart reyon kontrolü için robotlardan faydalanacak 1 yıl Animal Crossing: Pocket Camp sınırlı olarak erişime açıldı 1 yıl Uygun fiyatlı Nokia 2’nin özellikleri AnTuTU’da görüntülendi 1 yıl Elektronik haberleşmede tüketici hakları belirlendi! 1 yıl DC sinematik evreninde Shazam'ı canlandıracak isim belli oldu 1 yıl WhatsApp’a yeni emojiler ve mesaj silme özelliği eklendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim