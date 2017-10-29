Geliyoo yapımcıları: "Yaani’nin kullandığı veri Yandex ve Google’dan"

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Turkcell, geçtiğimiz hafta kendi arama motoru Yaani’yi tanıttı. Yaani’nin tanıtılmasının ardından Turkcell’in bu arama motorunu kendisinin geliştirmediği, Yandex ve Bing gibi diğer arama motorlarıyla iş birliği yaptığına dair dedikodular yayıldı. Geçtiğimiz yıl Rusya’da çıkan bazı haberlerde de Turkcell’in Yaani arama motoru için Yandex ile çalışmalara başladığı bilgisi yer almıştı.

Turkcell tarafından yapılan açıklamalarda ise herhangi bir arama motorunun altyapısının kullanılmadığı, sadece yabancı şirketlerinden birtakım teknolojik destek alındığı bilgisi paylaşıldı. Ne konuda teknolojik destek alındığı bilinmiyor.

Geliyoo’nun Yapımcıları Açıklama Yayınladı

Geçmiş dönemde Yerli arama motoru sloganıyla yola çıkan ancak Google API’si kullandığı ortaya çıktıktan sonra büyük tepki toplayan Geliyoo’nun yapımcıları Yaani hakkında bir açıklama yayınladı.

Yaani’nin kullandığı verilerin Yandex ve Google’dan geldiği aynı zamanda Ntent ile aynı platformu kullandığının vurgusu yapılıyor. Elde edilen verilerin Türkiye’de toplandığının doğru olduğu ancak veri kaynaklarının yabancı şirketlerden alınmasından dolayı Yaani için kullanılan “Türkiye’nin arama motoru” mottosunun doğru olmadığı ifade ediliyor.

Milli ve Yerli Arama Motoru?

Geliyoo yapımcıları; kendi bot sistemi ve veri merkezini yayına aldığı zaman gerçek milli ve yerli arama motoru olacağını söylüyor. Geliyoo, yayınladığı açıklamada “Yaani diye arama motoru yaptık deyip devlet teşvikleri, hibeleri ve bilimum kaynaklarını kullanmayı hedeflediklerini düşünüyoruz. Bunun için Apple gibi bir de sunum yapıldı. Fakat kullanılan veri Yandex ve Google'dan!” diyor.

JS Sorgusunda NTent ve Google Kodları

Yaani uygulamasını kaynak tabanında bulunan JS sorgusu aşağıdaki gibi. Kodlara baktığımızda Ntent ve Google’dan veri çekildiğini görüyoruz.





Yaani’nin altyapısı hakkında henüz Turkcell yetkilileri net bir açıklama yapmış değil. Firma tarafından açıklama yapılmadığı için ve mobil uygulamanın kodları görünmediğinden dolayı insanlar birtakım teoriler üretiyor. Yaani’nin web site üzerinden arama özelliğinin olmaması, teoriler üretilmesini tetikliyor.

https://haberler.geliyoo.com/teknoloji/yaani-arama-motoru-incelemesi-ve-sonuclari/6030