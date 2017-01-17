Yerli arama motoru "Geliyoo" aslında sandığınız kadar "yerli" değil! [Güncellendi]

Yaklaşık 10 yıldır geliştirildiği ifade edilen ve maddi imkansızlıklar yüzünden bir türlü yayın hayatına başlayamayan "Geliyoo.com" bugün itibariyle kullanıma açıldı. Kısa süre önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından "yerli arama motoru" konusunda yapılan açıklamaların hemen ardından hizmet vermeye başlayan site, yerli bir girişim olması açısından büyük önem taşıyor.

Her ne kadar fikir anlamında güzel bir proje olsa da Geliyoo.com bazı önemli tartışmaları da beraberinde getirdi. Öncelikle yerli olarak nitelendirilen bir serviste "Geliyor" yerine konuşma dilinde daha çok kullanılan "Geliyoo"nun tercih edilmesi eleştirilerin hedefi oldu. Bundan daha da önemlisi sitenin alt yapısı. Zira yapılan incelemelerde Geliyoo’nun arama sonuçlarını Google’dan aldığı görülüyor.

Arama sonuçlarında Google API kullanılıyor

Google API üzerinden alınan istekler görüntülenebiliyor. Örneğin "Donanım Haber" olarak arattığınızda "clients1.google.com/complete" adresine istek gönderiyor. Üstelik Sayfayı incelediğimizde "Google" filtrelemesi yapıldığındaüzerinden alınan istekler görüntülenebiliyor. Örneğin "Donanım Haber" olarak arattığınızdaadresine istek gönderiyor. Üstelik app.js incelendiğinde "googleapis.com" ve "google.com" adresleri net olarak görülebiliyor.

Haberler bölümü ise kullanıcıların eleştirdiği noktaların başında geliyor. Öyle ki bu sayfada "Newspaper" isimli hazır bir WordPress teması kullanan Geliyoo sadece içerik yayınlıyor. Büyük oranda orijinali korunan temada çok fazla bir değişiklik yer almıyor. Forum bölümü de benzer şekilde MyBB altyapısını kullanıyor.

"Yerli" arama motoru hakkındaki bir diğer iddia sitedeAlgoprog tarafından satılan, dileyen herkesin Google altyapısı ile kendi arama motorunu açmasını sağlayan "Google search script" sisteminden yararlanıldığı yönünde. Her iki platform karşılaştırıldığında aradaki bazı büyük benzerlikler dikkatlerden kaçmıyor.

Elbette yerli bir girişim olması açısından desteklenmesi gereken bir proje olan Geliyoo için yer alan iddialar azımsanacak gibi değil. Üstelik 10 milyon lira harcandığı ifade edilen web sitesinde birçok hatanın yer alması, fonksiyonel özelliklerin halen yeterli düzeyde çalışmaması başarısızlık şeklinde nitelendirliyor. Örneğin "< marquee>donanımhaber" araması yaptığınızda ekranda kayan yazılar çıkıyor. Aynı durum hazır altyapı olan "Google search script" üzerinde de işliyor. Bakalım Geliyoo'nun gelişim süreci nasıl bir yol izleyecek...

EK BİLGİ:

Geliyoo'nun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile herhangi bir ilgilisi bulunmuyor. Bakan Arslan'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra yayına giren, 10 yılda geliştirildiği ifade edilen site "yerli arama motoru" olarak lanse edilmektedir. Haberde bu yönde herhangi bir bilgi yer almamasına rağmen gelen yorumlarda yanlış bir algı yaratıldığı için bilgilendirme geçmek istedik.

GÜNCELLEME:

Konuyla ilgili yayınlanan basın açıklaması şu şekilde:

"Öncelikle haberimizin yapılmasında emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ve minnetlerimizi sunuyoruz.

Değerli kullanıcılarımıza ve ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere bu yazı yayınlanmıştır. Haber yayın organlarında bahsi geçen çalışma hazır bir script’den faydalanılarak alan adı test olarak açılmıştır. “Google Özel Arama” servisi kullanılarak yayına açılan bu sitenin ve yazılımın hiç bir şekilde “Geliyoo” nun gerçek altyapısı ile ilgisi bulunmamaktadır.

Önceki haberde sunucu ve servisler için yeterli kaynak ve bütçeye sahip olmadığımızdan dolayı bu çalışma yayına açılmıştır. İlgili makam ve kuruluşlara varlığımızı hatırlatmak adına Geliyoo’nun reklam yayına sunulmuştur. Ziyaretçilerin kapalı bir site ile karşılaşmaları için sonuçlar bu şekilde servis edilmiştir.

Geliyoo’nun gerçek yazılım altyapısı, BigData üzerine kurulmuş ve içerisinde temel BigData özelliklerinin tamamı yer almaktadır. Türkiye’de arama motoru teknolojisine harcamış olduğumuz zaman, para ve emek vurgulanarak haberin kaynağında ve temelinde bilgilendirme yatmaktadır. Harcanan miktar için bahsedilen rakam 10 Milyon Türk Lirasıdır. Ayrıca bu para 7 yılda harcanmış olup her biri Resmi Fatura ve Gider Makbuzları ile tarfımızca arşiv altına alınmıştır. Vurgu yapılarak bahsedilen 10 Milyon Türk Lirası harcanmış olan çalışma şu anda online da görülen çalışma DEĞİLDİR.

Her haber kanalı ve yayın organının yapacağı haberi kontrol edemediğimiz için yapılan haberlerde kullanılan telafuzlar, bilgiler ve anlatımlar farklı anlaşılmış olabilir. Bu nedenle yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve doğru açıklamayı yapmak adına bu bildiri hazırlamış bulunuyoruz.

İlgili makam ve kuruluşlar “gerçek Geliyoo altyapısı” hakkında bilgi almak istediklerinde bizler ile iletişime geçerek alabiliyorlar. Şu ana kadar gelen telefon, mesaj ve maillere ilgili altyapının açıklaması yapılmış ve örnek altyapı için hazırlanan çalışma sunulmuştur.

Profesyonel arama motoru çalışmasını yayına açamadığımız için üzgünüz, ancak yeterli kaynak ve destek bulunduğunda yayına açacağımızı bir kez daha belirtiyoruz. Bu güce, beceriye ve tecrübeye sahip ve altyapısı ile de gerekli çalışmaları yaptığımız bilinsin istedik.

Tüm Kamuoyunun Bilgisine Saygı İle Duyurulur…."

https://www.geliyoo.com/