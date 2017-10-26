10 soruda Turkcell'in yeni arama motoru Yaani hakkında merak edilenler

Yaani Nedir?
Yaani, Turkcell tarafından geliştirilen ve Türkçe diline özel algoritmalar içeren bir arama motorudur. Şimdilik sadece Android ve iOS uygulamaları üzerinden kullanılabilen Yaani, yakın zamanda web site üzerinden arama özelliğine kavuşacak.
Yaani, Turkcell'in diğer servisleri ile uyumlu çalışacak. Arama sonuçlarında yerel içeriklere öncelik verecek. Alışveriş sitelerindeki ürünlerin fiyat bilgisini gösterecek ve fiyat karşılaştırması yapabilecek.
Geliştirilirken Başka Bir Arama Motorunun Alt Yapısı Kullanıldı Mı?
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun yaptığı açıklamada Yandex ve Google gibi başka bir arama motorunun alt yapısının kullanılmadığı, Yaani'nin Turkcell tarafından geliştirildiği bilgisi paylaşıldı. Geçtiğimiz yıl çıkan haberlerde Turkcell'in Yaani isimli arama motoru için Yandex ile çalıştığına dair haberler vardı. Turkcell bu haberleri yayınlıyor ve herhangi bir arama motoru ile çalışmadığının altını çiziyor.
Ancak Yaani'nin altyapısının oluşturulmasında bazı yabancı firmalardan destek alınmış gibi görünüyor. Yaani'nin kodlarını incelediğimizde NTENT isimli Amerikalı şirketin kodları ile karşılaşıyoruz. NTENT, çalıştığı firmaların yazılımlarına dil yapısının öğretilmesi ve arama işlemini anlamlandırılması gibi alanlarda hizmet veriyor. Turkcell'in ne tür destek aldığını bilmiyoruz.
Yaani'nin Farkı Ne?
İnternet Kullanımlarım Kotamdan Düşer Mi?
Yaani uygulaması üzerinden yapılan aramalar ve sonuçlarının gösterildiği sayfalardaki data kullanımı, Turkcell kullanıcılarının internet kotasından düşmeyecek. Arama sayfasında çıkan sitelere yapılacak ziyaretler internet kotasından düşecek.
Turkcell haricindeki mobil operatör abonelerinin uygulama içerisindeki tüm internet kullanımı mobil tarifelerini etkileyecek.
İnternet Paketi Hediyesi Var Mı?Yaani'yi indiren Turkcell kullanıcılarına 1 GB internet paketi hediye edilecek. Buna ek olarak uygulamanın kullanıldığı her ay için 1 GB internet paketi tanımlanacak.
Neden Web Site Üzerinden Arama Özelliği Yok?
Veriler Nerede Saklanacak?Veriler Turkcell'in kurduğu ve Türkiye'nin en büyük veri merkezi olan Gebze Veri Merkezi'nde saklanacak. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak.
Kendi Yazılımımı Yaani'ye Entegre Edebilecek Miyim?Şuan Turkcell kendi servislerini Yaani'ye entegre ediyor. Bu entegrasyon işlemi bittikten sonra yazılımcıların kendi servislerini Yaani'ye entegre edebilmesi için bir altyapı oluşturulacak.
Yaani Yurt Dışına Açılacak Mı?
Turkcel'in Hedeflediği Pazar Payı Ne Kadar?Şuan arama motorlarının ülkemizdeki pazar payına baktığımızda Google'ın yüzde 97, Yandex'in de yaklaşık yüzde 3 pazar payı bulunuyor. Turkcell'in hedefinde ise yüzde 25 pazar payına ulaşmak bulunuyor.
Turkcell'in Gelecek Planı Neler?
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Mart ayından söylemiş adam Turkcell ile ortaklaşa Yaani isimli "Rebranding" markası oluşturuyoruz diye. İsimden de belli zaten ama hala göz göre göre Turkcell'in yerli, milli diye yalan söylemesi büyük terbiyesizlik. Rekabet kurumu soruşturma başlatsın şu "yerli" tanımına. Tüketiciyi kandırmaktan bakşa bir şey değil. Yeter, oynamayın artık halkın milli duygularıyla. Sonra cidden iyi bir şey yapılınca sevinemez oluyoruz, yine bir bit yeniği vardır diye...
amerikaya türkiyeden daha çok güveniyorsun yani.