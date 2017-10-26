10 soruda Turkcell'in yeni arama motoru Yaani hakkında merak edilenler

Tam Boyutta Gör

Turkcell, Yaani ismindeki arama motoru servisinin tanıtımını yaptı. Yüze yakın mühendis tarafından geliştirilen Yaani hakkında kafalarda soru işaretleri oluştu. Özellikle de milli arama motoru diye tanıtılan geliyoo'nun Google API'si kullandığının ortaya çıkmasından sonra insanlar bu tip haberlere kuşkuyla yaklaşmaya başladı. Biz de Yaani hakkında merak edilen konuları araştırdık ve Turkcell'den edindiğimiz bilgileri derledik. İşte Yaani hakkında merak edilenler:





Yaani Nedir?

Yaani, Turkcell tarafından geliştirilen ve Türkçe diline özel algoritmalar içeren bir arama motorudur. Şimdilik sadece Android ve iOS uygulamaları üzerinden kullanılabilen Yaani, yakın zamanda web site üzerinden arama özelliğine kavuşacak.

Yaani, Turkcell'in diğer servisleri ile uyumlu çalışacak. Arama sonuçlarında yerel içeriklere öncelik verecek. Alışveriş sitelerindeki ürünlerin fiyat bilgisini gösterecek ve fiyat karşılaştırması yapabilecek.





Geliştirilirken Başka Bir Arama Motorunun Alt Yapısı Kullanıldı Mı?

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun yaptığı açıklamada Yandex ve Google gibi başka bir arama motorunun alt yapısının kullanılmadığı, Yaani'nin Turkcell tarafından geliştirildiği bilgisi paylaşıldı. Geçtiğimiz yıl çıkan haberlerde Turkcell'in Yaani isimli arama motoru için Yandex ile çalıştığına dair haberler vardı. Turkcell bu haberleri yayınlıyor ve herhangi bir arama motoru ile çalışmadığının altını çiziyor.





Ancak Yaani'nin altyapısının oluşturulmasında bazı yabancı firmalardan destek alınmış gibi görünüyor. Yaani'nin kodlarını incelediğimizde NTENT isimli Amerikalı şirketin kodları ile karşılaşıyoruz. NTENT, çalıştığı firmaların yazılımlarına dil yapısının öğretilmesi ve arama işlemini anlamlandırılması gibi alanlarda hizmet veriyor. Turkcell'in ne tür destek aldığını bilmiyoruz.

Yaani'nin geliştirilmesinde görev alan yaklaşık 100 mühendisin 50'si yabancı uyruklu. Uygulamanın geliştirilmesinde Amerika ve Belarus'daki şirketlerden destek alındı.

Yaani'nin Farkı Ne?

Yaani, diğer arama motorlarından farklı olarak anadili Türkçe olarak tasarlandı. Türkçe'nin diğer dillerden farklı yapısı göz önüne alarak arama algoritmaları hazırlandı. Öğrenen algoritmalar sayesinde Yaani kullanıldıkça sistem akıllanacak.

Ayrıca Yaani'nin Turkcell müşterilerine sunduğu birtakım avantajlar bulunuyor. Turkcell'in Fizy, lifebox, BiP, TV+ ve Paycell gibi servisleri ile uyumlu çalışacak.

İnternet Kullanımlarım Kotamdan Düşer Mi?

Yaani uygulaması üzerinden yapılan aramalar ve sonuçlarının gösterildiği sayfalardaki data kullanımı, Turkcell kullanıcılarının internet kotasından düşmeyecek. Arama sayfasında çıkan sitelere yapılacak ziyaretler internet kotasından düşecek.





Turkcell haricindeki mobil operatör abonelerinin uygulama içerisindeki tüm internet kullanımı mobil tarifelerini etkileyecek.

İnternet Paketi Hediyesi Var Mı? Yaani'yi indiren Turkcell kullanıcılarına 1 GB internet paketi hediye edilecek. Buna ek olarak uygulamanın kullanıldığı her ay için 1 GB internet paketi tanımlanacak.



Neden Web Site Üzerinden Arama Özelliği Yok?

Web site üzerinden arama özelliği yakın zamanda eklenecek. Ne zaman ekleneceği konusunda bir bilgi yok.

Veriler Nerede Saklanacak? Veriler Turkcell'in kurduğu ve Türkiye'nin en büyük veri merkezi olan Gebze Veri Merkezi'nde saklanacak. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak.

Kendi Yazılımımı Yaani'ye Entegre Edebilecek Miyim? Şuan Turkcell kendi servislerini Yaani'ye entegre ediyor. Bu entegrasyon işlemi bittikten sonra yazılımcıların kendi servislerini Yaani'ye entegre edebilmesi için bir altyapı oluşturulacak.

Yaani Yurt Dışına Açılacak Mı?

Yaani, Türkiye'de başarılı olması durumunda yeni pazarlara adım atacak. Hedef bölgeler arasında Ortadoğu ve Rusya pazarının bulunduğunu biliyoruz. İsim tercihinde bu bölgelerin etkisi olmuş. Yani kelimesi Arapça'da benzer anlama geliyor, Rusça'da da söylemesi çok kolay.

Turkcel'in Hedeflediği Pazar Payı Ne Kadar? Şuan arama motorlarının ülkemizdeki pazar payına baktığımızda Google'ın yüzde 97, Yandex'in de yaklaşık yüzde 3 pazar payı bulunuyor. Turkcell'in hedefinde ise yüzde 25 pazar payına ulaşmak bulunuyor.

Turkcell'in Gelecek Planı Neler?

Turkcell'in gelecek planında navigasyon servisi ve e-posta hizmetini kullanıma sunma hedefi bulunuyor. Oluşturulacak e-posta servisi hem bireysel hem de kurumsal alanda kullanılabilecek. Bu iki servis, Yaani ile uyumlu olacak.