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General Mobile Fox video inceleme

8 yıl
171b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda General Mobile'ın Android işletim sistemine yer verdiği fiziksel klavyeli telefonu Fox'u mercek altına aldık. General Mobile Fox, merak edilen yönleriyle bu videoda.

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istanbul2007 8 yıl en beğenilen
Reklamlar basladi gene keske para kazanmasi icin baska yollar olsada haber adi altinda reklam yapilmasa bu urunu nasil olurda dh tavsiye eder logosu koyulmus anlasilir gibi degil
Reklamlar basladi gene keske para kazanmasi icin baska yollar olsada haber adi altinda reklam yapilmasa bu urunu nasil olurda dh tavsiye eder logosu koyulmus an...
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olağan_şüpheli 8 yıl
F/P oranı iyi mi.... 500 tl


-100 tlye t20 ,+100 tlye c6-01 ve x5 var...

ayrıca illa klavyeli alacaksam 8520 alırım daha iyi....


olumsuz yorum yapmak hoşuma gitmiyor ama yazmadan da edemedim...
F/P oranı iyi mi.... 500 tl-100 tlye t20 ,+100 tlye c6-01 ve x5 var...ayrıca illa klavyeli alacaksam 8520 alırım daha iyi.....
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Klasör.:X:. 8 yıl
ekran çözünürlüğü çok düşük kalmış.
"Ayrıca oyun oynamamak daha iyi bir seçenek olacaktır" sözü telefonu tam anlamıyla özetliyor x)
fiyatı ise sanırım 500tl ancak bu telefona göre yine pahalı...
kısacası alınası bir telefon değil
ekran çözünürlüğü çok düşük kalmış."Ayrıca oyun oynamamak daha iyi bir seçenek olacaktır" sözü telefonu tam anlamıyla özetliyor x)fiyatı ise sanırım 50...
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DH Misafiri 6 yıl
Bir mağazadan sıfır olarak 290 TL ye aldım. İşlemci hızı 600 Mhz olmasına rağmen maalesef yeterli değil, ekranda donmalar oluyor, programlar ya da klasörlerin açılması geç oluyor. Telefonla arama yapacağım zaman bekliyor, karışıyor. Foto çekerken karanlık çekiyor. Ayrıca bir flaşı da yok. Kaç defa yere atıp kırasım geldi. 9 ay kullandıktan sonra bir arkadaşıma 110 TL ye verdim. KVK garantiliydi ve devam ediyordu.
Hızlı telefon isteyen arkadaşlara tavsiye etmem. Bundan önce de General Mobile'nin bir diğer modelini kullanıyordum. Ondan da hiç memnun kalmamıştım. Bundan sonra kesinlikle General Mobile alıp kullanmam. Fox modelini, sıfır olarak 200 TL ye verseler bile bence pahalı. Memnun kalmadım. Tavsiye etmiyorum. Aynı ayarda diğer telefon modellerine bakmanızı öneririm. Saygılar, sevgiler...
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DH Misafiri 7 yıl
ben internetini kullanamıyorum,ne yapmam lzm bilemedim..
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DH Misafiri 7 yıl
Telefon ihtiyaç+zevk meselesi fiyat ve özellikler size yetiyorsa gerisi teferruat.. Oyundan hoşlanmayan bir insanın telefonu oyun oynarken kassa ne olur kasmasa ne... Fotoğraf çekmekten hoşlanıyorsan, hiçbir telefonun çektiğin fotoğraf seni tatmin etmez... Kimse kullanmayacağı özellikler için telefona fazladan para vermesin.... KOMİK OLUYOR.....
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DH Misafiri 7 yıl
ya general mobile fox kullanıyrm yeni aldım,faceye girdim ve çıkamıyorum yardm edin lütfen :(
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DH Misafiri 8 yıl
bugün kız arkadaşıma gm fox kendime galaxy pro aldım. arada 120 liralık bir fiyat farkı vardı. bence f/p parametresine göre gayet tatmin edici bir telefon. fiziksel qwerty düşünenler ve temel düzeyde son teknolojiye erişmek isteyenler için çok başarılı bir tercih.
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emingünbayı 8 yıl
flash desteği olmaması kötü:(
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Kadirdalgic 8 yıl
366 tl vatan bılgısayarda sızce nasıl alınabılır mı bu fıyata
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istanbulsm 8 yıl
batarya HUAWEI :D :D
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Bukalemun 8 yıl
600 mhz işlemci ve android 2.2.2 deniyor ama NEDEN İŞLEMCİ flash desteklemiyor anlamadım. zaten tanıtım yaparken işlemci / ekran gücü hakkında ayrıntılı bilgi yok. 600 mhz denip geçilmiş. skyfire ile bi çok işini halledebiliyorsanız. froyo olması yetmiyor mu? birde froyo 3D de daha hızlı deniyor vb. GM ın geçen sene savaroski taşlı cihaz 449 TL idi , şimdi 249TL :) FAZLA SÖZE GEREK OK. aynı paraya çok daha iyi samsung un AYNI cihazı var.
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chatter 8 yıl
telefon bi halta yaramaz neden demiyorsunuz videoda yok flash yok yok oyun yok e olan ne yani. ben bu telefonu ne için alayım bi dünya alternatifi varken bu fiyatlara
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So_Bad 8 yıl chatter
chatter
telefon bi halta yaramaz neden demiyorsunuz videoda yok flash yok yok oyun yok e olan ne yani. ben bu telefonu ne için alayım bi dünya alternatifi varken bu fiyatlara

e63 var bi alternatif söle bunu satıp onu alıyım.250 etse e63 100 de ben 350lik andiroidli ve flashlı
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ea430 8 yıl
Merhabalar.
General Mobile Fox satyış fiyatı: 470tl.
link: oryox.net/...
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