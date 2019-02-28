General Mobile GM9 Plus ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
General Mobile, MWC 2019 kapsamında yeni Android One telefonu GM9 Plus'ın tanıtımını gerçekleştirdi. Donanım Haber olarak firmanın standında GM9 Plus'ı sizler için görüntüledik.
General Mobile, MWC 2019 kapsamında yeni Android One telefonu GM9 Plus'ın tanıtımını gerçekleştirdi. Donanım Haber olarak firmanın standında GM9 Plus'ı sizler için görüntüledik.
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3 gb ram
2000 den fazla fiyat
KISACA ÇÖÖÖÖÖP
(Ekran: 6.3 inç, 1080x2340 (Full HD+) ekran
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 675
Boyut ve ağırlık: 159.2 x 75.2 x 8.1 mm
RAM: 4 GB / 6 GB
Arka kamera: 48 MP (Sony IMX586 + EIS) + 5 MP
Ön kamera: 13 MP
Depolama: 64 GB / 128 GB
Batarya: 4000 mAh
Diğer: Parmak izi (arka), kızıl ötesi kumanda, Gorilla Glass 5 ön/arka
Hepsi : 200 USD.. iken kusura bakma ama şu video bile kota israfıdır emeğiniz olmasa sevgili @Speed-Step )