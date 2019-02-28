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General Mobile GM9 Plus ön inceleme

2 ay
14,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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General Mobile, MWC 2019 kapsamında yeni Android One telefonu GM9 Plus'ın tanıtımını gerçekleştirdi. Donanım Haber olarak firmanın standında GM9 Plus'ı sizler için görüntüledik.
General Mobile, MWC 2019 kapsamında yeni Android One telefonu GM9 Plus'ın tanıtımını gerçekleştirdi. Donanım Haber olarak firmanın standında GM9 Plus'ı sizler için görüntüledik. 

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mansurmarsak 2 ay en beğenilen
Bu kelimeyi hayatımda birkaç defa kullanmışımdır ama elden bir şey gelmiyor: ÇÖP...
Yanıtla +14
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sostoyevski 2 ay
mediatek
3 gb ram
2000 den fazla fiyat
KISACA ÇÖÖÖÖÖP
Yanıtla +13
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sinanx 2 ay
Kimse kusura bakmasın "Kazıklanma Pahasına" yerliyi destekleyemem...
(Ekran: 6.3 inç, 1080x2340 (Full HD+) ekran
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 675
Boyut ve ağırlık: 159.2 x 75.2 x 8.1 mm
RAM: 4 GB / 6 GB
Arka kamera: 48 MP (Sony IMX586 + EIS) + 5 MP
Ön kamera: 13 MP
Depolama: 64 GB / 128 GB
Batarya: 4000 mAh
Diğer: Parmak izi (arka), kızıl ötesi kumanda, Gorilla Glass 5 ön/arka
Hepsi : 200 USD.. iken kusura bakma ama şu video bile kota israfıdır emeğiniz olmasa sevgili @Speed-Step )
Kimse kusura bakmasın "Kazıklanma Pahasına" yerliyi destekleyemem...(Ekran: 6.3 inç, 1080x2340 (Full HD+) ekranİşlemci: Qualcomm Snapdragon 675...
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alemburda34 2 ay
GM9 Pro nun üzerine mediatek işlemcili bu telefon yazık olmuş. Biz ileri gidiyor derken gerilemiş.
1 Yanıt Yanıtla
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fuckulteli 2 ay
Yerli bir marka için böyle tepkiler gösteriyor olmak durup düşündürüyor üzüyor ama tüketici de sonuna kadar haklı.
Ne servisiyle arkada dururlar ne güncellemesiyle. Telefonları bile kendileri seçmiyor gibi, mecbur kalmışlarda böyle bir cihazı getirmişler gibi. Ne verirlerse onu getiriyorlar.
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dugers 2 ay
1000 TL (+-100) bandında tutulur. Daha pahalı çıkarsa doğmadan ölü telefon.
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DH Misafiri 2 ay
baştan kaybetmiş, ölü doğmuş. başarılı olması imkansız
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e1ektronick 2 ay
Almayın, aldırtmayın dostlarım!
Yurtdışı telefon kayıt ücreti hep bu firmanın fikri. 120 TL - 150 TL neyine yetmiyordu kayıt vergisi olarak (Şimdilerde 600 TL oldu). Yurtdışından otomobil getirmekte bu ve buna benzer firmaların devlete uygulattırdığı politika yüzünden yasaklanmamışmıydı. Halk için çalışan ne bir firma ne de bir ülke iktidarı gördüm bu vatan topraklarında. Hep yandaşlık, hep takla, paran ve gücün varsa hizmet alırsın. Yoksa yüksek vergilere tabii olursun. Her ne olursa olsun gidin yurtdışı firmaların telefonunu alın, param az diyorsan yine yurtdışı mal olsun ama model düşür (orta sınıf) veya biraz daha bekle ve sabret para biriktirip al istediğin cihazı ama Vestel marka, Casper marka ve General Mobil marka telefon almayın. Bunlar ürün ve hizmet sunmak için değil, ülkemiz halkının cebindeki paraları söğüşlemek için ortaya çıkmış firmalardır.
Aliexpress üzerinden tüm ülkelere telefon satışı mevcut hem de bu telefonlar çok ucuz meblağlarla satılıyor. Bu, ister tamir edilmiş bir telefon olsun ister sıfır çin markalı telefon olsun. Türkiye'ye Aliexpress üzerinden telefon gönderimi yasaklanmıştır. Bu demek oluyor ki hiç bir ülkede imei kaydı yok veya varsa dahi halkı düdükleyecek kadar abartılmamış olmasını gösteriyor ve yurtdışından posta yolu ile içerisine hat takılan bir cihaz getirtmek yasak değil demektir diğer hiç bir ülkede.
Çok haklısın @sinanx
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aykut.. 2 ay
Millet çentiği bıraktı damla çentik kullanıyor bunlar kocaman çentik koymuş. Hep geriden geliyorlar
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AqRaMa 2 ay
GM9 Pro zaten snap660 idi bu Plus heliop60, fiyat arttı ama işlemci gücü artmadı, ram desen 3GB zaten günü kurtarmaz en kötü telefonda 4GB var
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smart1978 2 ay
Genel mobil ...
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huseyincarnege 2 ay
1000tl geliyosa tamam fazlası etmez
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sinanx 2 ay
Kimse kusura bakmasın "Kazıklanma Pahasına" yerliyi destekleyemem...
(Ekran: 6.3 inç, 1080x2340 (Full HD+) ekran
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 675
Boyut ve ağırlık: 159.2 x 75.2 x 8.1 mm
RAM: 4 GB / 6 GB
Arka kamera: 48 MP (Sony IMX586 + EIS) + 5 MP
Ön kamera: 13 MP
Depolama: 64 GB / 128 GB
Batarya: 4000 mAh
Diğer: Parmak izi (arka), kızıl ötesi kumanda, Gorilla Glass 5 ön/arka
Hepsi : 200 USD.. iken kusura bakma ama şu video bile kota israfıdır emeğiniz olmasa sevgili @Speed-Step )
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