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General Mobile ile uygun fiyatlı yeni nesil akıllı telefonları üzerine konuştuk

8 yıl
48b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Donanımhaber.com olarak General Mobile'ın düzenlediği "Smarter Phone" etkinliğine katıldık. General Mobile Türkiye müdürü Muzaffer Gölc, uygun fiyatlı yeni nesil akıllı telefonlarını ve geleceğe ait p

Donanımhaber.com olarak General Mobile'ın düzenlediği "Smarter Phone" etkinliğine katıldık. General Mobile Türkiye müdürü Muzaffer Gölc, uygun fiyatlı yeni nesil akıllı telefonlarını ve geleceğe ait planlarını donanımhaber'e anlattı


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
-mehmet- 4 yıl
android çıktı mertlik bozuldu
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Not Sure 4 yıl
android çöp, bence ios ezer
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TheNewAtilla 5 yıl
Kaan arlı evrim geçirmiş
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terminatorm 5 yıl
general mobile üst düzey değildir ama alt düzeyde bir telefonda değildir. biraz yavaş. her oyunu kaldırmaz. işlemci düşük. ama son çıkardığı "discovery" den pek de haberim yok. geçen hafta general mobile fox aldım ve beklediğimden fazlasını sundu. oyun hiç denemedim ama uygulamalar gayet iyi çalışıyor ve çoklu kapasitif ekrana sahip.
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01001101 5 yıl
smartır insan
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terminatorm 5 yıl
Cihaz, ekran çözünürlüğünün düşük olmasından ötürü fiyatı daha ucuz. Bir çok kişide general mobile cep telefonu olan gördüm hepsi de gayet memnundu. Marka trendi yanıltmasın. Ekran teknolojileri çok pahalı haberiniz ola.
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DH Misafiri 6 yıl
Ben s3 kullanıcısıyım. Daha önce birçok telefon kullandım. Ama s3 çok sağlam ve farklı. Kapaktan tutun da içindeki batarya bölümü bile metal. Kaç defa düştü, kapandığını bile görmedim. Ses sistemi zaten mükemmel. Ayrıca o telefonlar arasında en pahalısı ve özelliği s3. G-sensor var ve 2tane tarayıcı var birisi kendinin diğeri de opera mini . Ayrıca e-postanızı giriyorsunuz. Mesela e-posta geldiğinde diğer telefonlarda siteye girip bakmak zorundasınız. s3 te aynı mesaj gibi geliyor. Süper bu telefon görünüşüne aldanmayın.
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DH Misafiri 7 yıl
2 ay önce sıfır aldım 3 kere yazılımı göçtü yüklendi geldı kapatım acınca acılmıyor.dörduncude yenısını verelım dedıler yenı dıye eskı telefonun ime sını arka kapagını degıstırp yollamıslar çalısıyordu hafıza kartını takalım dedık yıne arıza yaptı açılmıyor.hakem heyetıne gidecegız yarın .yazdıklarım tamamen geçektir almak ısteyen arkadasların bilgisi olsun diye yazdım.1 yıl içinde 4 kez arıza verırse yenısını yada iade edebiliyorsunuz.
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FYL 8 yıl
tamamen türk malımı bu
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trakya1923 8 yıl

FYL

tamamen türk malımı bu


telefonunun bataryasını çıkartın imei numarasının yazdığı yerde ufak harflerle made in P.R.C. yazıyor reyis
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fuckulteli 8 yıl
Ben 2 hafta kullandım diyor, 2 hafta ne kadar süre konuştum, yoksa sadece denemek için ceketin iç cebine atıp telefonla mı dolaştın :D Konuşma süresi nedir, bu tarz kullanım farklılıklarına göre süre belirtilmeliydi bir genel müdür tarafından..
Elinize alıp keşke inceleseydiniz biraz Kaan abi, teknik özelikleri bir ekranda gösterseydiniz.. Birazda siz bahsetseydiniz telefondan..
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cihangir151 8 yıl
kendisi de dh takipçisiymiş, inşallah bunu da okur...
bahsetmiş olduğu android modeller 1 sene öncesinde piyasada olacaktı, ama halen olacak... bir bir sene daha sürer heralde...
2,1 2,2 2,3 ile uğraşmak gereksizmiş, 3,0 versiyonu üzerinde çalışıyorlarmış...
DSTL1 modeli için de 2,0 yazılımı için bir senedir çalışıyorsunuz güya ama hiç haber yok yalan oldu...
arkadaşlar ben "yandım!!!" siz iblirsiniz. alırsınız, aldığınızla kalırsınız. satış sonrası destek anlatıldığı gibi değil...
para verirsin alırsın, ürünlerinin derdi çok, desteği yok!
fason üretim, çakma modeller... parça için bile çindeki üreticinin ağzının içine bakıyorlar... bir ekran camına 80 lira verdim siz hesap edin...
(DSTL1 kullanıcısıyım.)
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lvlono 8 yıl
General Mobile'ın enbaşından beri şarj sorunu vardı ki kutusundan yedek batarya bile çıkıyordu. Batarya sorununu çözdüyseler ve fiyatları daha iktisatlı ise neden alınmasın. Özellikler tatminkar bence.

Nokia x3 kullanan 2 arkadaşım, 1 hafta geçmeden telefonunu servise gönderdi. Yani nedir; Alanı nekadar küçültürseniz yada ufak alana çok şey sıkıştırırsanız, cihaz okadar hassas oluyor.
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