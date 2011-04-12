General Mobile ile uygun fiyatlı yeni nesil akıllı telefonları üzerine konuştuk

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Donanımhaber.com olarak General Mobile'ın düzenlediği "Smarter Phone" etkinliğine katıldık. General Mobile Türkiye müdürü Muzaffer Gölc, uygun fiyatlı yeni nesil akıllı telefonlarını ve geleceğe ait p
Donanımhaber.com olarak General Mobile'ın düzenlediği "Smarter Phone" etkinliğine katıldık. General Mobile Türkiye müdürü Muzaffer Gölc, uygun fiyatlı yeni nesil akıllı telefonlarını ve geleceğe ait planlarını donanımhaber'e anlattı
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telefonunun bataryasını çıkartın imei numarasının yazdığı yerde ufak harflerle made in P.R.C. yazıyor reyis
Elinize alıp keşke inceleseydiniz biraz Kaan abi, teknik özelikleri bir ekranda gösterseydiniz.. Birazda siz bahsetseydiniz telefondan..
bahsetmiş olduğu android modeller 1 sene öncesinde piyasada olacaktı, ama halen olacak... bir bir sene daha sürer heralde...
2,1 2,2 2,3 ile uğraşmak gereksizmiş, 3,0 versiyonu üzerinde çalışıyorlarmış...
DSTL1 modeli için de 2,0 yazılımı için bir senedir çalışıyorsunuz güya ama hiç haber yok yalan oldu...
arkadaşlar ben "yandım!!!" siz iblirsiniz. alırsınız, aldığınızla kalırsınız. satış sonrası destek anlatıldığı gibi değil...
para verirsin alırsın, ürünlerinin derdi çok, desteği yok!
fason üretim, çakma modeller... parça için bile çindeki üreticinin ağzının içine bakıyorlar... bir ekran camına 80 lira verdim siz hesap edin...
(DSTL1 kullanıcısıyım.)
Nokia x3 kullanan 2 arkadaşım, 1 hafta geçmeden telefonunu servise gönderdi. Yani nedir; Alanı nekadar küçültürseniz yada ufak alana çok şey sıkıştırırsanız, cihaz okadar hassas oluyor.