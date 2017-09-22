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Genetik mühendislik sayesinde obezite tarih olabilir

Fareler üzerinde yapılan son çalışma çağımızın gittikçe yaygınlaşan hastalığı obeziteye dair umut vadediyor. Bu sayede insanlar yeniden sağlığına kavuşabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Günümüzde obezite gittikçe yaygınlaşmakta. Üstelik yaşam koşulları da bireylerin obez olmasını gün geçtikçe kolaylaştırıyor. Dolayısıyla obezite bilim adamlarının önemli araştırma alanlarından birisi olarak yerini almış durumda zira obezite beraberinde bir çok rahatsızlığı da getirme kapasitesine sahip.

Ülkemizde TÜİK’in 2016 yılı verilerine göre her 5 kişiden birinin obez ve her yüz 100 kişiden 34’ünün fazla kilolu olduğu düşünüldüğünde her ne kadar ABD’deki kadar kötü bir durumda olmasak da obezite bizim için de önemli bir sorun.

PexRAP proteini

Araştırmacılar gelen bilgilere göre obeziteyi son zamanların popüler çözümü gen düzenleme yöntemiyle çözmüşe benziyor. Farenin genetiğini değiştiren uzmanlar PexRAP proteininin üretilmesini engellemişler ki böylelikle canlının vücudundaki beyaz yağların, beyaz ve kahverengi yağ türleri arasında bir tür olan bej yağlara daha çok dönüşmesi sağlanmış.
 
Genetik mühendislik sayesinde obezite tarih olabilir

Aynı beslenmeyle daha az kilo almak mümkün

Burada bej yağların kahverengi yağlara daha çok benzeyen bir karaktere sahip olduğunu belirtmemizde fayda var ki yapılan gözlemlerde deneklerin normal farelerle aynı miktar besinle beslenmesine rağmen daha ince bir bedene sahip olduğu rapor edilmiş.
Bilim adamlarının aktardıklarına göre araştırmanın amacı insanda obezite ve diyabet hastalarında görülen kilo sorununu çözerek hastaların daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak olarak kayda geçerken elde edilen gelişmenin insanlarda nasıl uygulanacağı şimdiden düşünülmeye başlanmış bile.

Burada beyaz yağ dokularının içindeki PexRAP proteinini güvenli bir şekilde bloklamak için çeşitli ilaç formatlarının kullanılabileceği de gelen diğer bilgiler arasında. Son olarak yeni tekniğin insanlar üzerinde denenmeye ne zaman başlanacağına dair bir bilgi verilmemiş.
https://futurism.com/genetic-engineering-could-allow-us-to-treat-or-even-prevent-obesity/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 2 yıl
İskenderden olmuyor. Sabah 6 ya kadar oturup gece gömdüğüm çekirdek, kola, üç çeyrek kokoreç gibi şeylerden oluyor...
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Guest-F8946C419 2 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
İskenderden olmuyor. Sabah 6 ya kadar oturup gece gömdüğüm çekirdek, kola, üç çeyrek kokoreç gibi şeylerden oluyor...


OverWeightK1ng
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kadirirdem 2 yıl
Kurtarsın bizi şu sıkıntıdan :D
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OverClocK1ng 2 yıl
Bana yarıyor mu bana. Ben Mortal (Ölümcül) Obezim. Ölmeden çıksa bari.
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V4LKyR 2 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Bana yarıyor mu bana. Ben Mortal (Ölümcül) Obezim. Ölmeden çıksa bari.

Abi yemeği azaltırsan sen de kilo verirsin. İş yemekte bitiyor.
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KaleyDeskop 2 yıl
bir yıldır boşuna mı diyet yapıyorum ben :)
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BekirTemel 2 yıl
valla birkaç kilo fazlası olanlara da bir çözüm getirilse iyi olur aslında.

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black_flood 2 yıl
Yalan dolan boş iş bu genetiğin bozulmasını sağlayanda bu asalak Mühendis bozuntuları yine düzelttim diye seninen asalak Mühendis müsvetteleride bunlar. Yediğimiz içtiğimiz her sebze ve meyvenin genetiğinle oynayarak anasını bellediler gezegenin şimdi ise bak biz kurtarırız kurtarıcıyız bizde saflar ordusu olarak yedik bu yalanı.
Şimdiki buğdaylar Arpa ile çaprazlanmış ve tarihi taa 1970 li yıllara dayanıyor kafir bir amerikan mühendis yapmış bu haşerat yaşam formunu bu çaprazlama sonrası çift sayı olan bitki genetiği tek sarmala dönüşmüştür. bu tek sarmallı dna yapısını taşıyan buğdaylar tüketildiğinde yaşanan genetik bozukluk nedeni ile aşırı yağlanma ve kiloya sebebiyet veriyor.
Son olarak bahsettiğim KAFİR eniğinin adı : Dr Norman Borlaug dir.
Kaynak : yemek.mynet.com/...
Bu durumdan ve bozulan gen yapımızdan kurtulmak mümkün lakin devletimiz istemediği için çift DNA sarmallı buğday üretimi yapılamamaktadır bir buğdayın boyu çift sarmal dnası olan 1.5 mt ila 2.35 cm araqsında değişmektedir. başak boyu 17 - 24 cm bir adet dikilen tohumdan 8 adet başak almak mümkün.
bu kadar verimli bu kadar faydalı bitkileri yetiştirip hastalıkların kökünü kazıyıp hayvanlar için gerekli samanın sağlanması mümkün iken PARA denen kirli kağıt parçası için İzin vermeyen devlet otoritesine ne denir artık karar sizlerin.
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koyunsavar 2 yıl
genetik felaket
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KalemKolik 2 yıl
Fareler olmasa ne yapardık. Büyük nimet.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Konu dışında Slim fit düşmanları bu habere sevinmişlerdir kesin
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kımyasal 2 yıl Guest-F8946C419
Catology

Konu dışında Slim fit düşmanları bu habere sevinmişlerdir kesin


Yallah başka foruma,DH ye 1.90 altı ve kilolu insanlar üye olamaz zati
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HABERİN ETİKETLERİ
gen düzenleme, obezite ve
7 etiket daha genetik mühendislik kahverengi yağ dokusu bej yağ dokusu beyaz yağ dokusu Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Metehan Göktaş
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