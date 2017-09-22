Genetik mühendislik sayesinde obezite tarih olabilir

Günümüzde obezite gittikçe yaygınlaşmakta. Üstelik yaşam koşulları da bireylerin obez olmasını gün geçtikçe kolaylaştırıyor. Dolayısıyla obezite bilim adamlarının önemli araştırma alanlarından birisi olarak yerini almış durumda zira obezite beraberinde bir çok rahatsızlığı da getirme kapasitesine sahip.
Ülkemizde TÜİK’in 2016 yılı verilerine göre her 5 kişiden birinin obez ve her yüz 100 kişiden 34’ünün fazla kilolu olduğu düşünüldüğünde her ne kadar ABD’deki kadar kötü bir durumda olmasak da obezite bizim için de önemli bir sorun.
Araştırmacılar gelen bilgilere göre obeziteyi son zamanların popüler çözümü gen düzenleme yöntemiyle çözmüşe benziyor. Farenin genetiğini değiştiren uzmanlar PexRAP proteininin üretilmesini engellemişler ki böylelikle canlının vücudundaki beyaz yağların, beyaz ve kahverengi yağ türleri arasında bir tür olan bej yağlara daha çok dönüşmesi sağlanmış.
PexRAP proteini
Burada bej yağların kahverengi yağlara daha çok benzeyen bir karaktere sahip olduğunu belirtmemizde fayda var ki yapılan gözlemlerde deneklerin normal farelerle aynı miktar besinle beslenmesine rağmen daha ince bir bedene sahip olduğu rapor edilmiş.
Aynı beslenmeyle daha az kilo almak mümkün
Aynı beslenmeyle daha az kilo almak mümkün
Burada beyaz yağ dokularının içindeki PexRAP proteinini güvenli bir şekilde bloklamak için çeşitli ilaç formatlarının kullanılabileceği de gelen diğer bilgiler arasında. Son olarak yeni tekniğin insanlar üzerinde denenmeye ne zaman başlanacağına dair bir bilgi verilmemiş.
https://futurism.com/genetic-engineering-could-allow-us-to-treat-or-even-prevent-obesity/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
OverWeightK1ng
Abi yemeği azaltırsan sen de kilo verirsin. İş yemekte bitiyor.
Şimdiki buğdaylar Arpa ile çaprazlanmış ve tarihi taa 1970 li yıllara dayanıyor kafir bir amerikan mühendis yapmış bu haşerat yaşam formunu bu çaprazlama sonrası çift sayı olan bitki genetiği tek sarmala dönüşmüştür. bu tek sarmallı dna yapısını taşıyan buğdaylar tüketildiğinde yaşanan genetik bozukluk nedeni ile aşırı yağlanma ve kiloya sebebiyet veriyor.
Son olarak bahsettiğim KAFİR eniğinin adı : Dr Norman Borlaug dir.
Kaynak : yemek.mynet.com/...
Bu durumdan ve bozulan gen yapımızdan kurtulmak mümkün lakin devletimiz istemediği için çift DNA sarmallı buğday üretimi yapılamamaktadır bir buğdayın boyu çift sarmal dnası olan 1.5 mt ila 2.35 cm araqsında değişmektedir. başak boyu 17 - 24 cm bir adet dikilen tohumdan 8 adet başak almak mümkün.
bu kadar verimli bu kadar faydalı bitkileri yetiştirip hastalıkların kökünü kazıyıp hayvanlar için gerekli samanın sağlanması mümkün iken PARA denen kirli kağıt parçası için İzin vermeyen devlet otoritesine ne denir artık karar sizlerin.
Yallah başka foruma,DH ye 1.90 altı ve kilolu insanlar üye olamaz zati