Genetik mühendislik sayesinde obezite tarih olabilir

PexRAP proteini

Aynı beslenmeyle daha az kilo almak mümkün



https://futurism.com/genetic-engineering-could-allow-us-to-treat-or-even-prevent-obesity/

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Günümüzdegittikçe yaygınlaşmakta. Üstelikda bireylerin obez olmasını gün geçtikçe kolaylaştırıyor. Dolayısıylabilim adamlarının önemli araştırma alanlarından birisi olarak yerini almış durumda zira obezite beraberindeda getirme kapasitesine sahip.Ülkemizdeyılı verilerine göreveolduğu düşünüldüğünde her ne kadarkadar kötü bir durumda olmasak da obezite bizim için de önemli bir sorun.Araştırmacılar gelen bilgilere göre obeziteyi son zamanların popüler çözümü gen düzenleme yöntemiyle çözmüşe benziyor.genetiğini değiştiren uzmanlarproteininin üretilmesiniki böylelikle canlının vücudundaki beyaz yağların,vearasında bir tür olansağlanmış.Buradadaha çokbir karaktere sahip olduğunu belirtmemizde fayda var ki yapılan gözlemlerde deneklerin normal farelerlebeslenmesine rağmen dahasahip olduğu rapor edilmiş.aktardıklarına göre araştırmanın amacı insanda obezite ve diyabet hastalarında görülen kilo sorununu çözerek hastaların dahasürmelerini sağlamak olarak kayda geçerken elde edilen gelişmeninşimdiden düşünülmeye başlanmış bile.Burada beyaz yağ dokularının içindekiproteinini güvenli bir şekilde bloklamak içinkullanılabileceği de gelen diğer bilgiler arasında. Son olarak yeni tekniğindenenmeye ne zaman başlanacağına dair bir bilgi verilmemiş.