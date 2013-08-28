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Genius, KB-G265 isimli yeni geliştirdiği oyuncu klavyesini kullanıcılar karşısına çıkarttı

5 yıl
1,4b
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9
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Genius, KB-G265 isimli yeni geliştirdiği oyuncu klavyesini kullanıcılar karşısına çıkarttı
Oyunculara özel olarak ürettiği donanımları arasına KB-G265 isimli yeni geliştirdiği oyuncu klavyesini ekleyen Genius, ürün gamını genişletmeye devam ediyor.
Oyuncuların seveceği bir tasarım anlayışı ile üretilen ve firmanın KB-G255 modelinin geliştirilmiş versiyonu olduğu belirtilen Genius KB-G265 oyuncu klavyesi, üzerinde mavi renkli LED ışık sistemi ve uzun kullanımlarda kişilere büyük yardımı dokunan bilek dayama bölümü yer alıyor. Ayrıca birçok farklı işlem için 8 makro tuşu ve 20 anti-ghost (Çoklu tuş kullanımı için) özellikli tuş barındıran model, 1000 HZ yoklama hızıyla da birçok standart klavye modelinden 8 kat daha iyi tepkiler ortaya koyabiliyor. Bilgisayar sistemleri ile USB2.0 üzerinden bağlantı kuran Genius KB-G265, kullanıcılara gövdesi üzerinde iki adet USB portu sunuyor ve beraberinde istenilen tuşların daha belirgin hale getirilebilmesi için 8 adet tuş başlığı geliyor.
48.5 x 21 x 2.8cm boyut ve 930 gram ağırlık değeriyle hazırlanan Genius'un yeni oyuncu klavyesi KB-G265, şimdilik Kuzey Amerika merkezli olarak 40$ fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Ürünün diğer bölgeler için satış tarihi hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

http://www.techpowerup.com/189692/genius-releases-kb-g265-gaming-keyboard.html Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade. 5 yıl en beğenilen
OverClocK1ng
Yahu Allah aşkına, nasıl bir Türkçedir?Bırakın ben editör olayım bâri.kullanıcılar karşısına çıkarttı nasıl bir laf?Sanki yolda yürüyoruz ve şaak! diye karşımıza çıkartıyor.Afallıyoruz...Kullanıcıların beğenisine sundu denir.Yakında Türkçe dersi vermeye başlarım her halde. Güzel Türkçemiz nasıl konuşulur...

Herkes TDK'da çalışıyor. Tamam dikkat etmemiş olabilir de ne bu yargı ? İnsanlık hali sen anlayabiliyorsan anlatılmak isteneni sıkıntı yok. Can Tunçer'in ilk haberi değil ki Türkçe'yi de gayet iyi kullanır olabilir böyle şeyler.
OverClocK1ngYahu Allah aşkına, nasıl bir Türkçedir?Bırakın ben editör olayım bâri.kullanıcılar karşısına çıkarttı nasıl bir laf?Sanki yolda yür...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Marquis-de-Sade. 5 yıl en beğenilen
OverClocK1ng
Yahu Allah aşkına, nasıl bir Türkçedir?Bırakın ben editör olayım bâri.kullanıcılar karşısına çıkarttı nasıl bir laf?Sanki yolda yürüyoruz ve şaak! diye karşımıza çıkartıyor.Afallıyoruz...Kullanıcıların beğenisine sundu denir.Yakında Türkçe dersi vermeye başlarım her halde. Güzel Türkçemiz nasıl konuşulur...

Herkes TDK'da çalışıyor. Tamam dikkat etmemiş olabilir de ne bu yargı ? İnsanlık hali sen anlayabiliyorsan anlatılmak isteneni sıkıntı yok. Can Tunçer'in ilk haberi değil ki Türkçe'yi de gayet iyi kullanır olabilir böyle şeyler.
1 Yanıt Yanıtla +4
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OverClocK1ng 5 yıl Marquis-de-Sade.
SrhtCnr44
Tamam dikkat etmemiş olabilir de ne bu yargı ? İnsanlık hali sen anlayabiliyorsan anlatılmak isteneni sıkıntı yok. Can Tunçer'in ilk haberi değil ki Türkçe'yi de gayet iyi kullanır olabilir böyle şeyler.
Türkçe'yi gayet iyi kullanan birisinde olmaz arkadaşım merak etme.
Gir, benim bütün mesajlarımı oku. Bak bakalım var mı...
Mesajlarımda harf hatası yapmış olabilirim. O başka bir şey.

Harf hatası başka şey, devrik cümle başka, anlamsız şeyler başka.
Harf hatası yapmış olsaydı "olabilir insanlık hali" derdim. Biz de insanız sonuçta...

Bu ne yargı demişsin. Söyleyeyim: Konuşmayı, yazmayı bilmeyen adam TV de çalışıyor.
Koskoca dizinin adını "Alemin KIRALI" yazmışlar. Adam daha Kral'ın nasıl yazıldığını bilmiyor...
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OverClocK1ng 5 yıl
Yahu Allah aşkına, nasıl bir Türkçe'dir?
Bırakın ben editör olayım bâri.
"kullanıcılar karşısına çıkarttı" nasıl bir laf?
Sanki yolda yürüyoruz ve şaak! diye karşımıza çıkartıyor.
Afallıyoruz...
"Kullanıcıların beğenisine sundu" denir.
Yakında Türkçe dersi vermeye başlarım her halde.
Güzel Türkçe'miz nasıl konuşulur...
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wisla 5 yıl
Agresif tasarımlar son zamanlarda moda oldu. Ama bu klavye biraz yetersiz olmuş tuşları 10 yıl önceden geliyor sanki.
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Adittorie 5 yıl
O fiyata çok iyi olmuş . 20 Anti-ghosting tuşu çok iyi özellikle .
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HeavyClocker 5 yıl
Kusura bakmayın ama aynı tasarımı 1 yıl önce eBaydeki çin malı klavyelerde görmüştüm.
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