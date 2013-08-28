Genius, KB-G265 isimli yeni geliştirdiği oyuncu klavyesini kullanıcılar karşısına çıkarttı

Oyunculara özel olarak ürettiği donanımları arasına KB-G265 isimli yeni geliştirdiği oyuncu klavyesini ekleyen Genius, ürün gamını genişletmeye devam ediyor.

Oyuncuların seveceği bir tasarım anlayışı ile üretilen ve firmanın KB-G255 modelinin geliştirilmiş versiyonu olduğu belirtilen Genius KB-G265 oyuncu klavyesi, üzerinde mavi renkli LED ışık sistemi ve uzun kullanımlarda kişilere büyük yardımı dokunan bilek dayama bölümü yer alıyor. Ayrıca birçok farklı işlem için 8 makro tuşu ve 20 anti-ghost (Çoklu tuş kullanımı için) özellikli tuş barındıran model, 1000 HZ yoklama hızıyla da birçok standart klavye modelinden 8 kat daha iyi tepkiler ortaya koyabiliyor. Bilgisayar sistemleri ile USB2.0 üzerinden bağlantı kuran Genius KB-G265, kullanıcılara gövdesi üzerinde iki adet USB portu sunuyor ve beraberinde istenilen tuşların daha belirgin hale getirilebilmesi için 8 adet tuş başlığı geliyor.

48.5 x 21 x 2.8cm boyut ve 930 gram ağırlık değeriyle hazırlanan Genius'un yeni oyuncu klavyesi KB-G265, şimdilik Kuzey Amerika merkezli olarak 40$ fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Ürünün diğer bölgeler için satış tarihi hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

http://www.techpowerup.com/189692/genius-releases-kb-g265-gaming-keyboard.html